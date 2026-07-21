Tây Ban Nha vô địch, Goldman Sachs thắng lớn với mô hình dự báo

Theo báo Les Echos của Pháp, việc Tây Ban Nha giành chức vô địch World Cup 2026 đã giúp mô hình dự báo của Goldman Sachs chứng minh độ chính xác đáng chú ý.

Dựa trên việc phân tích khoảng 20.000 trận đấu, ngân hàng đầu tư Mỹ đã dự đoán đúng nhà vô địch, đồng thời nhận định Tây Ban Nha sẽ vượt qua Pháp ở bán kết trước khi đánh bại Argentina trong trận chung kết.

Giống nhiều tổ chức tài chính khác ở Phố Wall, Goldman Sachs đã áp dụng các phương pháp phân tích dữ liệu vốn thường được sử dụng để dự báo thị trường chứng khoán, lãi suất và tiền tệ vào bóng đá.

Thành công lần này giúp ngân hàng thu hút sự chú ý của giới đầu tư, khi cho thấy các mô hình dữ liệu có thể được sử dụng để dự báo kết quả của một sự kiện thể thao toàn cầu.

Tuy nhiên, mô hình của Goldman Sachs cũng không thể dự đoán hết những bất ngờ tại giải đấu. Ngân hàng không lường trước việc Đức bị Paraguay loại sớm, Hà Lan thất bại trước Maroc hay Brazil bị Na Uy đánh bại. Trước World Cup, Goldman Sachs từng dự đoán Brazil sẽ lọt vào bán kết và thua Argentina.

World Cup 2026 cũng cho thấy bóng đá tiếp tục gắn liền với những vấn đề chính trị và địa chính trị. Goldman Sachs từng dự báo khả năng Mỹ và Iran gặp nhau ở vòng 1/16, một cuộc đối đầu có thể mang ý nghĩa biểu tượng tương tự trận hockey giữa Mỹ và Liên Xô trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh.

Trong khi đó, trận đấu giữa Anh và Argentina lại khơi dậy tranh chấp lịch sử liên quan đến quần đảo Falkland/Malvinas. Một số cầu thủ Argentina đã giương biểu ngữ khẳng định chủ quyền của Argentina đối với quần đảo này.

Tổng thống Javier Milei, dù từng kêu gọi không trộn lẫn bóng đá với chính trị, cũng tuyên bố rằng Argentina sẽ giành lại Malvinas.

Thất bại của Argentina còn gây thiệt hại cho rapper Drake, người đã đặt cược vào chiến thắng của đội tuyển do Lionel Messi dẫn dắt. Theo Forbes, khoản thua của anh lên tới 1,5 triệu USD.

Đối với Tây Ban Nha, chức vô địch chưa lập tức tạo ra hiệu ứng tích cực rõ rệt trên thị trường chứng khoán. Ngay sau chiến thắng, thị trường Madrid thậm chí giảm mạnh hơn một số thị trường châu Âu khác.

Tuy nhiên, chứng khoán Tây Ban Nha vẫn đang có màn trình diễn nổi bật trong năm nay, với mức tăng khoảng 10%, cao hơn nhiều so với mức tăng 2% của chỉ số CAC 40 của Pháp.

Câu hỏi được đặt ra là liệu chức vô địch World Cup có thể tạo ra một “hiệu ứng chiến thắng” đối với nền kinh tế Tây Ban Nha hay không. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo nước này sẽ là nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất khu vực đồng euro trong năm nay, với mức tăng khoảng 2,1%.

Chiến thắng thể thao có thể thúc đẩy tiêu dùng, du lịch và tâm lý người dân, nhưng tác động thực tế vẫn chưa thể khẳng định.

Trên thị trường chứng khoán, hiệu ứng của chức vô địch thường không ổn định và phần lớn chỉ kéo dài trong thời gian ngắn.

Năm 2010, khi Tây Ban Nha giành chức vô địch World Cup đầu tiên, thị trường chứng khoán nước này đã vượt trội gần 6% so với các thị trường tương đương trong tháng sau chiến thắng.

Tuy nhiên, việc coi World Cup như một chủ đề đầu tư vẫn rất khó khăn bởi có quá nhiều yếu tố tác động đến thị trường và nhiều yếu tố không thể dự đoán.

Trong thời gian World Cup 2026 diễn ra từ ngày 11/6-19/7, Bitcoin và chỉ số Dow Jones cùng tăng 2,5%. Các doanh nghiệp liên quan đến giải đấu cũng ghi nhận kết quả trái chiều. Coca-Cola, Aramco và Lenovo giảm từ 1-6%, trong khi cổ phiếu Visa tăng 12% và Adidas tăng 6%. Các công ty cá cược thể thao không thực sự hưởng lợi rõ rệt, còn vàng giảm 2%.

World Cup 2026 vì thế không chỉ là sân khấu của bóng đá mà còn trở thành một phép thử thú vị đối với các mô hình dự báo tài chính. Tây Ban Nha chiến thắng trên sân cỏ, còn Goldman Sachs có thể tự hào vì đã dự đoán đúng nhà vô địch.

Tuy nhiên, trên thị trường, “hiệu ứng World Cup” vẫn là một biến số khó nắm bắt và chưa đủ mạnh để tự mình quyết định xu hướng của nền kinh tế hay giá cổ phiếu./.

Goldman Sachs nâng dự báo giá dầu năm 2026 do cú sốc nguồn cung Theo các nhà phân tích của Goldman Sachs, giá dầu Brent dự kiến sẽ đạt trung bình 85 USD/thùng trong năm 2026, tăng từ mức dự báo trước đó là 77 USD/thùng.

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