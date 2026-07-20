Samsung ra mắt Galaxy Z Fold 8 và kính AI, tăng tốc cuộc đua thiết bị thông minh

Samsung Electronics vừa giới thiệu dòng điện thoại màn hình gập Galaxy Z Fold 8 cùng kính thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), trong nỗ lực củng cố vị thế trên thị trường thiết bị thông minh trước sự cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, tại sự kiện “Galaxy Unpacked 2026” diễn ra ở London (Anh), Samsung công bố loạt sản phẩm mới gồm Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra và Galaxy Z Flip 8. Đây là lần đầu tiên hãng đưa phiên bản Ultra vào dòng điện thoại gập, mở rộng danh mục sản phẩm cao cấp.

Galaxy Z Fold 8 được thiết kế với màn hình mở rộng theo tỷ lệ 4:3, thay đổi đáng kể so với các thế hệ trước. Thiết bị sử dụng bộ vi xử lý Snapdragon 8 Elite thế hệ thứ 5 của Qualcomm, đồng thời tích hợp nền tảng AI “Gemini Intelligence” phát triển cùng Google, hỗ trợ xử lý tác vụ và chuyển đổi giữa nhiều ứng dụng.

Phiên bản cao cấp Galaxy Z Fold 8 Ultra được trang bị màn hình 8 inch và camera 200 megapixel, trong khi Galaxy Z Flip 8 hướng tới thiết kế nhỏ gọn với độ dày 6,1mm khi mở hoàn toàn.

Bên cạnh điện thoại gập, Samsung cũng giới thiệu kính thông minh Galaxy Glass, sản phẩm hợp tác phát triển với Google. Thiết bị nặng khoảng 50 gram, được trang bị trợ lý AI điều khiển bằng giọng nói, khả năng dịch thuật theo thời gian thực và tìm kiếm thông tin mà không cần kết nối trực tiếp với điện thoại.

Samsung cho biết Galaxy Glass có thể kết nối với hệ sinh thái Galaxy gồm điện thoại thông minh, đồng hồ thông minh và các thiết bị đeo khác, giúp người dùng chia sẻ nội dung và sử dụng những dịch vụ AI thuận tiện hơn.

Việc ra mắt loạt sản phẩm mới được xem là bước đi chiến lược của Samsung nhằm thúc đẩy tăng trưởng mảng thiết bị di động (MX), đồng thời duy trì lợi thế trong lĩnh vực điện thoại màn hình gập khi nhiều đối thủ đang gia nhập thị trường này.

Trong bối cảnh Apple được dự báo chuẩn bị tham gia sâu hơn vào phân khúc điện thoại gập, Samsung đang tập trung vào thiết kế mới, khả năng AI và hệ sinh thái kết nối để tạo khác biệt trên thị trường thiết bị cao cấp./.

Samsung sắp ra mắt điện thoại gập Ultra và kính thông minh tích hợp AI Theo giới quan sát, Samsung Electronics dự kiến sẽ giới thiệu loạt sản phẩm mới là phiên bản cao cấp của dòng điện thoại gập dạng quyển sách Galaxy Z Fold, tạm gọi là Galaxy Z Fold 8 Ultra.