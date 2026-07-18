VN-Index thử thách vùng hỗ trợ trung hạn và những áp lực đòn bảy tài chính

Thị trường chứng khoán Việt Nam đang trải qua giai đoạn điều chỉnh kỹ thuật và tái định vị dòng vốn dưới tác động kép từ biến động địa chính trị quốc tế và áp lực cơ cấu danh mục trong nước.

Phép thử tại vùng hỗ trợ kỹ thuật

Theo báo cáo phân tích từ Công ty Chứng khoán Sài Gòn-Hà Nội (SHS), thị trường vừa ghi nhận tuần giảm điểm thứ ba liên tiếp với áp lực bán có xu hướng gia tăng. Diễn biến này đồng pha với đà điều chỉnh của thị trường tài chính toàn cầu trước những căng thẳng địa chính trị gia tăng tại khu vực Trung Đông.

Diễn biến giao dịch trong tuần qua phản ánh sự thận trọng của dòng tiền ngắn hạn. Thị trường xuất hiện các phiên giảm điểm với thanh khoản đột biến, kết hợp với các nhịp phục hồi kỹ thuật (nhưng khối lượng giao dịch suy giảm). Kết thúc tuần giao dịch, VN-Index giảm 2,24% xuống mức 1.787,45 điểm, tiệm cận đường trung bình động 200 phiên (MA200) quanh vùng 1.770 điểm. Chỉ số VN30 cũng ghi nhận mức giảm 1,99%, đóng cửa tại 1.931,65 điểm, dưới ngưỡng kháng cự 1.960 điểm.

Theo ghi nhận từ SHS, sự phân hóa về độ rộng thị trường tiếp tục nghiêng theo trạng thái tiêu cực. Ngoại trừ nhóm bán lẻ và bảo hiểm ghi nhận sự phục hồi nhẹ sau nhịp giảm sâu, hầu hết các nhóm ngành dẫn dắt, như thép, công nghệ, viễn thông, khu công nghiệp, chứng khoán và ngân hàng đều chịu áp lực điều chỉnh với thanh khoản gia tăng trong các phiên giảm.

Thêm vào đó, các nhà đầu tư nước ngoài vẫn duy trì đà bán ròng với giá trị 2.134 tỷ đồng trên sàn HoSE. Trên thị trường phái sinh, kỳ hạn tương lai ngắn hạn đóng cửa ở mức 1.930 điểm, duy trì trạng thái chênh lệch âm so với chỉ số cơ sở VN30. Xu hướng này cho thấy các nhà giao dịch chuyên nghiệp đang ưu tiên vị thế phòng ngừa rủi ro hơn là đầu cơ ngắn hạn.

Nhóm phân tích từ SHS nhận định xu hướng ngắn hạn của VN-Index tiếp tục suy yếu và đang kiểm định lại vùng 1.770 điểm, mức thấp nhất của tháng 06/2026. Đây là bệ đỡ quan trọng cho xu hướng trung và dài hạn. Trong kịch bản kém tích cực, nếu vùng hỗ trợ này bị phá vỡ, áp lực bán có thể đẩy chỉ số về vùng 1.750 điểm.

Động lực nội tại và bài toán đòn bảy

Trong bối cảnh tâm lý thị trường có phần thận trọng, các chuyên gia cho rằng bức tranh kết quả kinh doanh quý 2 cùng năng lực quản trị rủi ro hệ thống là những yếu tố quyết định xu hướng tiếp theo của thị trường.

Mặc dù các tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn chịu áp lực, các chuyên gia phân tích từ SSI nhận định động lực tăng trưởng lợi nhuận cốt lõi vẫn là điểm tựa cho thị trường. Sự tăng trưởng này được kỳ vọng sẽ có tính lan tỏa cao, tập trung vào các nhóm ngành, như ngân hàng, bán lẻ, vật liệu xây dựng, cao su, thực phẩm và đồ uống.

Tuy nhiên, bối cảnh vĩ mô bắt đầu xuất hiện những biến số cần lưu ý. Áp lực lạm phát và chi phí vốn tăng cao dự kiến sẽ thể hiện rõ nét hơn trong các quý tới, có thể làm thu hẹp biên lợi nhuận của các doanh nghiệp thâm dụng vốn. Nhóm ngành ngân hàng đang đối mặt với thách thức duy trì biên lãi ròng và bình thường hóa chất lượng tài sản, trong khi ngành bất động sản vẫn nhạy cảm với xu hướng tăng của lãi suất thả nổi.

Trong giai đoạn thị trường đang thiết lập vùng cân bằng mới, các chuyên gia khuyến nghị việc duy trì tỷ lệ sử dụng đòn bẩy ở mức an toàn là ưu tiên hàng đầu khi VN-Index đang kiểm định các vùng hỗ trợ kỹ thuật quan trọng. Theo đó, việc phân bổ danh mục cần tập trung vào các doanh nghiệp đầu ngành, có dòng tiền hoạt động kinh doanh ổn định và ít nhạy cảm với rủi ro lãi suất./.

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