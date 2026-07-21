Quỹ Tiền tệ Quốc tế giải ngân thêm 690 triệu USD cho Ukraine

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ngày 20/7 đã phê duyệt giải ngân ngay khoản tiền 690 triệu USD cho Ukraine sau khi hoàn tất đợt rà soát mới nhất đối với chương trình hỗ trợ tài chính dành cho nước này.

Theo IMF, Ban Điều hành quỹ đã hoàn tất đợt rà soát đầu tiên đối với chương trình Cơ chế Quỹ mở rộng (EFF) kéo dài 48 tháng dành cho Ukraine.

Việc hoàn tất rà soát cho phép giải ngân ngay 503 triệu Quyền rút vốn đặc biệt (SDR), tương đương khoảng 690 triệu USD, nâng tổng số tiền đã giải ngân theo chương trình lên khoảng 1,6 tỷ SDR (2,2 tỷ USD). Chương trình EFF dành cho Ukraine có tổng quy mô 8,1 tỷ USD.

Đợt giải ngân mới diễn ra trong bối cảnh Ukraine tiếp tục nỗ lực duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy cải cách và bảo đảm hoạt động của bộ máy nhà nước, trong khi xung đột với Nga vẫn kéo dài và các cuộc không kích nhằm vào nhiều khu vực của nước này gia tăng.

Trong thông cáo, IMF đánh giá Ukraine vẫn duy trì được ổn định kinh tế vĩ mô và tài chính bất chấp tác động của xung đột, môi trường kinh tế bên ngoài khó khăn hơn và những rủi ro ở mức rất cao.

Quỹ nhận định việc triển khai chương trình cải cách của Ukraine nhìn chung đạt kết quả tích cực và đáp ứng các mục tiêu đã đề ra.

Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva cho rằng Ukraine tiếp tục thể hiện khả năng chống chịu đáng kể trong bối cảnh chiến sự kéo dài. Bà nhấn mạnh ưu tiên trước mắt là duy trì ổn định kinh tế vĩ mô thông qua chính sách tài khóa và tiền tệ thận trọng, đồng thời tăng cường khả năng chống chịu của hệ thống tài chính để hỗ trợ quá trình phục hồi kinh tế. Chương trình EFF dành cho Ukraine là một trong những chương trình hỗ trợ tài chính lớn nhất đang được IMF triển khai.

Tuy nhiên, khoản giải ngân được đưa ra trong bối cảnh Ukraine tiếp tục chịu sức ép lớn từ cuộc xung đột kéo dài với Nga, khiến nền kinh tế đối mặt nhiều thách thức và nhu cầu tài chính cho quốc phòng cũng như tái thiết ngày càng gia tăng.

Bên cạnh đó, truyền thông quốc tế gần đây cho biết nước này cũng ghi nhận một số cuộc biểu tình liên quan đến thay đổi nhân sự trong bộ máy quốc phòng, phản ánh những sức ép mới đối với chính quyền của Tổng thống Volodymyr Zelensky trong bối cảnh chiến sự chưa có dấu hiệu hạ nhiệt./.

EU chính thức thông qua khoản vay 90 tỷ euro cho Ukraine EU đưa ra quyết định sau khi Hungary và Slovakia rút lại phản đối trước đó, do Ukraine đã hoàn tất sửa chữa đoạn đường ống Druzhba và tái khởi động vận chuyển dầu tới hai nước này.