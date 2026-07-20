Singapore siết quy định sử dụng dữ liệu cá nhân phục vụ AI tạo sinh

Ngày 20/7, Singapore công bố bộ hướng dẫn về việc sử dụng dữ liệu cá nhân để phục vụ các mô hình và hệ thống trí tuệ nhân tạo tạo sinh (GenAI).

Theo quy định mới, các tổ chức tại nước này phải xin chấp thuận của người dùng trước khi sử dụng dữ liệu của họ để phục vụ cho các ứng dụng GenAI, dù trước đó có thể người dùng đã đồng ý sử dụng dữ liệu của họ cho các AI thông thường.

Được Ủy ban Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân Singapore (PDPC) ban hành với sự hỗ trợ của Cơ quan Phát triển Truyền thông Infocomm (IMDA), bộ hướng dẫn làm rõ cách thức mà Đạo luật Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân (PDPA) được áp dụng trong toàn bộ vòng đời của GenAI, bao gồm các giai đoạn phát triển mô hình, triển khai ứng dụng và xử lý các yêu cầu liên quan đến dữ liệu sau khi triển khai.

Theo đạo luật PDPA, khi phát triển các mô hình GenAI, các tổ chức có thể thu thập dữ liệu mà không cần sự đồng ý của chủ thể nếu dữ liệu đó thuộc diện "có sẵn công khai" (publicly available), bao gồm các nguồn trực tuyến có thể truy cập công khai.

Tuy nhiên, theo quy định mới, giờ đây các tổ chức sẽ phải gửi cho người dùng "Thông báo chuyên biệt về AI" (AI-Specific Notifications) để giải thích rõ về mục đích sử dụng dữ liệu, loại dữ liệu sẽ được dùng, cách thức và phương thức dùng để người dùng đưa ra quyết định tiếp tục đồng ý hay từ chối.

Hướng dẫn cũng nêu rõ những dữ liệu bị khóa sau các rào cản kỹ thuật số như tường phí (paywall) hay yêu cầu đăng nhập có thể không còn được coi là dữ liệu "có sẵn công khai" và cần được đánh giá cẩn trọng trước khi sử dụng.

Bên cạnh đó, người dùng có quyền yêu cầu được truy cập và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình ngay cả sau khi dữ liệu đó đã được sử dụng trong quá trình phát triển GenAI.

Bộ hướng dẫn cũng nêu rõ nhà cung cấp mô hình, nhà cung cấp hệ thống và đơn vị triển khai hệ thống phải có trách nhiệm cụ thể trong việc bảo vệ dữ liệu cá nhân. Trong đó, các nhà triển khai hệ thống chịu trách nhiệm chính đối với việc bảo đảm tuân thủ các quy định pháp luật.

Bộ hướng dẫn được hoàn thiện trên cơ sở tiếp thu ý kiến từ đợt tham vấn công khai kết thúc hôm 1/7, với sự tham gia góp ý của 40 tổ chức./.

Việt Nam-Singapore mở rộng cơ hội hợp tác AI và đổi mới sáng tạo Với nền tảng quan hệ song phương ngày càng phát triển, hợp tác Việt Nam-Singapore về AI và công nghệ cao được kỳ vọng trở thành một trong những trụ cột nổi bật trong quan hệ hai nước giai đoạn tới.