Mitsubishi Electric, Toshiba và Rohm đàm phán lập liên minh bán dẫn công suất

Mitsubishi Electric cùng Toshiba và Rohm đang thảo luận các điều khoản chi tiết về việc hợp nhất hoạt động bán dẫn công suất vào tháng 9/2026, qua đó hình thành một doanh nghiệp có quy mô đủ lớn để cạnh tranh với những tập đoàn hàng đầu thế giới.

Kế hoạch hợp nhất diễn ra trong bối cảnh nhu cầu chip công suất tăng nhanh cùng với sự phát triển của ô tô điện, trung tâm dữ liệu và hạ tầng trí tuệ nhân tạo. Loại chip này được sử dụng để kiểm soát và chuyển đổi điện năng trong ôtô, máy chủ, robot công nghiệp, thiết bị gia dụng và nhiều sản phẩm điện tử.

Vai trò của chip công suất ngày càng lớn khi các nền tảng AI thế hệ mới, như Vera Rubin của Nvidia, trở nên phức tạp và tiêu thụ nhiều điện hơn. Dù ít được chú ý hơn các bộ xử lý tiên tiến, chip công suất có ý nghĩa chiến lược đối với hiệu quả sử dụng năng lượng và hoạt động ổn định của những hệ thống công nghiệp.

Thời gian gần đây, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản đã thúc đẩy các nhà sản xuất chip trong nước hợp nhất để tăng sức cạnh tranh quốc tế. Hiện Infineon Technologies của Đức hiện nắm gần 20% thị trường bán dẫn công suất toàn cầu, trong khi thị phần riêng lẻ của Mitsubishi Electric, Toshiba và Rohm đều dưới 5%.

Việc kết hợp hoạt động của ba công ty có thể giúp doanh nghiệp mới vươn lên vị trí dẫn đầu về thị phần. Hợp nhất cũng giúp tránh đầu tư trùng lặp, nâng cao hiệu quả nghiên cứu phát triển và tăng giá trị của sản phẩm.

Tuy nhiên, một trong những vấn đề lớn nhất là phạm vi sản phẩm của doanh nghiệp mới. Toshiba và Rohm muốn liên doanh tiếp tục cung cấp nhiều loại chip tương tự, trong đó có bộ chuyển đổi và chip điều khiển, để duy trì quan hệ với khách hàng hiện tại. Mitsubishi Electric lại muốn doanh nghiệp hợp nhất tập trung vào chip công suất.

Mitsubishi Electric cũng đề nghị Chính phủ Nhật Bản xem xét lại điều kiện hỗ trợ ngành chip công suất. Theo cơ chế hiện hành, doanh nghiệp muốn nhận trợ cấp phải thực hiện dự án đầu tư chung trị giá ít nhất 200 tỷ yen, tương đương khoảng 1,2 tỷ USD, trong khi ngưỡng áp dụng đối với các dự án bán dẫn khác chỉ là 30 tỷ yen.

Mitsubishi Electric hiện chưa nhận được hỗ trợ cho mảng bán dẫn, trong khi Chính phủ Nhật Bản dành nguồn vốn lớn cho Rapidus, doanh nghiệp đang phát triển chip tiên tiến.

Theo Mitsubishi Electric, nếu không được hỗ trợ tương đương các đối thủ nước ngoài, chi phí của doanh nghiệp Nhật Bản vẫn sẽ ở mức cao, ngay cả sau khi thành lập liên doanh./.

Hitachi và Intel hợp tác để tối ưu hóa sản xuất chip bằng Trí tuệ Nhân tạo Trí tuệ Nhân tạo sẽ được sử dụng để tối ưu hóa nguồn cung cấp điện cho các nhà máy sản xuất chất bán dẫn; Intel dự định cung cấp chip silicon điện áp cao cho hệ thống điện của Hitachi.