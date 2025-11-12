Trung Quốc cấm học sinh dùng điện thoại trong lớp học, giảm tải áp lực học hành

Bộ Giáo dục Trung Quốc vừa công bố các biện pháp nhằm giảm tải áp lực học tập và cải thiện sức khỏe tâm thần cho học sinh tiểu học và trung học, bao gồm cắt giảm thời gian dùng thiết bị điện tử, tăng cường vận động và đảm bảo thời gian ngủ đủ cho học sinh.

Các biện pháp, được công bố tháng trước, yêu cầu cấm điện thoại di động trong lớp, áp dụng thời gian “không màn hình” để giảm sự phụ thuộc vào Internet, đồng thời đảm bảo ít nhất 2 giờ hoạt động thể chất mỗi ngày.

Trường học cũng phải “kiểm soát chặt chẽ” tổng khối lượng bài tập về nhà và sắp xếp thời gian đến trường cũng như tan học hợp lý để đảm bảo học sinh có đủ thời gian nghỉ trưa.

Bộ Giáo dục nhấn mạnh phải thực thi nghiêm các quy định về quản lý giấc ngủ, ngăn tình trạng học hành quá tải và tránh gây áp lực quá mức lên học sinh. Những quy định này nhằm giúp học sinh giảm căng thẳng và lo âu, đặc biệt vào thời điểm sắp diễn ra các kỳ thi.

Các chuyên gia cho rằng khối lượng bài tập lớn ở nhiều trường học Trung Quốc dẫn đến tình trạng học sinh thiếu ngủ, gia tăng lo âu và trầm cảm.

Trong thông báo khác được công bố hồi tháng 10, Bộ Giáo dục cũng chỉ thị giảm khối lượng công việc cho giáo viên, giới hạn các nhiệm vụ ngoài giờ và cấm làm việc vào ngày nghỉ, cuối tuần.

Trước đó, Luật Giáo dục 2021 đã hạn chế việc giao bài tập về nhà và cấm dạy thêm các môn học chính ngoài giờ. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh vẫn tìm kiếm dịch vụ dạy thêm để nâng cao thành tích học tập cho con em mình trong môi trường cạnh tranh cao./.

