Samsung sắp ra mắt điện thoại gập Ultra và kính thông minh tích hợp AI

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Samsung Electronics dự kiến sẽ giới thiệu loạt sản phẩm mới, gồm điện thoại thông minh màn hình gập và kính thông minh, tại sự kiện Galaxy Unpacked diễn ra ở London (Anh) trong tuần này.

Giới quan sát cũng kỳ vọng hãng sẽ công bố chiến lược phát triển hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo (AI) cùng các thông tin chi tiết hơn về mẫu kính thông minh đang được phát triển với Google.

Samsung Electronics sẽ tổ chức sự kiện Galaxy Unpacked với chủ đề "A New Shape Unfolds" vào ngày 22/7 (giờ Anh).

Theo giới quan sát trong ngành, tâm điểm của sự kiện sẽ là phiên bản cao cấp của dòng điện thoại gập dạng quyển sách Galaxy Z Fold, tạm gọi là Galaxy Z Fold 8 Ultra.

Trong những năm trước, Samsung thường giới thiệu các mẫu Galaxy Z Fold và Galaxy Z Flip tiêu chuẩn tại sự kiện Galaxy Unpacked. Tuy nhiên, năm nay, hãng được cho là sẽ lần đầu tiên trình làng phiên bản Ultra của dòng Galaxy Z Fold.

Theo các nguồn tin trong ngành, Galaxy Z Fold 8 dự kiến có tỷ lệ màn hình 4:3 khi mở hoàn toàn, trong khi Galaxy Z Fold 8 Ultra có thể sử dụng tỷ lệ màn hình 3:2.

Bên cạnh các mẫu điện thoại màn hình gập mới, Samsung Electronics cũng được kỳ vọng sẽ công bố chiến lược phát triển hệ sinh thái AI và giới thiệu mẫu kính thông minh mới.

Hồi tháng 5, tập đoàn công nghệ Google cho biết đang hợp tác với Samsung Electronics để phát triển kính thông minh sử dụng hệ điều hành Android. Vì vậy, giới quan sát đang chờ đợi Samsung công bố thêm các thông tin về cấu hình, giá bán và thời điểm ra mắt sản phẩm tại sự kiện Galaxy Unpacked.

Theo dự kiến, mẫu kính thông minh mới sẽ được tích hợp nhiều tính năng AI như trò chuyện bằng giọng nói, phiên dịch theo thời gian thực, dẫn đường và tìm kiếm hình ảnh thông qua camera./.

Cuộc đua điện thoại màn hình gập bước sang giai đoạn bùng nổ Giới chuyên gia công nghệ nhận định sự cạnh tranh trực tiếp giữa hai “ông lớn” điện thoại hàng đầu thế giới có thể làm thay đổi đáng kể cục diện thị trường trong những năm tới.