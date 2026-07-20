Gia Lai chấp thuận đầu tư nhà máy điện gió gần 1.500 tỷ đồng

Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã có Quyết định số 3030/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy điện gió Ia Le 2 (thuộc Cụm Nhà máy điện gió Ia Le) tại xã Chư Pưh và xã Ia Le, với tổng vốn đầu tư dự kiến 1.468 tỷ đồng; trong đó, 30% là vốn góp của nhà đầu tư và 70% là vốn huy động.

Theo quyết định, dự án sẽ được lựa chọn nhà đầu tư thông qua hình thức đấu thầu. Nhà máy có công suất thiết kế 42 MW, sản lượng điện dự kiến khoảng 123.780,8 MWh/năm. Điện năng từ dự án sẽ được đấu nối vào lưới điện quốc gia ở cấp điện áp 220kV thông qua tuyến đường dây 220kV Pleiku 2-Krông Buk. Dự án sử dụng khoảng 27,3ha đất, trong đó 14,7ha là diện tích sử dụng có thời hạn và 12,6ha là diện tích sử dụng tạm thời phục vụ thi công.

Giai đoạn từ tháng 9/2026 đến tháng 2/2027 sẽ triển khai các thủ tục chuyên ngành, lập và thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, ký kết hợp đồng mua bán điện, thiết kế kỹ thuật, đồng thời thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, giao và cho thuê đất. Dự án dự kiến khởi công vào tháng 3/2027 và hoàn thành, đưa vào vận hành từ tháng 3/2028.

Mục tiêu của dự án là cung cấp nguồn điện sạch, góp phần tăng nguồn thu ngân sách địa phương, tạo việc làm cho người dân khu vực dự án; đồng thời thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội. Dự án được kỳ vọng góp phần bổ sung nguồn điện sạch cho hệ thống điện quốc gia, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương và khai thác hiệu quả tiềm năng năng lượng tái tạo của tỉnh.

Để bảo đảm quá trình triển khai đúng quy định, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương phối hợp rà soát ranh giới dự án, xử lý các trường hợp chồng lấn quy hoạch, thực hiện đầy đủ bồi thường, giải phóng mặt bằng, giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Nhà đầu tư cũng phải phối hợp với các đơn vị quân đội, Công an tỉnh trong công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh; thực hiện đầy đủ các quy định về chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực vận hành và không được chuyển nhượng dự án hoặc phần vốn góp khi chưa được Ủy ban Nhân dân tỉnh chấp thuận bằng văn bản.

Đáng chú ý, Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị nhà đầu tư sau khi được lựa chọn cần phối hợp với các cơ quan chức năng nghiên cứu rút ngắn thời gian đưa dự án vào vận hành từ 3-6 tháng so với tiến độ được phê duyệt nhằm sớm phát huy hiệu quả đầu tư.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai nhấn mạnh, dự án chỉ được phép triển khai thi công khi đã hoàn tất đầy đủ các thủ tục liên quan đến quy hoạch, đất đai, xây dựng, môi trường, khoáng sản, lâm nghiệp và quy định pháp luật khác. Các sở, ngành và địa phương liên quan sẽ chịu trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân tỉnh nếu để xảy ra tình trạng triển khai dự án khi chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định.

Việc siết chặt điều kiện triển khai được xem là động thái nhằm bảo đảm các dự án năng lượng tái tạo được thực hiện đúng quy định pháp luật, hạn chế phát sinh vướng mắc trong quá trình bồi thường, giải phóng mặt bằng và tạo sự đồng thuận của người dân.

Thực tế, tại khu vực Ia Le, quá trình triển khai Dự án Nhà máy điện gió Ia Le 1 trước đây từng phát sinh một số kiến nghị của người dân liên quan đến cơ chế hỗ trợ, bồi thường đối với diện tích đất nằm trong hành lang an toàn của các trụ tua-bin gió.

Vì vậy, yêu cầu hoàn thiện đầy đủ thủ tục pháp lý trước khi triển khai thi công được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, bảo đảm quyền lợi của người dân và tạo điều kiện để các dự án năng lượng tái tạo phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh.

Nhà máy Điện gió Ia Le 1 có công suất 100 MW với 28 trụ tua bin gió thuộc Công ty CP Đầu tư phát triển điện gió Cao Nguyên 1. Cuối năm 2021, Nhà máy vận hành thương mại một phần với công suất 47,2 MW. Đến tháng 12/2023, Nhà máy được vận hành thương mại phần công suất còn lại./.

Gia Lai hút vốn trên 5.000 tỷ đồng cho 4 dự án điện mặt trời, điện gió Lãnh đạo tỉnh Gia Lai đã có quyết định chấp nhận các nhà đầu tư thực hiện 3 dự án Nhà máy điện mặt trời Nhơn Hòa 1, 1A, 2 và Nhà máy điện gió Nhơn Hòa 3 với tổng nguồn vốn lên tới gần 5.000 tỷ đồng.