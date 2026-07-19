VAIC 2026: Giải bài toán thực tế tại Việt Nam bằng giải pháp AI hiệu quả

Ngày 19/7, trải qua chuỗi 48 giờ cuộc đua lập trình - "hackathon" liên tục từ ngày 17-19/7 với gần 1.500 thí sinh thuộc 340 đội tham gia tranh tài, Chương trình Giải pháp Đổi mới sáng tạo Việt Nam đã chính thức khép lại.

Chương trình Giải pháp Đổi mới sáng tạo Việt Nam (Viet Nam AI Innovation Challenge - VAIC 2026) ghi nhận các sản phẩm tham dự năm nay thể hiện xu hướng ứng dụng thực tế rõ nét khi trực tiếp tập trung tháo gỡ các bài toán cụ thể của doanh nghiệp, địa phương và nền kinh tế, thay vì chỉ dừng lại ở quy mô nghiên cứu lý thuyết đơn thuần.

Lễ bế mạc được tổ chức bởi Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Tập đoàn Meta, Tổ chức AI for Vietnam, Tập đoàn FPT và Đại học Duy Tân, cùng sự đồng hành của nhiều tập đoàn công nghệ và tổ chức quốc tế.

Kết quả chung cuộc, giải Nhất thuộc về Đội L-GPT 6.7 với dự án Lawgic, nhận giải thưởng trị giá 10.000 USD, tương đương khoảng 260 triệu đồng. Dự án được ban giám khảo đánh giá cao nhờ giải pháp công nghệ nổi bật cùng khả năng thương mại hóa thực tế.

Viet Nam AI Innovation Challenge 2026 đã thu hút gần 1.500 thí sinh thuộc 340 đội thi tham gia tranh tài. (Ảnh: Vietnam+)

Đội Genation đoạt giải Nhì với dự án Tangent, nhận phần thưởng trị giá 5.000 USD, tương đương khoảng 130 triệu đồng. Giải Ba thuộc về Đội SenAI với dự án cùng tên, nhận phần thưởng trị giá 1.000 USD, tương đương khoảng 26 triệu đồng. Bên cạnh giải thưởng tiền mặt, các thành viên thuộc top 3 được nhận Bằng khen từ Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cùng học bổng khóa đào tạo chuyên sâu về kỹ nghệ trí tuệ nhân tạo.

Chương trình cũng trao nhiều giải thưởng chuyên đề từ các đơn vị đồng hành nhằm hỗ trợ các đội thi tiếp cận hạ tầng công nghệ hiện đại. Trong đó, Đội BKTT nhận giải AVSE Track trị giá 25 triệu đồng; Đội SenAI nhận thêm giải thưởng AI All Star trị giá 1.000 USD và giải AI Singapore trị giá 5.000 USD dưới dạng hạ tầng điện toán.

Các bài toán cụ thể của doanh nghiệp, địa phương và nền kinh tế đã được tháo gỡ bằng các giải pháp AI hiệu quả. (Ảnh: Vietnam+)

Bên cạnh đó, cả 5 đội thuộc nhóm dẫn đầu đều nhận gói hỗ trợ trị giá 2.000 USD điện toán đám mây từ FPT AI Factory. Đội Big Flag giành giải giải pháp Tài chính-Ngân hàng xuất sắc nhất trị giá 5.000 USD từ Ngân hàng SHB. Đội Vikings nhận giải Meta PyTorch trị giá 5.000 USD cho ứng dụng xuất sắc sử dụng thư viện PyTorch.

Để đưa ra kết quả đánh giá toàn diện, ban tổ chức đã xây dựng hội đồng giám khảo quy tụ nhiều nhà khoa học và chuyên gia công nghệ uy tín trong và ngoài nước.

Ông Vũ Quốc Huy, Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, đánh giá cao chất lượng chuyên môn của các đội thi năm nay. Ông cho biết sau cuộc thi, NIC sẽ tiếp tục đồng hành cùng các dự án xuất sắc thông qua các chương trình ươm tạo, tăng tốc khởi nghiệp, hỗ trợ phát triển sản phẩm tại hệ thống phòng thí nghiệm và không gian đổi mới sáng tạo, kết nối các nhóm với doanh nghiệp, quỹ đầu tư cùng mạng lưới đối tác trong nước và quốc tế để đưa các giải pháp AI vào triển khai thực tiễn.

Các thành viên thuộc top 3 được nhận Bằng khen từ Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cùng học bổng khóa đào tạo chuyên sâu về kỹ nghệ trí tuệ nhân tạo. (Ảnh: Vietnam+)

Theo tiến sĩ Trần Việt Hùng, Nhà đồng sáng lập Tổ chức AI for Vietnam, sự kiện này không chỉ là một cuộc thi mà còn là bệ phóng thúc đẩy năng lực thực chiến cho thế hệ kỹ sư công nghệ mới của Việt Nam.

Ban tổ chức cũng ghi nhận sự đồng hành toàn diện của các nhà tài trợ lớn, như Ngân hàng SHB, FPT AI Factory và Tập đoàn Meta cùng các cơ quan, trường đại học đã góp phần hình thành nên một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mở, thúc đẩy năng lực cạnh tranh quốc gia trong kỷ nguyên số./.

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