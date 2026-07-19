Thể thao

Bóng đá

Xem trực tiếp Tây Ban Nha-Argentina ở chung kết World Cup 2026 trên kênh nào?

Trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina sẽ diễn ra vào lúc 2g sáng 20/7 (theo giờ Việt Nam), trên sân vận động MetLife (Mỹ).

Messi hay Yamal sẽ giành chức vô địch World Cup 2026? (Ảnh: AFP/TTXVN)
Messi hay Yamal sẽ giành chức vô địch World Cup 2026? (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tây Ban Nha và Argentina sẽ khép lại hành trình đáng nhớ của mình tại World Cup 2026 bằng trận chung kết tranh chức vô địch.

Trận đấu được chờ đợi này sẽ diễn ra vào lúc 2g sáng 20/7 (theo giờ Việt Nam), trên sân vận động MetLife (Mỹ).

Trên hành trình tiến đến chung kết, cả Tây Ban Nha và Argentina đều đang thể hiện phong độ ấn tượng với thành tích bất bại.

Sau trận hòa Cape Verde, "Bò tót" đã trở lại vị thế ứng viên vô địch bằng chuỗi trận thắng liên tiếp trước Saudi Arabia (4-0), Uruguay (1-0), Áo (3-0), Bồ Đào Nha (1-0), Bỉ (2-1) và Pháp (2-0).

Với việc chỉ mới nhận 1 bàn thua, Tây Ban Nha sẽ đi vào lịch sử với tư cách đội đầu tiên khép lại giải đấu với số bàn thua ít nhất nếu giữ sạch lưới trong trận chung kết.

Bên kia chiến tuyến, Argentina cũng không hề kém cạnh. Nhà đương kim vô địch toàn thắng 3 trận vòng bảng, trước Algeria (3-0), Áo (2-0) và Jordan (3-1). Tiếp đó, họ thắng Cape Verde 3-2 (hiệp phụ), Ai Cập 3-2, Thụy Sĩ 3-1 (hiệp phụ) và ngược dòng đánh bại Anh 2-1 kịch tính.

Với những gì đã thể hiện, cả Tây Ban Nha và Argentina đều xứng đáng đăng quang World Cup 2026.

Đáng chú ý, trước trận đấu này, hai đội đã gặp nhau 14 lần và có thành tích cân bằng - mỗi đội thắng 6 trận và hòa 2 trận.

Tuy nhiên, World Cup 2026 mới là lần thứ 2 trong lịch sử hai đội bóng này mới lại đối đầu ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Lần đầu đã diễn ra tại World Cup 1966, khi đó Argentina giành chiến thắng 2-1 trước Tây Ban Nha tại vòng bảng.

Trận đấu chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina sẽ được trực tiếp trên các kênh VTV3, VTV6, VTV9, VTVgo./.

(Vietnam+)
#World Cup 2026 #Chung kết World Cup 2026 #Tây Ban Nha-Argenina #Kết quả World Cup Argentina Tây Ban Nha
Theo dõi VietnamPlus

WORLD CUP 2026

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Kylian Mbappe mở tỷ số cho tuyển Pháp trong trận gặp Maroc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

World Cup 2026: Cuộc đua cuối cùng của Mbappé

Trận tranh hạng Ba với đội tuyển Anh không chỉ là cơ hội giúp Les Bleus khép lại giải đấu bằng một chiến thắng, mà còn là "cuộc đua cuối cùng" của Mbappé hướng tới danh hiệu Vua phá lưới.

Tây Ban Nha sẽ đối đầu Argentina ở chung kết World Cup 2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

World Cup 2026: Cuộc đấu trí giữa hai thầy trò

Ít ai biết rằng Huấn luyện viên Lionel Scaloni – người đang đứng trước cơ hội bảo vệ thành công ngôi vô địch thế giới cùng Argentina – từng là học trò của chính người đang dẫn dắt tuyển Tây Ban Nha.