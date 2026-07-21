Bảng xếp hạng FIFA: Ngôi đầu đổi chủ, Việt Nam nằm trong top 100

So với tháng trước, bảng xếp hạng FIFA tháng 7 vừa được công bố đã có nhiều biến động sau khi vòng chung kết FIFA World Cup 2026 khép lại.

Tây Ban Nha lên ngôi đầu

Đội tuyển Tây Ban Nha đã chính thức vượt qua Argentina để vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng với 1.995,88 điểm (nhiều hơn 25,51 điểm so với Argentina).

Kết quả này phản ánh những gì đã diễn ra trong suốt hơn 1 tháng qua khi Tây Ban Nha đã trải qua kỳ World Cup đáng nhớ với lần thứ 2 bước lên đỉnh thế giới.

Tại giải đấu này, đoàn quân của huấn luyện viên Luis de la Fuente bất bại với 1 trận hòa và 7 chiến thắng, trong đó đáng chú ý nhất là trận thắng trước Argentina ở chung kết.

Thành tích này giúp nhà đương kim vô địch thế giới được cộng thêm 121,17 điểm so với tháng 6.

Trong khi đó, hai đội tuyển Pháp và Anh dù tăng điểm nhưng vẫn tiếp tục đứng ở vị trí thứ 3 và 4 trên bảng xếp hạng FIFA.

Ở top 10, Bồ Đào Nha tụt 2 bậc xuống vị trí thứ 7 với 1787,85 điểm sau khi chỉ đi đến vòng 1/8. Brazil tăng 1 bậc để thế chỗ Bồ Đào Nha.

Maroc cũng tăng 1 bậc lên hạng 6 - thứ hạng cao nhất trong lịch sử của đội tuyển này sau khi vào đến tứ kết World Cup 2026.

Đội tuyển Bỉ tăng 1 bậc để vươn lên vị trí thứ 8 và đẩy Hà Lan thế chỗ mình. Đáng chú ý, Mexico đã tăng thêm 4 bậc để chen chân vào top 10 FIFA.

Ở bảng xếp hạng lần, Na Uy là đội tuyển gây ấn tượng nhất khi tăng lên 12 bậc để xếp thứ 19 thế giới. Các đội bóng xếp trên là Đức, Croatia, Italy và Senegal đều tụt hạng.

Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026, đứng ngôi đầu bảng xếp hạng FIFA tháng 7. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Trái ngược Na Uy, đội tuyển Tunisia đã trải qua kỳ World Cup 2026 đáng quên khi giành được điểm số nào, qua đó tụt 12 bậc xuống vị trí 57 thế giới.

Trong khi đó, Panama là đội tuyển bị trừ nhiều điểm nhất - 60,74 điểm. Tại World Cup 2026, Panama thua cả 3 trận, không ghi bàn thắng nào và thủng lưới 4 lần.

Việt Nam trong top 100

So với bảng xếp hạng tháng trước, vị trí của đội tuyển Việt Nam không thay đổi khi tiếp tục đứng hạng 99 thế giới.

Trong giai đoạn này, đội tuyển Việt Nam chỉ có trận đấu giao hữu với Myanmar và giành chiến thắng đậm 4-0 nhờ các bàn thắng của Nguyễn Xuân Son, Phạm Xuân Mạnh, Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Đình Bắc.

Kết quả này giúp đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik được cộng thêm 1,52 điểm, nâng tổng số điểm lên 1.227,20.

Với vị trí này, đội tuyển Việt Nam tiếp tục đứng thứ 2 ở khu vực Đông Nam Á. Thái Lan đang dẫn đầu khu vực khi xếp hạng 94 thế giới với 1.250,80 điểm.

Đội tuyển Việt Nam sẽ có cơ hội thu hẹp khoảng cách và thậm chí vượt qua Thái Lan nếu giành được thành tích tốt ở các trận đấu sắp tới tại giải ASEAN Cup 2026.

Các vị trí tiếp theo ở khu vực Đông Nam Á lần lượt là Indonesia (118 thế giới), Philippines (135), Malaysia (136), Singapore (148), Myanmar, Campuchia, Lào, Timor Leste và Brunei.

Việc duy trì thứ hạng trong tốp 100 FIFA không chỉ khẳng định sự ổn định của đội tuyển Việt Nam trên đấu trường quốc tế mà còn mang ý nghĩa quan trọng trong quá trình phân nhóm hạt giống tại các giải đấu của FIFA và AFC trong thời gian tới.



Hiện tại, đội tuyển Việt Nam đang tích cực tập luyện để hướng đến mục tiêu giành kết quả tốt nhất, qua đó bảo vệ thành công chức vô địch giải bóng đá Đông Nam Á.

Tại giải đấu này, Việt Nam nằm ở bảng A cùng với Indonesia, Singapore, Campuchia và Timor Leste.

Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ bắt đầu hành trình bằng màn chạm trán đội tuyển Timor Leste trên sân vận động Chonburi (Thái Lan) vào lúc 20g30 ngày 24/7.

Sau trận đấu này, đội tuyển Việt Nam sẽ trở lại Hà Nội chuẩn bị cho màn đón tiếp đội tuyển Singapore trên sân vận động Mỹ Đình vào lúc 20g ngày 31/8.

3 ngày sau, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận đấu quan trọng với Indonesia trên sân vận động Pakansari vào lúc 20g30 (ngày 3/8).

Đội tuyển Việt Nam sẽ khép lại hành trình ở vòng bảng bằng trận đấu với Campuchia trên sân nhà Mỹ Đình vào lúc 20g ngày 7/8./.

Lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026 Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam lần lượt đối đầu Timor Leste, Singapore, Indonesia và Campuchia tại bảng A giải vô địch Đông Nam Á - ASEAN Championship 2026.