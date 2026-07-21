Chứng khoán Mỹ chìm trong sắc đỏ do xung đột Mỹ-Iran leo thang

Đóng cửa phiên giao dịch 20/7, thị trường chứng khoán Phố Wall đồng loạt giảm điểm, xóa sạch đà tăng hồi đầu phiên. Cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran leo thang đã đẩy giá dầu mỏ tăng vọt, trong khi giới đầu tư giữ tâm lý e dè trước thềm công bố báo cáo tài chính của các "ông lớn" công nghệ.

Kết thúc phiên, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,6% xuống mức 51.839,26 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 0,2% xuống 7.443,28 điểm, trong khi chỉ số công nghệ Nasdaq Composite giảm nhẹ 0,1% xuống 25.508,07 điểm.

Sắc đỏ bao trùm thị trường tài chính sau hàng loạt diễn biến đáng lo ngại tại Trung Đông. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố nước này đang "can dự vào một cuộc chiến tranh toàn diện" với Mỹ.

Cùng lúc đó, lực lượng Houthi tại Yemen, đồng minh của Iran, đe dọa sẽ phong tỏa các cảng của Saudi Arabia. Động thái này trực tiếp đe dọa khả năng xuất khẩu dầu mỏ của Saudi Arabia qua cảng Yanbu trên Biển Đỏ, vốn là giải pháp thay thế khi eo biển Hormuz bị tắc nghẽn.

Cùng với rủi ro địa chính trị, Phố Wall còn chịu áp lực từ mùa báo cáo tài chính. Chuyên gia phân tích Patrick O'Hare từ Briefing.com nhận định tình hình căng thẳng Mỹ-Iran đang tạo ra môi trường đầu tư "nhiều rủi ro".

Mặc dù nhóm cổ phiếu bán dẫn đã phục hồi sau đợt giảm tuần trước, giới đầu tư vẫn thiếu niềm tin vào khả năng đáp ứng kỳ vọng lợi nhuận khổng lồ mà cơn sốt trí tuệ nhân tạo (AI) đặt ra.

Giao dịch viên tại Sàn chứng khoán New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tại châu Âu, đồng bảng Anh (GBP) trượt giá so với đồng USD ngay sau khi tân Thủ tướng Anh Andy Burnham nhậm chức và bất ngờ bổ nhiệm cựu Bộ trưởng Quốc phòng John Healey làm Bộ trưởng Tài chính. Chỉ số FTSE 100 của London giảm 0,7% xuống 10.524,76 điểm.

Chuyên gia Patrick Munnelly từ Tickmill cho biết thị trường đang phải đối mặt với "cú sốc dầu mỏ mới, nỗi lo vận tải biển và sự bất định về định hướng chính sách của tân Thủ tướng Anh".

Cùng lúc, chỉ số CAC 40 của Paris (Pháp) đóng cửa đi ngang tại mức 8.340,11 điểm, trong khi chỉ số DAX của Frankfurt (Đức) tăng nhẹ 0,1% lên 24.846,69 điểm.

Tại Việt Nam, chỉ số VN-Index giảm 43,94 điểm (2,46%) xuống 1.743,51 điểm, còn chỉ số HNX-Index giảm 7,29 điểm (2,50%) xuống 284,41 điểm./.

Mỹ dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Iran, chứng khoán Mỹ biến động trái chiều Phiên giao dịch 22/6, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 148,01 điểm, tương đương 0,29%, lên mức 51.712,71 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 27,79 điểm, tương đương 0,37%, đóng cửa ở mức 7.472,79 điểm.