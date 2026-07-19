Lãi suất tiền gửi phân hóa mạnh, mức 10% chỉ dành cho khách hàng đặc biệt

Mặt bằng lãi suất tiền gửi tuần qua phổ biến dao động quanh mức từ 5-6,5%/năm, song khoảng cách giữa các ngân hàng và từng phân khúc khách hàng ngày càng rõ nét. Một số chương trình ưu đãi đẩy lãi suất lên 8-9,2%/năm, thậm chí 10%/năm, nhưng đi kèm điều kiện về số dư từ hàng trăm đến hàng nghìn tỷ đồng.

Phân hóa theo từng kỳ hạn

Tại nhóm “Big 4” gồm Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank) và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) biểu lãi suất được duy trì đồng nhất.

Cụ thể, lãi suất kỳ hạn 1 tháng và 3 tháng cùng ở mức 4,75%/năm; kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng là 6,6%/năm; kỳ hạn 12 tháng và 18 tháng cùng đạt 6,8%/năm.

Trong khi đó, nhóm ngân hàng thương mại cổ phần có sự phân hóa rõ rệt theo từng kỳ hạn.

Ở kỳ hạn 12 tháng, Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu (ACB) đang niêm yết mức lãi suất cao nhất với 7,3%/năm. Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Công Thương (Saigonbank) xếp sau với 7,2%/năm.

Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Hiện Đại (MBV), Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á (Bac A Bank) và Ngân hàng Thương mại Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ngoại thương Công nghệ số (VCBNeo) cùng niêm yết 7%/năm. Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam (LPBank), Ngân hàng Thương mại cổ phần Bản Việt (BVBank) và Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông (OCB) duy trì lãi suất quanh 6,9%/năm.

Đáng chú ý, tại kỳ hạn 6 tháng, Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MB) đang áp dụng mức lãi suất lên tới 8%/năm thông qua chương trình ưu đãi dành cho khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến từ 100 triệu đồng và lĩnh lãi cuối kỳ.

ACB áp dụng lãi suất 7,1%/năm. (Ảnh: Vietnam+)

Mức lãi suất 8%/năm cao hơn 2,2 điểm phần trăm so với lãi suất niêm yết cùng kỳ hạn của MB. Với khoản tiền gửi 100 triệu đồng, khách hàng có thể nhận 4 triệu đồng tiền lãi sau 6 tháng.

Sau MB, ACB áp dụng lãi suất 7,1%/năm; Bac A Bank đạt 7,05%/năm; MBV và VCBNeo cùng ở mức 7%/năm.

Ở kỳ hạn 18 tháng, MBV và VCBNeo dẫn đầu với mức 7%/năm. Ngân hàng Thương mại cổ phần Nam Á (Nam A Bank) và LPBank cùng đạt 6,95%/năm, trong khi Bac A Bank cũng niêm yết 6,95%/năm.

Ở chiều ngược lại, Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB) tiếp tục có mức lãi suất thấp nhất tại hầu hết kỳ hạn. Lãi suất kỳ hạn 1 tháng chỉ 1,6%/năm; 3 tháng là 1,9%/năm; 6 tháng và 9 tháng cùng ở mức 2,9%/năm. Với kỳ hạn 12 tháng và 18 tháng, lãi suất lần lượt là 3,7% và 3,9%/năm.

Cuộc đua hút dòng tiền lớn

Nếu xét các mức lãi suất đặc biệt, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đang dẫn đầu với lãi suất 10%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 12-13 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ.

Tuy nhiên, mức lãi suất này chỉ áp dụng cho khách hàng gửi tiền tại quầy với số tiền từ 2.000 tỷ đồng trở lên. Trong điều kiện thông thường, lãi suất kỳ hạn 12 tháng tại PVcomBank là 5,3%/năm.

Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB) áp dụng lãi suất 9%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 12 hoặc 13 tháng. Điều kiện là sổ tiết kiệm mở mới hoặc tự động gia hạn từ ngày 1/1/2018 và có số dư tối thiểu 500 tỷ đồng.

Tại Nam A Bank, khách hàng gửi từ 500 tỷ đồng trở lên ở kỳ hạn 24 tháng, sau khi được Tổng Giám đốc phê duyệt, có thể hưởng lãi suất 8,3%/năm. Với kỳ hạn 36 tháng, mức lãi suất là 8,1%/năm.

Như vậy, các mức lãi suất cao nhất trên thị trường hiện chủ yếu gắn với những khoản tiền gửi có giá trị rất lớn.

Bên cạnh cuộc đua giành cho nhóm khách hàng lớn, một số ngân hàng cũng tung chương trình ưu đãi hướng tới khách hàng phổ thông.

Ngân hàng số CAKE by VPBank trong thời gian từ ngày 10-31/7/2026 cộng thêm 1,8%/năm cho khách hàng đáp ứng điều kiện “sổ đầu tiên”, áp dụng với kỳ hạn 6-12 tháng.

(Ảnh: Vietnam+)

Giá trị tiền gửi tối thiểu từ 100.000 đồng và khách hàng không được tất toán trước hạn. Theo đó, lãi suất kỳ hạn 12 tháng tại CAKE by VPBank có thể lên tới 9,2%/năm.

Trong khi đó, Ngân hàng số Vikki Bank niêm yết lãi suất 7,9%/năm đối với khoản tiền gửi từ 999 tỷ đồng trở lên, kỳ hạn 13 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ. Mức lãi suất này được tính bằng lãi suất niêm yết cộng thêm biên độ 1,8 điểm phần trăm và không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mại khác.

Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) cũng áp dụng lãi suất đặc biệt 7,2%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và 7,6%/năm cho kỳ hạn 13 tháng với khách hàng gửi từ 500 tỷ đồng trở lên.

Nhìn tổng thể, mặt bằng lãi suất tiền gửi hiện không tăng đồng loạt mà phân hóa mạnh theo ngân hàng, kỳ hạn và quy mô tiền gửi.

Trong khi lãi suất phổ biến vẫn xoay quanh 5-6,5%/năm, các mức 8-10%/năm tiếp tục xuất hiện như công cụ thu hút dòng tiền, nhưng phần lớn chỉ dành cho các khoản tiền gửi đặc biệt lớn hoặc khách hàng đáp ứng điều kiện ưu đãi cụ thể./.

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