Triều Tiên phản đối cuộc tập trận hải quân RIMPAC 2026 do Mỹ dẫn đầu

Ngày 17/7, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin nước này đã lên tiếng phản đối cuộc tập trận hải quân đa phương Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC) 2026 - cuộc tập trận hàng hải lớn nhất thế giới do Mỹ dẫn đầu.

Cuộc tập trận RIMPAC diễn ra từ ngày 25/6 (giờ Mỹ) và dự kiến kéo dài đến ngày 31/7 tại khu vực Hawaii và Thái Bình Dương, với sự tham gia của khoảng 30.000 binh sỹ đến từ 30 quốc gia cùng khoảng 30 tàu mặt nước, 5 tàu ngầm và khoảng 200 máy bay.

Triều Tiên cho rằng với quy mô như vậy, cuộc tập trận này không còn là kế hoạch huấn luyện như thường lệ, mà có nguy cơ gây leo thang căng thẳng không thể lường trước được trong khu vực.

Trong cơ cấu chỉ huy RIMPAC, Tư lệnh Hạm đội 3 Hải quân Mỹ giữ cương vị Tư lệnh Lực lượng Đặc nhiệm Liên hợp, trong khi các quốc gia tham gia đảm nhiệm các vị trí chỉ huy thành phần trên biển, trên không và các lực lượng liên hợp.

Đáng chú ý, tại RIMPAC 2026, Hải quân Hàn Quốc lần đầu tiên đảm nhiệm vai trò Tư lệnh Thành phần Hải quân Liên hợp. Đây là vị trí chịu trách nhiệm chỉ huy và điều phối các hoạt động tác chiến của lực lượng hải quân đa quốc gia tham gia cuộc tập trận, đánh dấu bước tiến mới trong vai trò và năng lực chỉ huy của Hải quân Hàn Quốc trên trường quốc tế.

RIMPAC năm nay đánh dấu lần tổ chức thứ 30 kể từ khi cuộc tập trận được khởi xướng. Hoạt động nhằm tăng khả năng phối hợp tác chiến giữa các đồng minh và đối tác, góp phần duy trì một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Hawaii ngày 24/6, Phó Đô đốc Hải quân Mỹ Jeffrey Jablon cho biết ngoài các nội dung huấn luyện truyền thống, RIMPAC 2026 sẽ tiến hành từ 30-35 thử nghiệm liên quan đến các hệ thống không người lái, được coi là một trong những nội dung huấn luyện trọng tâm.

Được tổ chức định kỳ 2 năm một lần, dưới sự chủ trì của Hạm đội 3 Hải quân Mỹ, RIMPAC hướng tới nâng cao khả năng bảo đảm an ninh hàng hải, tăng cường năng lực ứng phó với các mối đe dọa trên biển và cải thiện khả năng phối hợp tác chiến giữa các lực lượng hải quân đồng minh và đối tác./.

Mỹ triển khai hệ thống phòng không kiểu vòm sắt khi tập trận với Hàn Quốc Giới chuyên gia nhận định việc tích hợp IFPC với THAAD và Patriot nhiều khả năng nhằm thử nghiệm khả năng đánh chặn đa tầng, đặc biệt trong các kịch bản đối phó UAV cảm tử và tên lửa bay thấp.