Công nghệ

Sản phẩm mới

Samsung sắp ra mắt điện thoại gập Ultra và kính thông minh tích hợp AI

Theo giới quan sát, Samsung Electronics dự kiến sẽ giới thiệu loạt sản phẩm mới là phiên bản cao cấp của dòng điện thoại gập dạng quyển sách Galaxy Z Fold, tạm gọi là Galaxy Z Fold 8 Ultra.

Trà My
Trụ sở Samsung Electronics tại Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)
Trụ sở Samsung Electronics tại Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Samsung Electronics dự kiến sẽ giới thiệu loạt sản phẩm mới, gồm điện thoại thông minh màn hình gập và kính thông minh, tại sự kiện Galaxy Unpacked diễn ra ở London (Anh) trong tuần này.

Giới quan sát cũng kỳ vọng hãng sẽ công bố chiến lược phát triển hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo (AI) cùng các thông tin chi tiết hơn về mẫu kính thông minh đang được phát triển với Google.

Samsung Electronics sẽ tổ chức sự kiện Galaxy Unpacked với chủ đề "A New Shape Unfolds" vào ngày 22/7 (giờ Anh).

Theo giới quan sát trong ngành, tâm điểm của sự kiện sẽ là phiên bản cao cấp của dòng điện thoại gập dạng quyển sách Galaxy Z Fold, tạm gọi là Galaxy Z Fold 8 Ultra.

Trong những năm trước, Samsung thường giới thiệu các mẫu Galaxy Z Fold và Galaxy Z Flip tiêu chuẩn tại sự kiện Galaxy Unpacked. Tuy nhiên, năm nay, hãng được cho là sẽ lần đầu tiên trình làng phiên bản Ultra của dòng Galaxy Z Fold.

Theo các nguồn tin trong ngành, Galaxy Z Fold 8 dự kiến có tỷ lệ màn hình 4:3 khi mở hoàn toàn, trong khi Galaxy Z Fold 8 Ultra có thể sử dụng tỷ lệ màn hình 3:2.

Bên cạnh các mẫu điện thoại màn hình gập mới, Samsung Electronics cũng được kỳ vọng sẽ công bố chiến lược phát triển hệ sinh thái AI và giới thiệu mẫu kính thông minh mới.

Hồi tháng 5, tập đoàn công nghệ Google cho biết đang hợp tác với Samsung Electronics để phát triển kính thông minh sử dụng hệ điều hành Android. Vì vậy, giới quan sát đang chờ đợi Samsung công bố thêm các thông tin về cấu hình, giá bán và thời điểm ra mắt sản phẩm tại sự kiện Galaxy Unpacked.

Theo dự kiến, mẫu kính thông minh mới sẽ được tích hợp nhiều tính năng AI như trò chuyện bằng giọng nói, phiên dịch theo thời gian thực, dẫn đường và tìm kiếm hình ảnh thông qua camera./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Samsung #Điện thoại gập #Kính thông minh #Google Hàn Quốc
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Điều khiển ngôi nhà trong tầm tay.

Cách Bosch định nghĩa lại không gian sống thông minh

Bosch đã tích hợp nền tảng kết nối thông minh Home Connect lên toàn bộ các dải sản phẩm từ máy rửa chén, tủ lạnh, bếp từ cho đến lò nướng và máy giặt, mang lại trải nghiệm sống tiện nghi.

Ra mắt mô hình Trạm giặt sấy Omywash. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ra mắt mô hình trạm giặt sấy thông minh dành cho đô thị

Trạm giặt sấy Omywash hướng đến phục vụ các nhóm đối tượng như sinh viên, công nhân, người thuê trọ, người dân, khách du lịch, phù hợp cho những khu vực đông đúc từ ký túc xá, khu nhà trọ công nhân, khu công nghiệp, bệnh viện cho đến các khu dân cư.