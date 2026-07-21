Tuyển Việt Nam bước vào tập luyện tại Thái Lan, sẵn sàng đấu Timor Leste

Sau một ngày đặt chân đến Thái Lan, chiều 21/7, đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên tại Chonburi (Thái Lan), hướng tới trận ra quân gặp đội tuyển Timor Leste tại bảng A giải vô địch Đông Nam Á - ASEAN Championship 2026.

Buổi tập của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik diễn ra trên sân thuộc Học viện bóng đá Legends, địa điểm không quá xa với nơi đóng quân của đội tuyển Việt Nam.

Địa điểm này đã được khảo sát và lựa chọn từ trước, đáp ứng đầy đủ yêu cầu chuyên môn của Ban huấn luyện với chất lượng mặt sân đạt tiêu chuẩn.

Theo VFF, điều kiện thời tiết tại Chonburi cũng khá thuận lợi với nền nhiệt dễ chịu hơn so với Hà Nội, tạo điều kiện thuận lợi cho các cầu thủ duy trì cường độ tập luyện.

Ở buổi tập đầu tiên tại Thái Lan, ban huấn luyện tập trung vào việc củng cố các mảng miếng chiến thuật. Huấn luyện viên Kim Sang-sik đặc biệt chú trọng đến từng chi tiết trong quá trình triển khai, nhiều lần chủ động dừng buổi tập để điều chỉnh và hướng dẫn các cầu thủ thực hiện đúng ý đồ chiến thuật.

Chia sẻ với truyền thông tại buổi tập, tiền vệ trẻ Nguyễn Ngọc Mỹ cho biết toàn đội đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng sau hơn ba tuần tập trung, bao gồm giai đoạn tập luyện tại Hà Nội, chuyến tập huấn tại Hàn Quốc và trận giao hữu với Myanmar.

“Em nghĩ sau hơn ba tuần chuẩn bị ở Hà Nội, chuyến tập huấn tại Hàn Quốc cũng như trận giao hữu với Myanmar, toàn đội gần như đã hoàn thành những khâu chuẩn bị cuối cùng để bước vào giải đấu," Ngọc Mỹ cho biết. "Anh em rất tin tưởng vào ban huấn luyện. Mỗi cá nhân sẽ cố gắng hết sức để thi đấu, tạo nên một tập thể gắn kết và hướng tới mục tiêu bảo vệ chức vô địch."

Nguyễn Ngọc Mỹ cũng cho biết việc được tập luyện cùng các đàn anh là cơ hội quý giá để học hỏi và tích lũy kinh nghiệm.

“Là một cầu thủ trẻ, em xác định đây là cơ hội để học hỏi và trau dồi kinh nghiệm nhiều hơn. Còn về việc cạnh tranh vị trí, ban huấn luyện sẽ đánh giá dựa trên những gì các cầu thủ thể hiện trên sân để lựa chọn đội hình phù hợp nhất. Nếu được trao cơ hội, em sẽ cố gắng thể hiện thật tốt,” tiền vệ này cho hay.

Các cầu thủ tập luyện hướng đến trận ra quân gặp Timor Leste. (Nguồn: VFF)

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì tập luyện tại Chonburi để hoàn tất những bước chuẩn bị cuối cùng trước cuộc đối đầu với đội tuyển Timor Leste.

Theo lịch thi đấu, trận ra quân giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Timor Leste tại bảng A vòng bảng ASEAN Championship 2026 diễn ra vào lúc 20g30 ngày 24/7.

Sau trận đấu này, đội tuyển Việt Nam sẽ còn lần lượt chạm trán với Singapore, Indonesia và Campuchia.

Cụ thể, đội tuyển Việt Nam sẽ đón tiếp đội tuyển Singapore trên sân vận động Mỹ Đình vào lúc 20g ngày 31/8.

Tiếp đó, "các chiến binh Sao vàng" sẽ hành quân đến Borgo để đối đầu Indonesia trên sân vận động Pakansari vào lúc 20g30 ngày 3/8.

Đến ngày 7/8, đội tuyển Việt Nam sẽ khép lại hành trình ở vòng bảng bằng trận đấu với Campuchia trên sân nhà Mỹ Đình vào lúc 20g ngày 7/8./.

Lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026 Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam lần lượt đối đầu Timor Leste, Singapore, Indonesia và Campuchia tại bảng A giải vô địch Đông Nam Á - ASEAN Championship 2026.