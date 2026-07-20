Không đặt ra sắc thuế mới đối với hoạt động kinh doanh trên nền tảng số

Chiều 20/7, Cục Thông tin và Truyền thông Chính phủ (Văn phòng Chính phủ) phối hợp với Cục Thuế (Bộ Tài chính) tổ chức Hội thảo với chủ đề “Những quy định quan trọng khi triển khai chính sách thuế mới - thuế và hóa đơn điện tử trong thương mại điện tử và bán hàng đa kênh.”

Hội thảo kết nối trực tuyến tới 34 điểm cầu Thuế tỉnh, thành phố, 350 điểm cầu Thuế cơ sở trên toàn quốc, với sự tham gia của hơn 150 hộ kinh doanh.

Từ tháng 7/2026, nhiều chính sách thuế quan trọng chính thức có hiệu lực, đánh dấu bước chuyển mới trong tiến trình hiện đại hóa công tác quản lý thuế và xây dựng nền tài chính số quốc gia.

Nổi bật là việc triển khai Luật Quản lý thuế năm 2025 cùng các văn bản hướng dẫn thi hành. Những quy định mới này có phạm vi tác động rộng, đặc biệt đối với cộng đồng hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và các chủ thể hoạt động trên nền tảng thương mại điện tử.

Đáng chú ý, từ ngày 1/7, hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm thuộc diện bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử; hộ mới thành lập hoặc doanh thu trong năm đạt từ 1 tỷ đồng phải đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử trong thời hạn quy định.

Bên cạnh đó, hộ, cá nhân kinh doanh đang sử dụng hóa đơn điện tử có mã theo đúng quy định không phải đăng ký thêm hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, được ủy nhiệm cho sàn thương mại điện tử hoặc tổ chức khác lập hóa đơn; một mã số thuế có thể được sử dụng cho nhiều cửa hàng nhưng hóa đơn phải nhận diện đúng địa điểm bán hàng.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành cho biết, Luật Quản lý thuế có hiệu lực thi hành từ mùng 1/7/2026. Để triển khai đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, ngày 30/6/2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 252/2026/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh; Nghị định số 254/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thực hiện Luật Quản lý thuế về hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử.

Đây là những văn bản pháp lý quan trọng tạo nền tảng cho bước chuyển mạnh mẽ trong quản lý thuế theo hướng hiện đại, minh bạch dựa trên dữ liệu, quản lý rủi ro và quản lý tuân thủ; chuyển mạnh từ tư duy quản lý hành chính đơn thuần sang phục vụ, hỗ trợ và đồng hành người nộp thuế.

Đồng thời cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện nghĩa vụ thuế ngày càng thuận lợi, giảm chi phí tuân thủ, hạn chế sai sót và đảm bảo công bằng, minh bạch.

Nhấn mạnh cơ quan thuế mong muốn lắng nghe những khó khăn, những vướng mắc phát sinh từ thực tiễn để có thể giải đáp, tháo gỡ ngay cho người nộp thuế, nhằm góp phần hỗ trợ tối đa cho hoạt động sản xuất kinh doanh, ông Thành khẳng định, ngành thuế sẽ tiếp tục đổi mới toàn diện phương thức quản lý, thực sự trở thành một cơ quan hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, minh bạch, liêm chính, lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ.

Theo lãnh đạo Cục Thuế, từng quy trình, từng thủ tục phải tiếp tục được rà soát từ góc nhìn của người thực hiện, đảm bảo rõ ràng, dễ hiểu, dễ tiếp cận và dễ thực hiện; giảm tối đa thời gian và chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp; không để người nộp thuế thiếu thông tin, không biết phải thực hiện như thế nào hoặc không biết tìm đâu để được hướng dẫn, hỗ trợ.

(Ảnh minh họa: TTXVN phát)

Mục tiêu xuyên suốt là ứng dụng dữ liệu và công nghệ để chủ động nhận diện, cảnh báo từ sớm, từ xa, nhắc nhở và hỗ trợ người nộp thuế phòng tránh sai sót, qua đó hỗ trợ tối đa để người nộp thuế tự nguyện tuân thủ đúng pháp luật.

Tại hội thảo đã diễn ra ba phiên chuyên đề và một phiên giới thiệu các sản phẩm hỗ trợ người nộp thuế.

Trong phiên I với chủ đề "Đồng hành cùng nhà bán hàng trong triển khai chính sách thuế mới," các lãnh đạo và chuyên gia của Cục Thuế đã phân tích những nội dung cốt lõi của Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành; làm rõ những điểm mới về quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, thương mại điện tử, hóa đơn điện tử, đăng ký, khai và nộp thuế cũng như các quy định liên quan đến thuế thu nhập cá nhân trong nền kinh tế số.

Phiên II với chủ đề "Hiểu đúng để tuân thủ đúng - Thực hành nghĩa vụ thuế đối với nhà bán hàng đa kênh và thương mại điện tử," hội thảo tập trung phân tích ba tình huống thực tế về hộ kinh doanh bán sách đa kênh, hộ kinh doanh nhà hàng và hộ kinh doanh mỹ phẩm trên sàn thương mại điện tử.

Thông qua các tình huống mô phỏng, đại diện Cục Thuế, Hội Tư vấn Thuế Việt Nam và doanh nghiệp công nghệ đã trao đổi, hướng dẫn cách xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình sử dụng hóa đơn điện tử, quản lý doanh thu, xác định chi phí, kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế theo đúng quy định hiện hành.

Tại chương trình đối thoại trực tiếp trong phiên III, nhiều nội dung liên quan đến xuất hóa đơn bán hàng, tính doanh thu khi bán hàng đồng thời tại cửa hàng và trên các nền tảng mạng xã hội, các vấn đề về chính sách thuế mới… được các hộ, cá nhân kinh doanh và nhà bán hàng đa kênh đặt ra đã được cơ quan quản lý, các chuyên gia giải đáp.

Qua các nội dung trả lời, ngành Thuế gửi tới cộng đồng nhà bán hàng thông điệp: chính sách mới không đặt ra sắc thuế mới đối với hoạt động kinh doanh trên nền tảng số, mà tiếp tục hoàn thiện phương thức quản lý trên cơ sở dữ liệu, hóa đơn điện tử và bản chất của hoạt động kinh doanh.

Đối với cùng một hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, doanh thu năm được xác định trên cơ sở toàn bộ doanh thu từ hoạt động kinh doanh, không tách riêng theo từng kênh bán hàng. Doanh thu bán tại cửa hàng, qua website, mạng xã hội hoặc trên sàn thương mại điện tử đều phải được tổng hợp để xác định tổng doanh thu năm của hộ, cá nhân kinh doanh.

Do đó, không áp dụng ngưỡng doanh thu riêng cho từng cửa hàng hoặc từng kênh bán.

Với hộ kinh doanh có thể sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử để nhận tiền từ các kênh bán hàng khác nhau như TikTok Shop, Shopee, Facebook hoặc tại cửa hàng thì quy định pháp luật không bắt buộc chỉ sử dụng một tài khoản duy nhất.

Tuy nhiên, hộ kinh doanh có trách nhiệm thông báo với cơ quan thuế tất cả các tài khoản ngân hàng, số hiệu ví điện tử liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và kê khai đầy đủ doanh thu phát sinh từ tất cả các kênh bán hàng, không phụ thuộc doanh thu được nhận qua tài khoản nào./.

Chi tiết một số điều hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân Theo Nghị định 253/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân, có 10 khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.