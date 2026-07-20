Thành phố của Hàn Quốc triển khai trợ lý ảo AI tiếp nhận khiếu nại 24/7

Thành phố Anyang thuộc tỉnh Gyeonggi của Hàn Quốc đã đưa vào vận hành dịch vụ trợ lý giọng nói ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm tiếp nhận và xử lý ban đầu các cuộc gọi phản ánh, khiếu nại của người dân vào ban đêm, ngày nghỉ và ngày lễ, góp phần nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ hành chính công.

Phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc dẫn thông tin của chính quyền thành phố Anyang ngày 20/7 cho biết hệ thống trợ lý ảo AI được tích hợp tại bộ phận trực ban, có khả năng phân tích nội dung cuộc gọi bằng ngôn ngữ tự nhiên, hướng dẫn người dân cung cấp thông tin cần thiết, đồng thời tự động ghi nhận và chuyển nội dung đến đơn vị hoặc cán bộ phụ trách.

Đối với các trường hợp phản ánh về đỗ xe trái phép, hệ thống AI sẽ lần lượt xác minh biển kiểm soát, vị trí vi phạm và các thông tin liên quan trước khi chuyển dữ liệu cho cán bộ trực xử lý. Những vụ việc phức tạp hoặc khẩn cấp sẽ được kết nối ngay với nhân viên đang làm nhiệm vụ để xử lý kịp thời.

Chính quyền Anyang cho biết việc đưa trợ lý ảo AI vào hoạt động sẽ giúp tiếp nhận đồng thời nhiều cuộc gọi, qua đó rút ngắn thời gian chờ đợi của người dân, đặc biệt trong các khung giờ ngoài giờ hành chính khi số lượng nhân viên trực còn hạn chế.

Bên cạnh đó, hệ thống cũng có khả năng sàng lọc các cuộc gọi mang tính chất hỏi đáp đơn giản hoặc các cuộc gọi quấy rối, giúp lực lượng trực ban tập trung nguồn lực xử lý các tình huống khẩn cấp và những vụ việc cần can thiệp ngay.

Theo chính quyền thành phố Anyang, dịch vụ mới được triển khai nhằm khắc phục những hạn chế trong cơ chế trực ban truyền thống, đồng thời thúc đẩy ứng dụng AI vào cải cách hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ người dân./.

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