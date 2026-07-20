Hội đồng Liên minh châu Âu kêu gọi FIFA cải tổ để bảo vệ tính liêm chính

Hội đồng Liên minh châu Âu đã kêu gọi Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) khẩn trương tăng cường các biện pháp bảo vệ tính liêm chính của bóng đá, cho rằng World Cup 2026 đã bộc lộ nhiều vấn đề đáng lo ngại cả trong và ngoài sân cỏ.

Trong một tuyên bố ngày 19/7, Tổng Thư ký Hội đồng châu Âu Alain Berset nhận định World Cup 2026 đã làm dấy lên "hàng loạt câu hỏi" liên quan đến sức ép chính trị, các hành vi phân biệt chủng tộc nhằm vào cầu thủ cũng như sự mở rộng của thị trường cá cược, vốn có thể làm gia tăng nguy cơ gian lận và thao túng trong bóng đá.

Ông Berset nhấn mạnh rằng dù trận chung kết đã kết thúc, những vấn đề phát sinh từ giải đấu sẽ không khép lại theo tiếng còi mãn cuộc. Theo ông, FIFA cần nhanh chóng khởi động đối thoại với các bên liên quan nhằm xây dựng một khuôn khổ hiệu quả hơn để bảo vệ tính liêm chính của World Cup 2030 ngay từ bây giờ.

Hội đồng Liên minh châu Âu cũng bày tỏ quan ngại nguy cơ các quyết định chuyên môn của FIFA chịu tác động từ yếu tố chính trị. Tuyên bố dẫn lại vụ việc Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai cho biết đã trao đổi với Chủ tịch FIFA Gianni Infantino nhằm đề nghị xem xét lại án treo giò đối với tiền đạo Folarin Balogun của đội tuyển Mỹ.

Theo ông Berset, nếu các quy định có thể bị tác động bởi sức ép bên ngoài, niềm tin vào tính công bằng của các trận đấu sẽ bị ảnh hưởng.

Bên cạnh đó, tổ chức này cũng cảnh báo việc FIFA lần đầu hợp tác với nền tảng dự đoán và cá cược ADI Predictstreet với tư cách đối tác chính thức của World Cup.

Theo Hội đồng Liên minh châu Âu, việc các sản phẩm cá cược ngày càng mở rộng từ kết quả trận đấu sang từng tình huống và hành động cụ thể của cầu thủ có thể tạo thêm rủi ro về dàn xếp tỷ số và thao túng thi đấu.

Lời kêu gọi trên được đưa ra trong bối cảnh World Cup 2026 là một trong những giải đấu gây nhiều tranh cãi nhất trong lịch sử hiện đại.

Phóng viên TTXVN tại Ottawa dẫn nhận định của Giáo sư Alan McDougall - chuyên gia lịch sử bóng đá của Đại học Guelph (Canada) - cho biết hàng loạt vấn đề như giá vé quá cao, việc sử dụng VAR thiếu nhất quán, quãng nghỉ uống nước gây tranh luận, các hạn chế đi lại đối với người hâm mộ, cùng mối quan hệ giữa Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khiến nhiều người hâm mộ đặt dấu hỏi về tính minh bạch và độc lập của tổ chức điều hành bóng đá thế giới.

Nhiều năm qua, Hội đồng Liên minh châu Âu đã xây dựng các công ước về an toàn trong bóng đá, phòng chống doping và chống dàn xếp tỷ số nhằm bảo vệ tính công bằng của thể thao.

Theo tổ chức này, sau khi World Cup 2026 khép lại, điều cần bắt đầu ngay là quá trình củng cố các cơ chế bảo vệ sự minh bạch và liêm chính của bóng đá thế giới trước kỳ World Cup 2030./.

World Cup 2026: FIFA tuyên bố hoàn thành sứ mệnh "kết nối thế giới" Tổng lượng khán giả được dự báo đạt khoảng 6,7 triệu lượt, phá sâu kỷ lục của các kỳ World Cup trước, bất chấp những lo ngại ban đầu về giá vé cao và các quy định nhập cảnh.