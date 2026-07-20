Đức và Mỹ triệt phá hạ tầng dịch vụ lừa đảo trực tuyến toàn cầu Kratos

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, các cơ quan điều tra của Đức và Mỹ đã phối hợp triệt phá hạ tầng của “Kratos,” một trong những nền tảng cung cấp dịch vụ lừa đảo trực tuyến (Phishing-as-a-Service) lớn nhất thế giới, qua đó góp phần bảo vệ hàng trăm nghìn người bị nhắm tới.



Theo Văn phòng Cảnh sát Hình sự Liên bang Đức (BKA) và Văn phòng Trung tâm Phòng chống Tội phạm mạng (ZIT) thuộc Viện Kiểm sát Tối cao Frankfurt, từ cuối năm 2024, “Kratos” đã được sử dụng để thực hiện các vụ tấn công nhằm vào hàng trăm nghìn người tại hơn 30 quốc gia, chủ yếu ở châu Âu và Mỹ.

Trong chiến dịch, đối tượng đồng thời là quản trị viên kỹ thuật của “Kratos” đã bị bắt giữ tại Indonesia. Đồng thời, hơn 200 máy chủ và toàn bộ hạ tầng kỹ thuật của nền tảng này đã bị vô hiệu hóa hoàn toàn.



BKA cho biết “Kratos” là một bộ công cụ kỹ thuật số cho phép người dùng tạo và quản lý các trang đăng nhập Microsoft giả mạo nhằm thu thập thông tin nhạy cảm như tên đăng nhập, mật khẩu và địa chỉ email thông qua các biểu mẫu giả mạo.

Nhóm này không trực tiếp tham gia vào các hoạt động lừa đảo mà đóng vai trò cung cấp công cụ dưới hình thức cho thuê, giúp các đối tượng khác triển khai các chiến dịch tấn công.

Cơ quan điều tra cho biết kể từ năm 2024, hơn 1.800 đối tượng đã sử dụng “Kratos” để thực hiện khoảng 15.000 chiến dịch lừa đảo mỗi tháng, mang về cho nhóm điều hành khoản thu hơn 300.000 euro (khoảng 342.000 USD).



Ông Carsten Meywirth, Trưởng bộ phận Tội phạm mạng của BKA, nhấn mạnh việc triệt phá “Kratos” cho thấy ngay cả những hạ tầng lừa đảo trực tuyến được tổ chức bài bản, chuyên nghiệp cũng có thể bị phát hiện và vô hiệu hóa. Theo ông, chiến dịch này đồng thời gửi đi thông điệp cảnh báo mạnh mẽ tới các tổ chức tội phạm mạng trên toàn cầu.



Giới chức Đức đánh giá đây là một thành công quan trọng trong công tác điều tra, xử lý một trong những mạng lưới cung cấp dịch vụ lừa đảo trực tuyến nguy hiểm hiện nay./.

Mỹ trừng phạt các mạng lưới lừa đảo trực tuyến tại Myanmar và Campuchia Mỹ trừng phạt 19 công ty và cá nhân điều hành mạng lưới lừa đảo trực tuyến ở Myanmar và Campuchia, gây thiệt hại hàng chục tỷ USD cho người dân Mỹ và ép buộc hàng nghìn lao động tham gia lừa đảo.

Thái Lan bắt giữ đối tượng bị Mỹ truy nã vì lừa đảo trực tuyến Nghi phạm 33 tuổi bị bắt ngày 24/4 tại một khu nghỉ dưỡng cao cấp ở thành phố Phuket sau khi cảnh sát nhận được tin báo từ Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI).

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