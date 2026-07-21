Môi trường

Lai Châu kiểm tra công tác khắc phục thiên tai tại xã Mường Than

Lai Châu đã trao quà hỗ trợ góp phần giúp bà con giảm bớt khó khăn trước mắt; động viên các hộ dân giữ vững tinh thần, đoàn kết cùng chính quyền địa phương vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Nguyễn Oanh-Việt Dũng
Hiện trường tan hoang sau khi lũ dữ đi qua tại khu vực đội 11, xã Mường Than tỉnh Lai Châu. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)
Hiện trường tan hoang sau khi lũ dữ đi qua tại khu vực đội 11, xã Mường Than tỉnh Lai Châu. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Ngày 21/7, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lai Châu Lê Minh Ngân cùng Đoàn công tác của tỉnh đã đến kiểm tra công tác khắc phục thiên tai và thăm hỏi, động viên các hộ dân bị thiệt hại do lũ quét tại xã Mường Than.

Tại địa phương đến thăm, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu đã trao quà hỗ trợ cho các hộ gia đình có nạn nhân tử vong, thiệt hại về nhà cửa, góp phần giúp bà con giảm bớt khó khăn trước mắt; đồng thời động viên các hộ dân giữ vững tinh thần, đoàn kết cùng chính quyền địa phương vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Khẳng định tỉnh luôn quan tâm, đồng hành và huy động nguồn lực để hỗ trợ người dân vùng bị thiên tai, lãnh đạo tỉnh yêu cầu cấp ủy, chính quyền xã Mường Than cần tiếp tục rà soát đầy đủ thiệt hại, kịp thời hỗ trợ các hộ dân theo đúng quy định; bảo đảm không để người dân thiếu đói, thiếu chỗ ở tạm thời.

Các lực lượng chức năng cần khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở; ưu tiên đảm bảo giao thông, khôi phục điện, nước sinh hoạt và các công trình thiết yếu. Đối với những khu vực có nguy cơ sạt lở cao, cần chủ động di dời người dân đến nơi an toàn, tuyệt đối không để xảy ra thiệt hại về người.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Ngân đã đến kiểm tra khu tái định cư tại bản Sân Bay (xã Mường Than), nơi dự kiến bố trí chỗ ở mới cho 24 hộ dân bị mất nhà hoàn toàn do lũ quét. Tại đây, lãnh đạo tỉnh đã động viên lực lượng quân đội đang thực hiện nhiệm vụ xây dựng khu tái định cư, đồng thời yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện hạ tầng thiết yếu như đường giao thông, điện, nước sinh hoạt; bảo đảm tiến độ xây dựng nhà ở để người dân sớm ổn định cuộc sống.

Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu nhấn mạnh, việc lựa chọn vị trí tái định cư phải an toàn, lâu dài, thuận lợi cho sinh hoạt, phát triển sản xuất của bà con. Các cơ quan chuyên môn của tỉnh cần rút ngắn các thủ tục, đảm bảo việc thi công nhanh và chất lượng.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khẩn trương thi công khu tái định cư, đảm bảo chỗ ở trước mắt cho 24 hộ dân và khoảng 200 hộ cần phải di dời sau này./.

(TTXVN/Vietnam+)
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