Xem trực tiếp Tây Ban Nha-Argentina ở chung kết World Cup 2026 trên kênh nào?

Tây Ban Nha và Argentina sẽ khép lại hành trình đáng nhớ của mình tại World Cup 2026 bằng trận chung kết tranh chức vô địch.

Trận đấu được chờ đợi này sẽ diễn ra vào lúc 2g sáng 20/7 (theo giờ Việt Nam), trên sân vận động MetLife (Mỹ).

Trên hành trình tiến đến chung kết, cả Tây Ban Nha và Argentina đều đang thể hiện phong độ ấn tượng với thành tích bất bại.

Sau trận hòa Cape Verde, "Bò tót" đã trở lại vị thế ứng viên vô địch bằng chuỗi trận thắng liên tiếp trước Saudi Arabia (4-0), Uruguay (1-0), Áo (3-0), Bồ Đào Nha (1-0), Bỉ (2-1) và Pháp (2-0).

Với việc chỉ mới nhận 1 bàn thua, Tây Ban Nha sẽ đi vào lịch sử với tư cách đội đầu tiên khép lại giải đấu với số bàn thua ít nhất nếu giữ sạch lưới trong trận chung kết.

Bên kia chiến tuyến, Argentina cũng không hề kém cạnh. Nhà đương kim vô địch toàn thắng 3 trận vòng bảng, trước Algeria (3-0), Áo (2-0) và Jordan (3-1). Tiếp đó, họ thắng Cape Verde 3-2 (hiệp phụ), Ai Cập 3-2, Thụy Sĩ 3-1 (hiệp phụ) và ngược dòng đánh bại Anh 2-1 kịch tính.

Với những gì đã thể hiện, cả Tây Ban Nha và Argentina đều xứng đáng đăng quang World Cup 2026.

Đáng chú ý, trước trận đấu này, hai đội đã gặp nhau 14 lần và có thành tích cân bằng - mỗi đội thắng 6 trận và hòa 2 trận.

Tuy nhiên, World Cup 2026 mới là lần thứ 2 trong lịch sử hai đội bóng này mới lại đối đầu ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Lần đầu đã diễn ra tại World Cup 1966, khi đó Argentina giành chiến thắng 2-1 trước Tây Ban Nha tại vòng bảng.

Trận đấu chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina sẽ được trực tiếp trên các kênh VTV3, VTV6, VTV9, VTVgo./.

Lịch trực tiếp World Cup 2026 ngày 20/7: Tây Ban Nha-Argentina đá chung kết Trận chung kết World Cup 2026 diễn ra lúc 2g sáng 20/7 (theo giờ Việt Nam), hứa hẹn sẽ rất kịch tính với sự góp mặt của nhà vô địch châu Âu (Tây Ban Nha) và nhà vô địch Nam Mỹ (Argentina).