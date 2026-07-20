Tổng thống Ukraine chuẩn bị chiến lược buộc Nga “ngừng chiến”

Ngày 19/7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố đang chuẩn bị một chiến lược mới nhằm buộc Nga phải chấm dứt chiến tranh.

Trong một tuyên bố, ông Zelensky tiết lộ trong ngày 20/7, sẽ diễn ra các cuộc đàm phán quan trọng về chiến lược tiếp theo để buộc Nga phải tiến tới hòa bình.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng cho biết đã tiến hành nhiều cuộc trao đổi với các chỉ huy quân sự, trong đó có Phó Tổng tham mưu trưởng Volodymyr Gorbatyuk và Tư lệnh Lực lượng đổ bộ đường không Oleg Apostol, và đã xây dựng được một kế hoạch hành động rõ ràng trong những ngày tới đây.

Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky cũng thừa nhận Ukraine đã phải đối mặt với tình thế vô cùng khó khăn trong 24 giờ qua khi Nga tiến hành một trong những cuộc tấn công với quy mô lớn nhất, chủ yếu sử dụng tên lửa đạn đạo, nhằm vào nhiều khu vực trên khắp quốc gia Đông Âu này với mục tiêu chính là thủ đô Kiev cùng các tỉnh Kharkov, Sumy, Donetsk và Kherson.

Phía Ukraine cho biết trong đợt tấn công này, quân đội Nga đã sử dụng 41 tên lửa và 125 thiết bị bay không người lái./.

Dồn dập các cuộc tấn công vào cơ sở hậu cần của Nga và Ukraine Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng phòng không nước này đã đánh chặn thành công 379 thiết bị bay không người lái nhằm vào 19 vùng của Nga, bán đảo Crimea, Biển Azov và Biển Đen.