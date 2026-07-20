Hệ thống máy chủ AI Helios: Đối thủ đáng gờm của Nvidia

Tập đoàn công nghệ Microsoft ngày 20/7 thông báo sẽ triển khai các hệ thống máy chủ trí tuệ nhân tạo (AI) Helios của công ty sản xuất chip AMD trong các trung tâm dữ liệu Azure.

Theo Giám đốc điều hành Microsoft, Satya Nadella, tập đoàn này đang mở rộng danh mục cơ sở hạ tầng Azure với Helios để cung cấp cho khách hàng hiệu năng, khả năng mở rộng và sự lựa chọn mà họ cần để xây dựng và vận hành thế hệ ứng dụng AI tiếp theo.

Helios là hệ thống hạ tầng AI dạng giá đỡ (rack) đầu tiên của AMD. Sau một thập kỷ trở lại, AMD đang chuẩn bị xuất xưởng hệ thống máy chủ AI dạng rack đầu tiên cho danh sách khách hàng ngày càng tăng, trong đó có Meta, OpenAI và Oracle, vào cuối năm nay. Chi tiết về các điều khoản tài chính hoặc dung lượng tính toán không được tiết lộ.

Các chuyên gia công nghệ nhận định đây có thể sẽ là đối thủ đáng gờm của các hệ thống máy chủ AI Grace Blackwell và Vera Rubin đang rất phổ biến của Nvidia.

Hệ thống hạ tầng AI Helios sẽ cung cấp sức mạnh cho suy luận mô hình tiên tiến cho Microsoft, các khách hàng của tập đoàn này và hỗ trợ các dịch vụ AI của Azure.

Microsoft cũng sẽ bổ sung hai phiên bản điện toán mới chạy trên bộ xử lý trung tâm (CPU) “Venice” mới nhất của AMD, một dành cho AI tác nhân và các đường dẫn dữ liệu, và một dành cho thiết kế bán dẫn.

Đây là sự tiếp nối của mối quan hệ hợp tác lâu dài trong bối cảnh chip AMD cung cấp sức mạnh cho máy tính Surface của Microsoft và máy chơi game Xbox trong nhiều năm.

Năm 2023, Microsoft cũng là công ty đầu tiên áp dụng bộ xử lý đồ họa (GPU) MI300X của AMD, cạnh tranh với chip AI của Nvidia. Microsoft cũng triển khai chip Maia của riêng mình trong các trung tâm dữ liệu.

Giống như các đối thủ cạnh tranh, Microsoft cần càng nhiều sức mạnh tính toán càng tốt, đặc biệt là khi tập đoàn này đẩy mạnh phát triển mô hình riêng và phân bổ nhiều năng lực tính toán hơn cho hoạt động nghiên cứu và phát triển. Mới đây, Microsoft đã công bố bảy mô hình được xây dựng nội bộ.

Những nỗ lực về AI của Microsoft cho đến nay đã cho thấy kết quả trái chiều, từ trợ lý AI 365 Copilot đến trợ lý lập trình AI GitHub Copilot. Một thông tin đáng chú ý là cổ phiếu Microsoft có hiệu suất kém nhất trong nhóm Bảy doanh nghiệp công nghệ hàng đầu (Magnificent Seven) tính đến thời điểm này trong năm.

Microsoft là một phần trong số ngày càng nhiều công ty lớn chuyển sang sử dụng thiết bị của AMD để tăng tốc trong cuộc đua AI. AMD cho biết 8 trong số 10 công ty AI hàng đầu vận hành khối lượng công việc trên GPU Instinct của họ, bao gồm OpenAI, Cohere và SpaceXAI của tỷ phú Elon Musk.

Hồi tháng 2/2026, Meta thông báo sẽ sử dụng tới 6 gigawatt GPU của AMD theo thời gian, bắt đầu với 1 gigawatt được triển khai trên hệ thống máy chủ AI dạng rack Helios vào cuối năm nay.

OpenAI và Oracle cũng đã đưa ra những cam kết về việc triển khai Helios trong năm nay, trong khi công ty công nghệ thông tin lớn nhất Ấn Độ, Tata Consultancy Services, cũng có động thái tương tự. Được đặt tên theo một vị thần Hy Lạp cổ đại lái cỗ xe tứ mã kéo Mặt Trời băng qua bầu trời, hệ thống máy chủ AI dạng rack Helios kết hợp bốn lĩnh vực mà AMD tự sản xuất: GPU, CPU, mạng và phần mềm. Với trọng lượng lên đến 7.000 pound (tương đương khoảng 3.175 kg), Helios cũng rộng và nặng hơn Vera Rubin của Nvidia.

Theo công ty nghiên cứu và tư vấn thị trường Futurum Group, Nvidia kiểm soát hơn 95% thị trường GPU trung tâm dữ liệu. Trong khi đó, AMD mới chỉ nắm giữ khoảng 4,5% thị phần. Tuy vậy, Helios có thể thay đổi điều đó. Ông Daniel Newman, Giám đốc điều hành (CEO) của Futurum Group, dự báo con số này của AMD có thể tăng lên 20-25% thị phần nhờ Helios

Trong quý 1 năm 2026, trung tâm dữ liệu chiếm phần lớn doanh thu của AMD, tăng 57% so với cùng kỳ năm ngoái. AMD cho biết có kế hoạch đạt doanh thu hàng chục tỷ USD từ các trung tâm dữ liệu AI bắt đầu từ năm 2027, phần lớn đến từ Helios.

Về thị phần CPU trung tâm dữ liệu, Intel vẫn là doanh nghiệp dẫn đầu nhưng AMD đang dần dần thu hẹp khoảng cách. Vị thế dẫn đầu về CPU này đã giúp AMD tạo khác biệt so với Nvidia, doanh nghiệp đã ra mắt CPU máy chủ đầu tiên vào năm 2021 và chuyển hướng chiến lược để tập trung trở lại vào chip trong năm nay./.

Microsoft cắt giảm hàng nghìn lao động, dồn lực cho cuộc đua cơ sở hạ tầng AI Microsoft gia nhập làn sóng sa thải nhân sự cùng các đại gia công nghệ khác trong xu hướng chuyển dịch nguồn vốn đầu tư sang cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI).

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