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Căng thẳng Trung Đông leo thang, giá dầu Brent vượt ngưỡng 90 USD mỗi thùng

Phiên 20/7, giá dầu thô Brent đã có lúc tăng tới 3,8%, vượt mốc 91 USD/thùng, ghi nhận mức cao nhất kể từ ngày 11/6, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao dịch gần mức 85 USD/thùng.

Khánh Ly
Xe tải vận chuyển dầu từ nhà máy lọc dầu ở Texas, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)
Xe tải vận chuyển dầu từ nhà máy lọc dầu ở Texas, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Giá dầu thô đã tăng lên mức cao nhất trong hơn một tháng qua trong phiên 20/7, sau các hoạt động quân sự leo thang giữa Mỹ và Iran vào cuối tuần trước.

Phiên này, giá dầu thô Brent đã có lúc tăng tới 3,8%, vượt mốc 91 USD/thùng, ghi nhận mức cao nhất kể từ ngày 11/6, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao dịch gần mức 85 USD/thùng.

Nguyên nhân là do xung đột tại Iran leo thang với các cuộc không kích đáp trả lẫn nhau, mở rộng ra ngoài phạm vi các mục tiêu quân sự.

Phía Tehran tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran trên thực tế đã sụp đổ, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nghiêm trọng hơn đối với các dòng năng lượng qua eo biển Hormuz.

Các hoạt động quân sự qua lại từ cả hai phía trong suốt một tuần qua đã mở rộng quy mô ra ngoài những mục tiêu quân sự, lan sang cả các công trình cầu đường, cơ sở dịch vụ công ích và hạ tầng cảng biển. Điều này cho thấy hai bên có rất ít khả năng quay nối lại thỏa thuận ngừng bắn như trước.

Đánh giá về tình hình này, các chuyên gia phân tích nhận định việc các cuộc không kích gia tăng cường độ vào cuối tuần qua cho thấy xung đột có xu hướng mở rộng cả về quy mô lẫn thời gian.

Chuyên gia này lưu ý thêm rằng giá dầu sẽ tăng tốc hơn nữa nếu các hoạt động quân sự nhắm mục tiêu trực tiếp vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ trong khu vực, hoặc lực lượng Houthi cản trở tuyến đường qua Biển Đỏ.

Trước đó, lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn tại Yemen từng gây gián đoạn hoạt động vận tải thương mại qua Biển Đỏ trong những giai đoạn căng thẳng leo thang ở Trung Đông./.

(TTXVN/Vietnam+)
#giá dầu #xung đột Trung Đông
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