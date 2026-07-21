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World Cup 2026: Tây Ban Nha phát hành tem kỷ niệm

Con tem có hình huy hiệu của đội tuyển quốc gia trên nền đỏ, trùng với màu áo đấu sân nhà, với hai ngôi sao tượng trưng cho hai chức vô địch World Cup của đất nước, giành được vào năm 2010 và 2026.

Bích Liên
Phút đăng quang vô địch World Cup 2026 của đội tuyển Tây Ban Nha. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Phút đăng quang vô địch World Cup 2026 của đội tuyển Tây Ban Nha. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Ngày 21/7, Bưu điện Tây Ban Nha (Correos) đã phát hành tem đặc biệt để kỷ niệm chiến thắng của Tây Ban Nha trong trận chung kết FIFA World Cup 2026 trước Argentina.

Con tem có hình huy hiệu của đội tuyển quốc gia trên nền đỏ, trùng với màu áo đấu sân nhà, với hai ngôi sao tượng trưng cho hai chức vô địch World Cup của đất nước, giành được vào năm 2010 và 2026.

Thông báo của Correos nêu rõ: "Con tem kỷ niệm tượng trưng cho niềm tự hào của một quốc gia đang ăn mừng thêm một danh hiệu vô địch thế giới và tạo nên cầu nối giữa hai thế hệ lịch sử: thế hệ đã chinh phục thế giới năm 2010 và thế hệ đã làm được điều đó một lần nữa vào năm 2026."

Đội tuyển Tây Ban Nha đã trở về Madrid vào chiều 20/7, sau khi đánh bại Argentina 1-0 trong trận chung kết ngày 19/7.

Sau khi diện kiến Hoàng gia và Thủ tướng Pedro Sanchez, các cầu thủ và ban huấn luyện đã tham gia một cuộc diễu hành trên xe buýt mui trần qua trung tâm thủ đô Madrid, thu hút khoảng 2 triệu người đến chúc mừng chiến thắng./.

(TTXVN/Vietnam+)
#đội tuyển Tây Ban Nha #World Cup 2026 Tây Ban Nha
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WORLD CUP 2026

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