Chi trả bảo hiểm tiền gửi được nâng hạn mức lên tối đa 350 triệu đồng

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư số 05/2026 quy định hạn mức chi trả tiền bảo hiểm của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

Thông tư nêu rõ số tiền tối đa Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam trả cho tất cả các khoản tiền gửi được bảo hiểm theo quy định của Luật Bảo hiểm tiền gửi (gồm cả tiền gốc và tiền lãi) của một người tại một tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi khi phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm là 350 triệu đồng.

Thông tư được ban hành để triển khai quy định của Luật Bảo hiểm tiền gửi năm 2025. Theo đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định hạn mức chi trả tiền bảo hiểm, góp phần nâng cao hiệu quả chính sách bảo hiểm tiền gửi, tăng cường bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, củng cố niềm tin của công chúng đối với hệ thống các tổ chức tín dụng và góp phần bảo đảm an toàn, ổn định hệ thống tài chính-ngân hàng.

Bảo hiểm tiền gửi là cơ chế bảo vệ người gửi tiền trong trường hợp tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi mất khả năng chi trả hoặc phá sản. Khi phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam sẽ chi trả cho người gửi tiền trong phạm vi hạn mức theo quy định.

Sau nhiều năm áp dụng hạn mức 125 triệu đồng, việc nâng mức chi trả lên 350 triệu đồng được kỳ vọng sẽ tăng mức độ bảo vệ người gửi tiền, phù hợp với quy mô tiền gửi ngày càng tăng.

Về hạn mức chi trả bảo hiểm tiền gửi mới cao gấp 2,8 lần so với mức áp dụng gần nhất, Ngân hàng Nhà nước cho biết, việc tăng hạn mức chi trả tiền bảo hiểm góp phần bảo vệ tốt hơn người gửi tiền, gia tăng niềm tin của người gửi tiền đối với hệ thống các tổ chức tín dụng; từ đó duy trì và tăng trưởng tiền gửi của dân cư, góp phần đảm bảo nguồn cung cấp tín dụng phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội.

Tính chung từ năm 2000 đến nay, hạn mức chi trả tối đa của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đã được điều chỉnh 4 lần, tăng từ 30 triệu đồng lên 350 triệu đồng.

Việc nâng hạn mức chi trả diễn ra trong bối cảnh lượng tiền gửi của người dân vào hệ thống ngân hàng liên tục lập kỷ lục.

Số liệu vừa được Ngân hàng Nhà nước công bố cho thấy tiền gửi của khu vực dân cư tại các tổ chức tín dụng đạt trên 10,5 triệu tỷ đồng vào cuối tháng 3.

Hiện mặt bằng lãi suất đang ở mức cao. (Ảnh: Vietnam+)

Chỉ trong một năm, người dân đã gửi thêm hơn 3 triệu tỷ đồng vào hệ thống ngân hàng, trong khi tiền gửi của các tổ chức kinh tế giảm hơn 1,6 triệu tỷ đồng.

Theo các chuyên gia, đà tăng liên tục của tiền gửi dân cư cho thấy ngân hàng vẫn là kênh giữ tiền được nhiều người lựa chọn khi thị trường bất động sản, chứng khoán và các kênh đầu tư khác còn nhiều biến động.

Hiện mặt bằng lãi suất đang có xu hướng tăng phổ biến dao động quanh mức từ 5%-6,5%/năm, song khoảng cách giữa các ngân hàng và từng phân khúc khách hàng ngày càng rõ nét. Một số chương trình ưu đãi đẩy lãi suất lên 8%-9,2%/năm, thậm chí 10%/năm, nhưng đi kèm điều kiện về số dư từ hàng trăm đến hàng nghìn tỷ đồng.

Hiện Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đang dẫn đầu với lãi suất 10%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 12-13 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ. Tuy nhiên, mức lãi suất này chỉ áp dụng cho khách hàng gửi tiền tại quầy với số tiền từ 2.000 tỷ đồng trở lên. Trong điều kiện thông thường, lãi suất kỳ hạn 12 tháng tại PVcomBank là 5,3%/năm.

Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB) áp dụng lãi suất 9%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 12 hoặc 13 tháng. Điều kiện là sổ tiết kiệm mở mới hoặc tự động gia hạn từ ngày 1/1/2018 và có số dư tối thiểu 500 tỷ đồng.

Tại Nam A Bank, khách hàng gửi từ 500 tỷ đồng trở lên ở kỳ hạn 24 tháng, sau khi được Tổng Giám đốc phê duyệt, có thể hưởng lãi suất 8,3%/năm. Với kỳ hạn 36 tháng, mức lãi suất là 8,1%/năm.

Như vậy, các mức lãi suất cao nhất trên thị trường hiện chủ yếu gắn với những khoản tiền gửi có giá trị rất lớn./.

Chính phủ ban hành Nghị định quy định về hoạt động bảo hiểm tiền gửi Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý, đầu tư vốn nhà nước, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn tại Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam là những nội dung chính của Nghị định số 280 vừa được Chính phủ ban hành.