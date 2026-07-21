Cháy rừng thiêu rụi diện tích kỷ lục tại Pháp và Tây Ban Nha

Theo Hệ thống Thông tin Cháy rừng châu Âu (EFFIS), tính đến giữa tháng Bảy năm nay, cháy rừng đã thiêu rụi hơn 42.000ha đất tại Pháp, vượt mức cao nhất từng ghi nhận trong cùng kỳ vào năm 2022.

Diện tích trên tương đương khoảng 4 lần diện tích thủ đô Paris, đồng thời đã vượt xa tổng diện tích bị cháy trong cả năm 2025, song con số này vẫn thấp hơn kỷ lục 66.300ha ghi nhận trong cả năm 2022.

Chỉ riêng trong 2 tuần đầu tháng Bảy, gần 15.000ha đất đã bị thiêu rụi, trong đó rừng Fontainebleau gần Paris, miền Nam nước Pháp và đảo Corse là các vùng chịu ảnh hưởng.

Đáng chú ý, khác với năm 2022, EFFIS đã ghi nhận các vụ cháy rừng lớn ngay từ tháng Hai, thời điểm các hoạt động đốt có kiểm soát thường được tiến hành để phục vụ công tác quản lý rừng và đất đai.

EFFIS sử dụng hình ảnh vệ tinh để xác định khu vực bị cháy và chỉ thống kê các vụ có diện tích từ 30ha trở lên. Do khác biệt về phương pháp, số liệu của cơ quan này cao hơn thống kê do giới chức Pháp công bố ngày 20/7, cho thấy gần 40.000ha đã bị thiêu rụi kể từ đầu năm.

Trong khi đó, tại Tây Ban Nha, hơn 600 lính cứu hỏa và binh sỹ cùng 29 máy bay tiếp tục nỗ lực khống chế một vụ cháy rừng quy mô lớn ở phía Bắc thủ đô Madrid trong ngày thứ 6 liên tiếp. Giới chức đánh giá đây là một trong những vụ cháy khó xử lý nhất từ trước đến nay.

Quan chức vùng Castilla-La Mancha Emiliano García-Page cho biết lực lượng cứu hỏa “gần như đã ngăn chặn” đám cháy lan về phía thị trấn Soria, song vẫn chưa kiểm soát được hoàn toàn ngọn lửa.

Khoảng 1.200 người đã phải rời bỏ nhà cửa, trong khi ngọn lửa thiêu rụi 29.000ha tại tỉnh Guadalajara, cách thủ đô Tây Ban Nha khoảng 100km về phía Bắc.

Lực lượng cứu hỏa cho biết đã sơ tán 34 khu dân cư hẻo lánh trên khắp vùng Castilla-La Mancha. Ngoài 1.200 người được lệnh rời khỏi nhà, giới chức cũng yêu cầu người dân tại 14 khu vực khác ở trong nhà để tránh nguy hiểm từ đám cháy.

Đám cháy bùng phát từ ngày 16/7 tại một khu rừng hẻo lánh, sau đó nhanh chóng lan rộng qua các vùng đồi lân cận.

Theo giới chức, công tác khống chế gặp nhiều khó khăn do khu vực này thưa dân, có nhiều vùng cây bụi bị bỏ hoang và đang trải qua đợt hạn hán nghiêm trọng.

Trước đó, một vụ cháy rừng xảy ra ngày 9/7 tại nước này đã khiến 13 người thiệt mạng.

Đợt nắng nóng lịch sử bao trùm phần lớn châu Âu trong tháng Sáu đã gây ra tình trạng hạn hán nghiêm trọng. Giới chức cảnh báo nhiệt độ tăng trong tuần này sẽ làm gia tăng nguy cơ xảy ra thêm các vụ cháy.

Tính đến giữa tháng Bảy trên toàn Liên minh châu Âu (EU), cháy rừng đã thiêu rụi gần 200.000ha, thấp hơn mức 235.000 ha ghi nhận vào cùng kỳ năm 2025. Do tác động của biến đổi khí hậu, các vụ cháy rừng ngày càng dữ dội.

Năm 2025, lần đầu tiên diện tích bị cháy tại EU vượt 1 triệu ha kể từ khi EFFIS bắt đầu thống kê vào năm 2006./.

Tây Ban Nha: Hàng nghìn người sơ tán do cháy rừng Cháy bùng phát từ ngày 16/7 tại Tây Ban Nha đã khiến thêm 4 ngôi làng phải sơ tán vào ngày 19/7, nâng tổng số người phải rời bỏ nhà cửa lên hơn 1.200 người và đã thiêu rụi hơn 26.000 ha rừng.