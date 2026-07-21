Chính phủ Séc thông qua đề xuất cấm sử dụng điện thoại di động trong trường học

Ngày 20/7, Chính phủ Séc đã nhất trí thông qua đề xuất cấm học sinh sử dụng điện thoại di động trong trường học. Nếu được Quốc hội ủng hộ, quy định mới sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/9/2027 và áp dụng đối với nhiều cấp học.



Theo thông tin được công bố cùng ngày, dự luật được trình theo hình thức sáng kiến nghị sĩ của Thủ tướng Séc Andrej Babiš và Bộ trưởng Giáo dục Séc Robert Plaga. Do được chính người đứng đầu chính phủ và Bộ trưởng Giáo dục đề xuất, dự luật dễ dàng nhận được sự ủng hộ của nội các.



Thủ tướng Babiš cho biết quy định không chỉ áp dụng trong giờ học mà còn mở rộng sang nhà ăn, cơ sở trông trẻ sau giờ học và các câu lạc bộ trong trường.



Tuy nhiên, dự luật vẫn có một số trường hợp ngoại lệ như học sinh có thể sử dụng điện thoại vì lý do sức khỏe để theo dõi bệnh tiểu đường hoặc làm thiết bị hỗ trợ học tập đối với học sinh khuyết tật. Ngoài ra, điện thoại cũng có thể được sử dụng trong các chuyến tham quan, dã ngoại hoặc trong giờ học nếu được giáo viên cho phép và phục vụ mục đích giảng dạy.

Dự thảo hiện chưa quy định cụ thể việc cất giữ điện thoại trong thời gian học sinh ở trường. Theo nội dung dự luật, các trường có thể yêu cầu học sinh để điện thoại tại địa điểm được chỉ định như tủ khóa cá nhân hoặc giao cho người được nhà trường phân công quản lý.



Chính phủ Séc cho biết đề xuất nêu trên nhằm nâng cao khả năng tập trung của học sinh, cải thiện kết quả học tập và xây dựng môi trường học đường tích cực hơn, đồng thời dẫn kinh nghiệm triển khai thành công tại một số quốc gia như Pháp và Hà Lan. Trong khi đó, phe đối lập cho rằng lệnh cấm sẽ làm suy giảm năng lực số của trẻ em./.

Israel cấm toàn bộ học sinh tiểu học sử dụng điện thoại từ năm 2026 Israel sẽ cấm học sinh tiểu học dùng điện thoại trong toàn bộ khuôn viên trường từ tháng 2/2026 nhằm giảm xao nhãng, tăng tương tác trực tiếp và thúc đẩy khả năng tập trung học tập tốt hơn.