Giao dịch chuyển tiền từ 400 triệu đồng có thể phải chờ 24 giờ

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Công văn số 6190/NHNN-TT, yêu cầu các ngân hàng áp dụng hạn mức và thời gian chờ đối với các giao dịch chuyển tiền trực tuyến của khách hàng cá nhân qua Internet Banking và Mobile Banking nhằm bảo vệ an toàn tài khoản.

Các giao dịch thuộc diện áp dụng là chuyển tiền trong nước trực tuyến, có giá trị từ hạn mức khách hàng đăng ký trở lên và chuyển đến tài khoản thụ hưởng chưa từng nhận số tiền bằng hoặc vượt hạn mức này trong vòng 1 năm liền kề trước đó. Thời gian chờ được tính từ thời điểm thực hiện giao dịch cho đến khi tiền được chuyển đi. Hạn mức tính theo từng giao dịch trên từng tài khoản thanh toán riêng biệt.

Ngân hàng Nhà nước cho phép khách hàng tự lựa chọn hạn mức và thời gian chờ với mức tối thiểu 24 giờ. Trường hợp khách hàng không đăng ký, các ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài sẽ chủ động áp dụng hạn mức 400 triệu đồng và thời gian chờ tối thiểu 24 giờ.

Theo yêu cầu, các ngân hàng phải xây dựng quy trình nội bộ, hướng dẫn khách hàng đăng ký, đồng thời công khai minh bạch các điều khoản dịch vụ. Đối với từng giao dịch thuộc diện phải chờ, hệ thống phải thông báo rõ ràng cho khách hàng trước khi thực hiện, đồng thời triển khai cơ chế kỹ thuật để xác nhận khách hàng đã đọc và chấp thuận quy định.

Ngoài ra, nhật ký giao dịch phải được lưu trữ theo quy định pháp luật về giao dịch điện tử, bảo đảm khả năng truy vấn thông tin phục vụ tra soát, khiếu nại hoặc cung cấp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi được yêu cầu.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng xây dựng phương án cụ thể và hoàn thành việc triển khai trước ngày 1/3/2027./.

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