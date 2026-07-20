Nhiều hạng mục trọng điểm tại sân bay Long Thành sắp hoàn thành

Đến nay, nhiều hạng mục trọng điểm sắp hoàn thành. Trong đó, đường cất hạ cánh thứ nhất, đường lăn có khối lượng thực hiện đạt gần 91% so với giá trị hợp đồng.

Ngày 20/7, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - ACV đang huy động hơn 7 nghìn nhân lực cùng hàng nghìn máy móc “chạy đua” thi công các công trình hàng không thiết yếu tại sân bay Long Thành.

Đến nay, nhiều hạng mục trọng điểm sắp hoàn thành. Trong đó, đường cất hạ cánh thứ nhất, đường lăn có khối lượng thực hiện đạt gần 91% so với giá trị hợp đồng.

Dự kiến cuối tháng 7 này gói thầu sẽ hoàn thành. Đường cất hạ cánh thứ 2 đã cơ bản xong phần kết cấu bê tông xi măng. Nhà thầu đang hoàn thiện các phần việc, phấn đấu cuối tháng 9/2026 hoàn thành gói thầu.

Với sân đỗ tàu bay nhà ga hành khách, đến nay khối lượng thực hiện đạt gần 90% giá trị hợp đồng. Dự kiến cuối tháng 8 tới sẽ hoàn thành.

Hạng mục hệ thống cung cấp nhiên liệu tàu bay có khối lượng thực hiện đạt khoảng 88% giá trị hợp đồng.

Cuối tháng 7 này hoàn thành lắp đặt thiết bị. Với nhà ga hành khách, hạng mục quan trọng nhất tại sân bay Long Thành, khối lượng thực hiện đạt hơn 67% so với hợp đồng. Các đơn vị đang tập trung lắp đặt thiết bị, đảm bảo từ tháng 9/2026 đưa nhà ga vào vận hành thử nghiệm.

Để đảm bảo sân bay Long Thành đưa vào khai thác thương mại trong tháng 12 năm nay, ACV yêu cầu các nhà thầu bổ sung thêm khoảng 2 nghìn nhân lực đẩy mạnh thi công các gói thầu./.