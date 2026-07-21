Cấp điện trở lại cho hầu hết khách hàng ở vùng lũ Mường Than

Thông tin từ Công ty Điện lực Lai Châu cho biết, đến chiều 21/7, đơn vị đã cơ bản hoàn thành công tác khắc phục sự cố do mưa lũ, đóng điện khôi phục cấp điện cho hầu hết khu vực bị ảnh hưởng tại xã Mường Than, góp phần giúp người dân sớm ổn định đời sống và khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh sau thiên tai.

Theo Giám đốc Công ty Điện lực Lai Châu Trần Kim Long, đợt mưa lũ ở Mường Than đã làm 68 cột điện trung, hạ thế bị gãy đổ (53 cột điện trung thế 35kV với tổng chiều dài 9.579 m, 15 cột điện hạ thế 0,4kV với chiều dài trên 570 m); 1 trạm biến áp 100kVA-35/0,4kV bị lũ cuốn trôi; 37 hòm công tơ và 77 công tơ điện bị hư hỏng; gây mất điện cho 2.276 khách hàng. Tổng giá trị thiệt hại ước khoảng 10 tỷ đồng.

Ngay sau khi nước rút, Công ty Điện lực Lai Châu đã khẩn trương huy động tối đa nhân lực, vật tư, phương tiện và triển khai nhiều mũi thi công để khắc phục sự cố theo phương châm “nước rút đến đâu, khắc phục đến đó.”

Hiện đơn vị đã khôi phục cấp điện cho 30/31 trạm biến áp, bảo đảm cấp điện trở lại cho trên 2.200 khách hàng bị ảnh hưởng.

Đối với trạm biến áp bị lũ cuốn trôi, do chưa có mặt bằng để thi công thay thế nên chưa thể lắp đặt mới. Tuy nhiên, toàn bộ khách hàng trong khu vực đã được cấp điện tạm thời thông qua các đường dây hạ áp 0,4kV lân cận. Hiện chỉ còn khoảng 30 khách hàng tại một số nhánh rẽ 0,4kV chưa được cấp điện do đường dây và nhà ở bị nước lũ cuốn trôi.

Công ty Điện lực Lai Châu đang tiếp tục tập trung nhân lực, vật tư và phương tiện để khắc phục, phấn đấu cấp điện trở lại cho toàn bộ số khách hàng còn lại trong thời gian sớm nhất.

Tham gia khắc phục sự cố có 169 cán bộ, công nhân viên, gồm lãnh đạo và Đội xung kích Công ty Điện lực Lai Châu, cùng lực lượng hỗ trợ từ các nhà máy thủy điện trên địa bàn. Đơn vị đã huy động đầy đủ cột điện, cáp, xà, sứ, hòm công tơ, công tơ cùng nhiều vật tư, thiết bị chuyên dụng; đồng thời điều động 1 xe cẩu 15 tấn, 4 xe cẩu 5 tấn và 3 xe tải 1,5 tấn vận chuyển vật tư đến hiện trường, bảo đảm tiến độ khắc phục trong điều kiện địa hình chia cắt và giao thông bị ảnh hưởng nặng nề.

Trong suốt quá trình thi công, công tác an toàn lao động được cán bộ, công nhân viên Công ty Điện lực Lai Châu thực hiện nghiêm ngặt, tuân thủ đầy đủ các quy định về an toàn điện và an toàn thi công, không để xảy ra tai nạn lao động hoặc sự cố mất an toàn.

Việc cơ bản khôi phục cấp điện chỉ sau thời gian ngắn đã góp phần bảo đảm hoạt động của các cơ quan, trường học, cơ sở y tế, doanh nghiệp và phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân vùng lũ.

Kết quả này thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết và quyết tâm cao của tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty Điện lực Lai Châu cùng các lực lượng hỗ trợ. Dù phải đối mặt với địa hình hiểm trở, nhiều điểm sạt lở, giao thông chia cắt và điều kiện thi công hết sức khó khăn, các lực lượng vẫn làm việc liên tục ngày đêm, nỗ lực đưa dòng điện trở lại với người dân trong thời gian sớm nhất.

Cùng với tinh thần trách nhiệm trong việc khắc phục nhanh các sự cố điện do ảnh hưởng của mưa lũ, cán bộ, công nhân viên Công ty Điện lực Lai Châu còn thể hiện tinh thần sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng trong thời điểm khó khăn.

Trước những thiệt hại nặng nề về người và tài sản sau trận lũ quét ở xã Mường Than, Giám đốc Công ty Điện lực Lai Châu Trần Kim Long đã thăm hỏi, động viên và trao 50 triệu đồng hỗ trợ xã Mường Than khắc phục hậu quả thiên tai.

Nguồn kinh phí được trích từ Quỹ tương trợ của công ty, với sự đóng góp của cán bộ, công nhân viên trong đơn vị nhằm chia sẻ khó khăn với cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Mường Than sau đợt mưa lũ./.

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