Tân Thủ tướng Anh cam kết đưa đất nước trở lại ổn định

Theo phóng viên TTXVN tại London, nước Anh vừa hoàn tất một cuộc chuyển giao quyền lực tại Số 10 phố Downing, khi ông Andy Burnham chính thức đảm nhận cương vị Thủ tướng. Trong bài phát biểu đầu tiên trên cương vị người đứng đầu chính phủ, ông cam kết đưa đất nước bước vào một giai đoạn ổn định hơn, đồng thời hướng tới "một mô hình kinh tế mới, một mô hình chính trị mới."



Phát biểu bên ngoài Số 10 phố Downing, tân Thủ tướng nhấn mạnh rằng "nước Anh cần cho thế giới thấy chúng ta có thể một lần nữa giành lại sự ổn định của mình." Ông mô tả thời khắc bước vào nhiệm sở như "một thời khắc để suy ngẫm và cho những quyết tâm mới."



Về mặt hình thức, tân Thủ tướng Anh đã chọn một cách khởi đầu có phần khác biệt. Ông phát biểu trong tư thế đứng tại phố Downing, không sử dụng chiếc bục diễn thuyết thường lệ - một chi tiết được giới quan sát xem là dấu hiệu cho phong cách làm việc mà ông muốn theo đuổi.



Cuộc chuyển giao diễn ra ngay sau khi người tiền nhiệm, ông Keir Starmer, đọc bài phát biểu từ chức bên ngoài Số 10 phố Downing trong cùng ngày. Ông Starmer khẳng định "công việc của tôi đã hoàn thành" và bày tỏ tin tưởng rằng nước Anh "giờ đây mạnh mẽ hơn và công bằng hơn so với hai năm trước."

Ông chúc người kế nhiệm "mọi thành công," đồng thời nhắc tới những thách thức mà đất nước đang đối mặt trong một bối cảnh quốc tế nhiều biến động.



Song song với các tuyên bố mang tính định hướng, tiến trình kiện toàn bộ máy chính phủ cũng sẽ bắt đầu. Sau khi vào Số 10 phố Downing, ông Burnham sẽ tiến hành bổ nhiệm nội các mới - dự báo là một đợt điều chỉnh lớn ở các vị trí cấp cao.

Theo những thông tin ban đầu, bà Shabana Mahmood, Bộ trưởng Nội vụ, có thể đảm nhiệm cương vị Bộ trưởng Tài chính, trong khi Bộ trưởng Năng lượng Ed Miliband được xem là ứng viên tiềm năng cho vị trí Ngoại trưởng.



Việc kiện toàn nhân sự cùng những định hướng chính sách trong thời gian tới được kỳ vọng sẽ góp phần củng cố sự ổn định và tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới của nước Anh./.

Ông Andy Burnham chính thức trở thành tân Thủ tướng của Vương Quốc Anh Tân Thủ tướng Vương Quốc Anh Burnham sẽ công bố các ưu tiên nhằm khôi phục lòng tin của công chúng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và trao thêm quyền tự chủ cho các chính quyền địa phương.

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