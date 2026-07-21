Tân Thủ tướng Anh khởi động chương trình giảm gánh nặng chi phí sinh hoạt

Ngày 21/7, tân Thủ tướng Anh Andy Burnham đã khởi động chương trình giảm bớt gánh nặng chi phí sinh hoạt cho hàng triệu người dân bằng kế hoạch bãi bỏ thuế trên hóa đơn điện của các hộ gia đình.

Theo kế hoạch này, chính phủ sẽ hủy bỏ thuế giá trị gia tăng (VAT) trên các hóa đơn điện hộ gia đình kể từ tháng 10. Điều này đồng nghĩa với việc nguồn thu ngân sách trong năm tài chính hiện tại của Anh sẽ giảm khoảng 850 triệu bảng (1,143 tỷ USD). Ngược lại, mỗi hộ gia đình sẽ tiết kiệm được trung bình 45 bảng/năm từ biện pháp này.

Thủ tướng Burnham nhấn mạnh thay đổi này sẽ hỗ trợ những hộ gia đình nghèo nhất và đem lại niềm hy vọng cho người dân Anh.

Theo chính phủ, nguồn thu ngân sách bị giảm do chương trình hủy bỏ thuế VAT nói trên sẽ được bù đắp bằng việc chấm dứt kế hoạch về dự án Căn cước kỹ thuật số (Digital ID) vốn tiêu tốn 1,8 tỷ bảng do chính quyền tiền nhiệm triển khai.

Theo Thủ tướng Burnham, ông cũng muốn giảm bớt áp lực cho các doanh nghiệp nhỏ, vốn bị ảnh hưởng bởi đợt tăng thuế của chính quyền tiền nhiệm.

Tuy nhiên, tân Thủ tướng Anh cam kết tôn trọng kỷ luật tài chính nghiêm ngặt dưới thời cựu Thủ tướng Keir Starmer, theo đó chính phủ sẽ cân bằng giữa nguồn thu từ thuế và chi tiêu thường xuyên của nhà nước.

Ngày 20/7, ông Andy Burnham đã chính thức trở thành tân Thủ tướng của nước Anh, thay thế ông Keir Starmer.

Trong bài phát biểu đầu tiên trước số 10 Phố Downing, ông Burnham cam kết xây dựng “một mô hình chính trị mới,” tái công nghiệp hóa nước Anh, phân quyền mạnh hơn cho các địa phương và triển khai kế hoạch 10 năm nhằm giảm áp lực chi phí sinh hoạt đối với người dân.

Ông nhấn mạnh mục tiêu xây dựng “nền kinh tế mới” và đưa các dịch vụ thiết yếu trở lại dưới sự kiểm soát công mạnh mẽ hơn để đảm bảo khả năng chi trả./.

Ông Andy Burnham chính thức trở thành tân Thủ tướng của Vương Quốc Anh Tân Thủ tướng Vương Quốc Anh Burnham sẽ công bố các ưu tiên nhằm khôi phục lòng tin của công chúng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và trao thêm quyền tự chủ cho các chính quyền địa phương.