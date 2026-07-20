Áp lực bán chi phối thị trường khiến VN-Index lao dốc và mất gần 44 điểm

Kết thúc phiên giao dịch (ngày 20/7), VN-Index sụt giảm 2,46% về mức 1.743,51 điểm, rơi xuống dưới đường trung bình động 200 phiên. Tương tự, chỉ số VN30 giảm 44,33 điểm, tương đương 2,29%, đóng cửa tại mức 1.887,32 điểm và đánh mất ngưỡng kháng cự tâm lý 1.900 điểm.

Trong đợt giao dịch buổi sáng, diễn biến tiêu cực đã xuất hiện ngay khi VN-Index tạo khoảng trống giảm giá với thanh khoản thấp do lực cầu suy yếu. Đà giảm tiếp tục lan rộng trong phiên chiều khiến các ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật bị phá vỡ, thúc đẩy làn sóng bán ra mạnh mẽ hơn. Tính chung trên sàn HoSE, sắc đỏ áp đảo với 263 mã giảm giá, trong đó có 33 mã giảm sàn, trong khi chỉ ghi nhận 45 mã tăng và 26 mã giữ giá tham chiếu.

Làn sóng giảm điểm bao trùm hầu hết các nhóm ngành chủ chốt trên thị trường. Trong đó, nhóm nguyên vật liệu ghi nhận mức giảm mạnh nhất với 4,43%, chịu tác động tiêu cực từ các cổ phiếu lớn, như HPG, GVR, HSG… Bên cạnh đó, ngành tài chính và công nghiệp lần lượt giảm 3,32% và 2,68%. Áp lực bán tháo xuất hiện rõ rệt tại nhiều mã vốn hóa lớn, như VCB, BID, CTG, SHB, VIX.

Điểm đáng chú ý, thanh khoản thị trường trong phiên rất lớn với khối lượng giao dịch khớp lệnh tăng tới 105,9% so với phiên trước đó. Nhận định từ các chuyên gia, sự gia tăng đột biến về thanh khoản trong bối cảnh chứng khoán giá giảm sâu, phản ánh áp lực bán giải chấp và hạ tỷ lệ dư nợ ký quỹ đang diễn ra trên diện rộng. Về phía giao dịch của các nhà đầu tư nước ngoài, dòng vốn ngoại tiếp tục duy trì trạng thái bán ròng dù áp lực có phần hạ nhiệt. Trên sàn HoSE, khối ngoại bán ròng hơn 45,6 tỷ đồng, tập trung vào các mã ngân hàng, như VCB, STB, VPB và MBB. Trên sàn HNX, giá trị bán ròng đạt hơn 40 tỷ đồng, chủ yếu ghi nhận tại PVS, SHS và MBS.

Trên thị trường phái sinh, hợp đồng tương lai kỳ hạn 41I1G8000 đóng cửa tại 1.893,0 điểm, giảm 1,92% so với phiên trước, duy trì mức chênh lệch dương 5,68 điểm so với chỉ số cơ sở VN30. Các kỳ hạn khác ghi nhận mức chênh lệch trái chiều từ âm 3,62 điểm đến dương 6,39 điểm. Tổng khối lượng hợp đồng giao dịch tăng mạnh 65,1% khi các nhà đầu cơ tích cực gia tăng vị thế trong bối cảnh thị trường cơ sở biến động mạnh.

Theo báo cáo phân tích từ Công ty chứng khoán Sài Gòn-Hà Nội (SHS), xu hướng ngắn hạn của VN-Index đang suy yếu rõ rệt sau khi để mất các vùng hỗ trợ kỹ thuật quan trọng. Việc dư nợ ký quỹ tại các công ty chứng khoán cuối quý 2 tăng cao so với quý trước đã tạo ra áp lực bán hạ tỷ lệ tài khoản lớn do tâm lý nhà đầu tư trở nên bi quan. Trong những phiên tới, chỉ số có thể sẽ có nhịp phục hồi kỹ thuật để kiểm tra lại vùng kháng cự 1.750-1.770 điểm. Tuy nhiên, nếu áp lực giải chấp tiếp tục gia tăng, VN-Index có khả năng lùi sâu hơn về vùng hỗ trợ 1.670-1.700 điểm trước khi tìm điểm cân bằng mới.

Trong bối cảnh phần lớn các nhóm ngành đều đang tích lũy hoặc suy giảm, các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng danh mục ở mức an toàn, kiên nhẫn chờ đợi tín hiệu cải thiện của thị trường và ưu tiên dòng tiền vào các cổ phiếu đầu ngành có nền tảng cơ bản vững chắc./

VN-Index bước vào tuần mới trong thế giằng co, chờ động lực từ kết quả quý 2 Thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào tuần giao dịch mới trong trạng thái thận trọng khi VN-Index giảm ba tuần liên tiếp, thanh khoản suy yếu và khối ngoại tiếp tục bán ròng.