ABBank hoàn tất phát hành 209,6 triệu cổ phiếu trả cổ tức, tăng vốn điều lệ

Ngày 21/7, Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình (ABBank) thông báo đã hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua.

Theo đó, ABBank đã phát hành thành công gần 209,6 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 15%. Như vậy, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt quyền được nhận thêm 15 cổ phiếu mới. Nguồn vốn thực hiện được trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của ngân hàng. Sau đợt phát hành này, vốn điều lệ của ABBank chính thức tăng từ 13.972 tỷ đồng lên mức tiệm cận 16.068 tỷ đồng.

Việc hoàn tất phát hành cổ phiếu trả cổ tức tiếp tục khẳng định cam kết mạnh mẽ của ABBank trong việc đảm bảo hài hòa lợi ích của cổ đông, đồng thời thực hiện mục tiêu tăng cường năng lực tài chính, tạo bệ đỡ vững chắc cho chiến lược vươn tầm dài hạn.

Việc gia tăng quy mô vốn điều lệ giúp ngân hàng tối ưu hóa các hệ số an toàn vốn (CAR), mở rộng dư địa tăng trưởng tín dụng, đầu tư mạnh mẽ vào các hệ thống số hóa nâng cao trải nghiệm khách hàng và đẩy mạnh mô hình Ngân hàng bán lẻ hiệu suất cao.

Đây là bước đi đầu tiên trong lộ trình tăng vốn của ABBank mới được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại tháng 4/2026. ABBank sẽ tiếp tục triển khai lộ trình tăng vốn nhằm đáp ứng tốt nhất yêu cầu tăng tốc phát triển trên cơ sở rà soát, đánh giá các nội dung phương án tăng vốn hiện hành, sửa đổi và bổ sung nếu cần cho phù hợp với tình hình thực tế; đồng thời thực hiện việc chuyển sàn niêm yết cổ phiếu ABB tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2026, ABBank đang ghi nhận những kết quả kinh doanh tích cực và tiếp tục củng cố nền tảng tài chính: lợi nhuận trước thuế ước tính đạt 3.016 tỷ đồng, hoàn thành hơn 67% kế hoạch cả năm; tổng tài sản đạt 260.563 tỷ đồng, trong khi tỷ lệ nợ xấu (NPL) được kiểm soát ở mức 0,71% và hệ số an toàn vốn (CAR) duy trì trên 12%./.

ABBank và ABS ký hợp tác tư vấn toàn diện dịch vụ niêm yết và tăng vốn điều lệ ABBank và ABS ký kết hợp tác toàn diện nhằm thúc đẩy tăng vốn, niêm yết HOSE và nâng cao vị thế trên thị trường vốn Việt Nam trong giai đoạn mới.