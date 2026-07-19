Bắc Ninh: Doanh thu từ vải thiều và dịch vụ phụ trợ đạt hơn 9.000 tỷ đồng

Theo Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh, mặc dù sản lượng giảm mạnh do thời tiết không thuận lợi, vụ vải thiều năm 2026 của tỉnh Bắc Ninh vẫn ghi nhận một mùa vụ thành công về giá trị kinh tế.

Giá bán duy trì ở mức cao trong suốt mùa thu hoạch, thị trường tiêu thụ tiếp tục được mở rộng cả trong và ngoài nước, giúp tổng doanh thu từ vải thiều và các hoạt động dịch vụ phụ trợ ước đạt hơn 9.000 tỷ đồng, tăng 44,2% so với năm 2025.

Theo Sở Công Thương Bắc Ninh, vụ vải thiều năm nay đã cơ bản khép lại với sản lượng khoảng 131.560 tấn, giảm hơn 35% so với năm trước. Nguyên nhân chủ yếu đến từ điều kiện thời tiết bất lợi trong giai đoạn cây ra hoa, đậu quả, khiến năng suất giảm trên diện rộng. Trong tổng sản lượng thu hoạch, vải chín sớm đạt khoảng 50.725 tấn, còn vải chính vụ đạt khoảng 80.835 tấn.

Dù sản lượng sụt giảm, giá trị kinh tế của quả vải lại tăng đáng kể. Doanh thu từ riêng sản phẩm vải thiều ước đạt trên 7.260 tỷ đồng, tăng tới 95,2% so với năm 2025.

Cùng với đó, các hoạt động dịch vụ phụ trợ như thu mua, vận chuyển, đóng gói, bảo quản, du lịch trải nghiệm và nuôi ong lấy mật mang lại thêm hơn 1.740 tỷ đồng, đưa tổng doanh thu toàn chuỗi lên trên 9.000 tỷ đồng.

Một trong những yếu tố quan trọng tạo nên kết quả này là giá bán duy trì ở mức cao ngay từ đầu vụ. Đối với vải chín sớm, giá phổ biến dao động từ 35.000-70.000 đồng/kg; vải chính vụ từ 45.000-110.000 đồng/kg. Đặc biệt, giống vải u trứng có thời điểm được giao dịch với mức giá 200.000-300.000 đồng/kg, thuộc nhóm cao nhất từ trước đến nay.

Theo đánh giá của ngành chức năng, giá vải tăng không chỉ do nguồn cung giảm mà còn nhờ chất lượng sản phẩm được nâng lên rõ rệt. Những năm gần đây, địa phương đã mở rộng diện tích sản xuất theo các tiêu chuẩn VietGAP và GlobalGAP, đồng thời xây dựng, quản lý chặt chẽ mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu. Nhiều doanh nghiệp, thương nhân ký hợp đồng bao tiêu từ sớm, góp phần ổn định đầu ra và hạn chế tình trạng được mùa mất giá.

Thị trường tiêu thụ tiếp tục là điểm sáng của vụ vải năm nay. Trong tổng sản lượng thu hoạch, khoảng 95.660 tấn được tiêu thụ tại thị trường trong nước, chiếm gần 73%. Vải thiều được phân phối qua hệ thống siêu thị, chợ đầu mối, cửa hàng bán lẻ, các sàn thương mại điện tử và nhiều nền tảng bán hàng trực tuyến, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trên cả nước.

Trong khi đó, khoảng 35.900 tấn vải thiều được xuất khẩu, chiếm hơn 27% sản lượng. Bên cạnh thị trường truyền thống là Trung Quốc, quả vải Bắc Ninh tiếp tục hiện diện tại nhiều thị trường có yêu cầu cao như Hoa Kỳ, Canada, Australia, Vương quốc Anh và một số nước châu Âu. Việc duy trì xuất khẩu sang các thị trường khó tính cho thấy chất lượng sản phẩm và quy trình sản xuất của địa phương ngày càng đáp ứng tốt hơn các tiêu chuẩn quốc tế.

Một dấu mốc đáng chú ý trong vụ vải năm 2026 là việc Công ty TNHH Dragonberry International Việt Nam và Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội được Cơ quan Kiểm dịch động thực vật Hoa Kỳ (APHIS) cấp phép thực hiện chiếu xạ đối với trái cây xuất khẩu. Đây là điều kiện quan trọng để vải thiều có thể xuất khẩu chính ngạch sang Hoa Kỳ bằng đường biển thay vì chủ yếu bằng đường hàng không như trước. Hình thức vận chuyển mới được kỳ vọng giúp giảm đáng kể chi phí logistics, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm và tạo điều kiện mở rộng quy mô xuất khẩu trong những năm tới.

Đóng gói vải thiều xuất khẩu ở vùng sản xuất vải thiều Lục Ngạn, tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Ngoài giá trị từ quả vải tươi, địa phương cũng tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm thông qua chế biến. Một phần sản lượng được đưa vào sản xuất vải sấy khô, vải cấp đông, vải đóng hộp và nhiều sản phẩm chế biến khác, góp phần nâng cao giá trị gia tăng, kéo dài thời gian bảo quản và đáp ứng nhu cầu của nhiều thị trường khác nhau.

Bên cạnh hoạt động sản xuất và tiêu thụ, các vùng trồng vải còn phát triển nhiều mô hình kinh tế đi kèm. Nghề nuôi ong lấy mật dưới tán vải tiếp tục mang lại nguồn thu đáng kể cho người dân, trong khi các hoạt động tham quan, trải nghiệm mùa vải cũng thu hút lượng lớn du khách, góp phần phát triển du lịch nông nghiệp và gia tăng giá trị cho vùng trồng.

Kết quả của vụ vải thiều năm 2026 cho thấy hiệu quả của quá trình chuyển đổi từ tư duy sản xuất sang tư duy phát triển chuỗi giá trị. Sự phối hợp giữa người dân, hợp tác xã, doanh nghiệp và các cơ quan quản lý trong xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường và nâng cao chất lượng sản phẩm đã giúp quả vải Bắc Ninh tiếp tục khẳng định vị thế trên thị trường trong nước cũng như quốc tế.

Trong bối cảnh sản lượng giảm nhưng doanh thu vẫn tăng mạnh, vụ vải năm nay là minh chứng cho thấy giá trị của nông sản không chỉ được quyết định bởi sản lượng mà còn phụ thuộc vào chất lượng, thương hiệu, khả năng chế biến và mở rộng thị trường. Đây cũng là nền tảng để ngành vải thiều Bắc Ninh tiếp tục hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, nâng cao thu nhập cho người trồng và gia tăng giá trị xuất khẩu trong thời gian tới./.

Bắc Ninh: Doanh thu từ vải thiều vẫn tăng hơn 91% dù mất mùa Mặc dù sản lượng năm nay chỉ bằng 50% so với năm 2025, song nhờ giá bán vải duy trì ở mức cao, doanh thu từ vải thiều ở Bắc Ninh đạt khoảng 7.106 tỷ đồng, tăng 91,07% so với năm ngoái.