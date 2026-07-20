Quảng Ninh sẽ đăng cai Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC 2027

Ngày 20/7, Đoàn công tác của Bộ Tài chính do Thứ trưởng Trần Quốc Phương làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh về công tác chuẩn bị tổ chức các hội nghị cấp Bộ của Bộ Tài chính trong Năm APEC (Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương) 2027.

Hội nghị Bộ trưởng Tài chính là một trong những hoạt động trọng tâm trong khuôn khổ Năm APEC Việt Nam 2027.

Dự kiến, Hội nghị sẽ diễn ra tại Hạ Long vào tháng 10/2027, với sự tham dự của 21 đoàn đại biểu từ các nền kinh tế thành viên APEC, cùng 10 đoàn đại biểu các tổ chức quốc tế và khách mời.

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi và thống nhất các phương án phối hợp chi tiết, bao gồm công tác lễ tân đối ngoại; chuẩn bị cơ sở vật chất, hội trường phục vụ hội nghị chính thức và các hoạt động bên lề; công tác y tế; huy động lực lượng tình nguyện viên; tổ chức các chương trình văn hóa nghệ thuật; công tác thông tin tuyên truyền và trang trí khánh tiết.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh Lê Văn Ánh khẳng định đây là sự kiện chính trị quan trọng, góp phần quảng bá mạnh mẽ hình ảnh tỉnh Quảng Ninh tới bạn bè quốc tế. Với kinh nghiệm đăng cai nhiều sự kiện lớn tầm cỡ quốc gia và quốc tế, Quảng Ninh sẽ chuẩn bị chu đáo mọi điều kiện tốt nhất để Hội nghị diễn ra thành công.

Trong khuôn khổ chuyến làm việc, Đoàn công tác của Bộ Tài chính đã tiến hành khảo sát thực địa tại một số địa điểm dự kiến diễn ra các sự kiện cấp Bộ của Bộ Tài chính trong Năm APEC 2027./.

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