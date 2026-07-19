Facebook lại "sập" diện rộng tại Việt Nam

Chiều 19/7, nhiều người dùng tại Việt Nam bất ngờ nhận được thông báo tài khoản không khả dụng khi mở Facebook trên máy tính.

Khi mở website Facebook, chủ tài khoản chỉ nhận được thông báo ngắn gọn "Tài khoản tạm thời không khả dụng", gây hoang mang. Trong khi đó, phiên bản trên di động vẫn có thể truy cập bình thường.

Trên chuyên trang báo lỗi phần mềm online Down Detector, vấn đề được xác nhận bởi hàng chục nghìn người dùng khác trên khắp thế giới.

Đến thời điểm hiện tại, người dùng vẫn chưa thể truy cập mạng xã hội này trên máy tính. Trong phần thông báo, mạng xã hội cho biết thêm vấn đề tài khoản phát sinh do sự cố trên trang web. "Chúng tôi hy vọng sự cố này sớm được khắc phục sớm. Vui lòng thử lại sau vài phút", Facebook ghi chú thêm.

Như thường lệ, nền tảng độc lập Meta Status (Trạng thái Meta) vốn dùng để cung cấp dữ liệu thời gian thực về hoạt động của các dịch vụ thuộc công ty, vẫn hiển thị tất cả hoạt động bình thường.

Phía công ty chủ quản mạng xã hội vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức nào về vấn đề nêu trên. Trong khi đó, lượng lớn người dùng nền tảng này trên khắp thế giới đang bị ảnh hưởng, gián đoạn công việc.

Trong khi đó, các nền tảng khác thuộc Meta như Messenger, Instagram hay Threads,... lại vẫn có thể truy cập bình thường.

Đây không phải lần đầu tiên mạng xã hội này gặp sự cố. Trước đó, tối ngày 12/6, hàng loạt người dùng tại Việt Nam và một số quốc gia trên thế giới bất ngờ gặp sự cố khi không thể truy cập vào các nền tảng mạng xã hội thuộc hệ sinh thái Meta, bao gồm Facebook, Instagram, Threads, Messenger. Tuy nhiên, Meta chỉ âm thầm sửa lỗi, không nêu rõ nguyên nhân sự cố hay cam kết khắc phục./.

Facebook, Messenger, Instagram, Threads đồng loạt 'sập' tại Việt Nam Hàng loạt nền tảng thuộc hệ sinh thái Meta như Facebook, Instagram và Messenger hay Threads bất ngờ gặp sự cố trên diện rộng vào tối 12/6.