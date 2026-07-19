Hàn Quốc có thể vượt mốc GDP bình quân đầu người 40.000 USD trong năm 2027

Hàn Quốc đang tiến gần cột mốc Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) bình quân đầu người 40.000 USD nhờ đà tăng trưởng mạnh của ngành công nghiệp bán dẫn.

Tuy nhiên, Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BoK) cảnh báo thành quả này cần được lan tỏa sang các lĩnh vực khác để bảo đảm tăng trưởng bền vững.

Số liệu của Bộ Kinh tế và Tài chính, BoK và Cơ quan Thống kê Hàn Quốc công bố ngày 19/7 cho thấy GDP bình quân đầu người của nước này năm 2026 ước đạt 39.164 USD, tăng 2.750 USD, tương đương 7,6% so với năm trước. Đây là mức tăng lớn nhất trong 5 năm qua cả về giá trị tuyệt đối lẫn tốc độ tăng trưởng, phù hợp với dự báo tăng trưởng GDP danh nghĩa 12,3% của Chính phủ.

Nếu tỷ giá hối đoái duy trì ở mức hiện nay và nền kinh tế đạt mức tăng trưởng GDP danh nghĩa 4,6% trong năm 2027 như dự báo, GDP bình quân đầu người của Hàn Quốc sẽ đạt khoảng 41.024 USD, lần đầu tiên vượt mốc 40.000 USD. Trong trường hợp đồng won tiếp tục tăng giá so với đồng USD, mục tiêu này có thể đạt được ngay trong năm nay.

Trong báo cáo công bố cùng ngày, BoK cho biết đợt cải thiện điều kiện thương mại hiện nay khác với các chu kỳ trước khi động lực chủ yếu đến từ giá xuất khẩu chất bán dẫn tăng, thay vì giá dầu nhập khẩu giảm.

Theo BoK, trong quý 1/2026, GDP thực tế của Hàn Quốc tăng 3,8% so với cùng kỳ năm trước, trong khi Tổng thu nhập quốc nội (GDI) thực tế tăng tới 13,2%. Chênh lệch 9,4 điểm phần trăm giữa tốc độ tăng của GDI và GDP là mức cao nhất kể từ khi Hàn Quốc bắt đầu thống kê chỉ số này, cho thấy tác động tích cực của việc cải thiện điều kiện thương mại.

BoK nhận định đà tăng của ngành bán dẫn sẽ góp phần thúc đẩy tiêu dùng và đầu tư thông qua việc doanh nghiệp mở rộng sản xuất và cải thiện thu nhập của người lao động. Tuy nhiên, cơ quan này cảnh báo thành quả tăng trưởng hiện vẫn tập trung chủ yếu ở ngành bán dẫn.

Để bảo đảm tăng trưởng bền vững, Hàn Quốc cần thúc đẩy sự lan tỏa sang các lĩnh vực như vật liệu, linh kiện, thiết bị và những ngành chế tạo khác, qua đó thu hẹp khoảng cách giữa các ngành và các nhóm thu nhập./.

Thu nhập bình quân của Hàn Quốc chưa vượt mốc 40.000 USD trong 12 năm liên tiếp Thu nhập khả dụng bình quân đầu người của các hộ gia đình, phản ánh khoản thu nhập có thể sử dụng cho tiêu dùng và tiết kiệm, tăng 4,1% lên 29,177 triệu won nhưng tính theo USD lại giảm 0,2%.