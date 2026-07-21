Messi trở lại quê hương sau kỳ World Cup nhiều cảm xúc

Khép lại hành trình bảo vệ ngôi vô địch bất thành của đội tuyển Argentina tại World Cup 2026, đội trưởng Lionel Messi - một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá thế giới - đã trở về quê nhà Rosario để nghỉ ngơi bên gia đình trước khi trở lại khoác áo Inter Miami.

Theo phóng viên TTXVN tại Argentina, chuyến bay riêng chở siêu sao 39 tuổi hạ cánh xuống sân bay quốc tế Rosario vào sáng sớm 21/7 (giờ địa phương), thu hút đông đảo người hâm mộ bất chấp thời tiết giá lạnh và mưa to.

Chuyến trở về cũng đánh dấu lần đầu tiên thủ quân Argentina xuất hiện tại quê hương sau khi đội tuyển giành ngôi á quân World Cup 2026.

Messi được lực lượng an ninh hộ tống nghiêm ngặt trong suốt quá trình rời sân bay nhằm bảo đảm an toàn và tránh sự tiếp cận của đám đông.

Sau trận chung kết World Cup 2026, Messi không trở về Argentina ngay mà lưu lại Mỹ thêm một thời gian trước khi bay từ New York đến Miami rồi tiếp tục hành trình về Rosario.

Dự kiến, anh sẽ nghỉ tại ngôi nhà của gia đình ở khu Funes, ngoại ô Rosario, trước khi trở lại hội quân cùng Inter Miami để chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của mùa giải.

Tại World Cup 2026, Argentina khép lại hành trình với vị trí á quân sau thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha trong trận chung kết trên sân MetLife (Mỹ).

Sau trận đấu, Messi bày tỏ trên mạng xã hội, nỗi thất vọng lớn khi không thể giữ cúp vô địch, nhưng nhấn mạnh niềm tự hào về tinh thần thi đấu của toàn đội.

Chủ nhân 8 Quả bóng Vàng cho rằng Argentina đã vượt qua nhiều thử thách để góp mặt ở trận chung kết và tiếp tục khẳng định vị thế trong nhóm những đội tuyển mạnh nhất thế giới.

Thủ quân Argentina cũng gửi lời cảm ơn người hâm mộ vì sự đồng hành trong suốt giải đấu, đồng thời chúc mừng Tây Ban Nha giành chức vô địch./.

Lionel Messi bật khóc, Argentina lỡ hẹn bảo vệ ngôi vương World Cup Argentina khép lại hành trình tại World Cup 2026 bằng thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha sau 120 phút ở trận chung kết diễn ra rạng sáng 20/7, qua đó không thể bảo vệ chức vô địch.