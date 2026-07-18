Ấn Độ phóng thành công tên lửa quỹ đạo đầu tiên do tư nhân sản xuất

Ngành công nghiệp vũ trụ Ấn Độ vừa ghi dấu mốc quan trọng khi Công ty Skyroot Aerospace phóng thành công tên lửa quỹ đạo đầu tiên Vikram-1 do khu vực tư nhân phát triển, từ Trung tâm Vũ trụ Satish Dhawan (Sriharikota).

Tên lửa đã đưa vệ tinh lên quỹ đạo theo đúng kế hoạch, với cả 4 tầng hoạt động ổn định ngay trong chuyến bay đầu tiên.



Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, sứ mệnh mang tên Aagaman đánh dấu lần đầu tiên một doanh nghiệp tư nhân của Ấn Độ làm chủ toàn bộ quy trình thiết kế, chế tạo và phóng thành công tên lửa quỹ đạo.

Thành công này đưa Ấn Độ gia nhập nhóm quốc gia có doanh nghiệp thương mại đủ năng lực phát triển và vận hành hệ thống phóng vệ tinh độc lập.



Cao tương đương tòa nhà 7 tầng, Vikram-1 sử dụng kết cấu vật liệu composite carbon siêu nhẹ, siêu bền, có khả năng mang tải trọng tới 350 kg lên quỹ đạo Trái Đất tầm thấp (LEO).

Hệ thống đẩy được Skyroot tự phát triển, kết hợp động cơ nhiên liệu rắn hiệu suất cao và các động cơ in 3D, phản ánh bước tiến của Ấn Độ trong việc làm chủ các công nghệ cốt lõi của ngành tên lửa.



Chuyến bay đầu tiên mang theo nhiều thiết bị trình diễn công nghệ của Skyroot và các doanh nghiệp đối tác nhằm kiểm chứng khả năng hoạt động của các hệ thống trên quỹ đạo. Dữ liệu thu được sẽ được sử dụng để hoàn thiện dòng tên lửa Vikram và chuẩn bị cho các nhiệm vụ phóng thương mại trong thời gian tới.



Thủ tướng Narendra Modi đã chúc mừng đội ngũ Skyroot Aerospace, coi đây là cột mốc quan trọng đối với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và ngành công nghiệp không gian của Ấn Độ.

Thủ tướng ca ngợi nỗ lực này là “một khoảnh khắc mang tính bước ngoặt trong hành trình chinh phục không gian của Ấn Độ. Sự tham gia ngày càng tăng của khu vực tư nhân đang mở ra những chân trời mới và thúc đẩy đổi mới. Thành tựu này sẽ khuyến khích vô số bạn trẻ dám mơ ước lớn hơn và đổi mới một cách không sợ hãi.”



Theo giới chuyên gia, thành công của Vikram-1 không chỉ khẳng định hiệu quả của chính sách mở cửa lĩnh vực không gian cho doanh nghiệp tư nhân, mà còn nâng cao năng lực tự chủ của Ấn Độ trong công nghệ phóng vệ tinh.

Đây cũng là nền tảng quan trọng để phát triển các công nghệ lưỡng dụng phục vụ quan sát Trái Đất, thông tin liên lạc, định vị, cảnh báo sớm và các ứng dụng quốc phòng trong tương lai.



Skyroot Aerospace được 2 cựu kỹ sư của Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ (ISRO) thành lập năm 2018. Trước đó, năm 2022, công ty đã đưa Vikram-S trở thành tên lửa tư nhân đầu tiên của Ấn Độ bay vào không gian.



Thành công của Vikram-1 đánh dấu bước chuyển từ các chuyến bay cận quỹ đạo sang năng lực phóng vệ tinh thương mại lên quỹ đạo, mở ra giai đoạn phát triển mới cho ngành công nghiệp không gian tư nhân của Ấn Độ./.

Trung Quốc phóng thành công tên lửa đẩy Trường Chinh-10B Trường Chinh-10B là tên lửa đẩy thương mại sử dụng nhiên liệu lỏng và có khả năng tái sử dụng. Tên lửa cao khoảng 63m, đường kính 5m, lực đẩy khi cất cánh khoảng 890 tấn.

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