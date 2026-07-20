Giá vàng châu Á tiếp tục đà giảm trong phiên sáng 20/7

Giá vàng tại châu Á giảm trong phiên sáng 20/7, sau khi căng thẳng tại Trung Đông leo thang vào cuối tuần khiến giá dầu tăng mạnh, một diễn biến đưa đến khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể cần tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát.

Giá vàng giao ngay giảm 0,6% xuống 3.992,91 USD/ounce vào lúc 7 giờ 30 phút sáng 20/7.

Giá dầu đã tăng vọt sau khi căng thẳng leo thang ở Trung Đông, với các cuộc tấn công vào một cơ sở dầu mỏ quan trọng ở Kuwait và nhắm mục tiêu vào những tàu vẫn đi qua eo biển Hormuz.

Iran cho biết thỏa thuận ngừng bắn với Mỹ đã đổ vỡ, tiềm ẩn nguy cơ gây gián đoạn nghiêm trọng hơn đối với dòng chảy năng lượng quan trọng qua tuyến đường thủy hẹp này.

Xung đột tại Trung Đông hiện đã bước sang tháng thứ năm, đẩy giá năng lượng và các loại hàng hóa từ nhiên liệu đến nguyên liệu thô được sử dụng trong sản xuất và chế biến thực phẩm lên cao.

Điều này gây lo ngại Fed cuối cùng có thể thắt chặt chính sách tiền tệ, ngay cả khi số liệu kinh tế yếu kém của Mỹ cho thấy Fed sẽ không sớm hành động. Lãi suất cao hơn sẽ gây sức ép lên giá kim loại quý không sinh lời như vàng.

Chủ tịch chi nhánh Fed tại Cleveland, Beth Hammack, cùng nhiều quan chức khác của Fed, đã bày tỏ lo ngại về lạm phát cao. Các nhà giao dịch đã dự đoán có ít nhất một lần tăng lãi suất vào cuối năm nay.

Giá vàng đã dao động trong phạm vi hẹp quanh mức 4.000 USD/ounce trong những tuần gần đây, sau khi giảm 14% trong quý II/2026, mức giảm mạnh nhất kể từ năm 2013.

Trong phiên sáng 20/7, giá bạc giảm 0,4% xuống 55,7 USD/ounce. Trong khi đó, giá bạch kim và palladium cũng đi xuống.

Tại Việt Nam, vào đầu giờ sáng 20/7, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 144,5-147,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

Triển vọng giá vàng vẫn chịu sức ép từ lãi suất và căng thẳng Trung Đông Căng thẳng Mỹ-Iran leo thang, giá dầu tăng mạnh và kỳ vọng Fed chưa sớm hạ lãi suất phủ bóng lên triển vọng của kim loại quý, khiến giới đầu tư tiếp tục theo dõi sát diễn biến kinh tế, địa chính trị.