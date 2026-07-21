Bộ Giáo dục và Đào yêu cầu cập nhật kết quả thi của thí sinh bị kỷ luật

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản số 4619/BGDĐT-GDĐH gửi các cơ sở giáo dục đào tạo về việc rà soát, cập nhật dữ liệu tuyển sinh trình độ đại học; trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non.

Theo đó, Bộ yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo cập nhật lại kết quả thi của thí sinh bị kỷ luật trong Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông dẫn đến thay đổi điểm thi lên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu các điểm tiếp nhận hồ sơ tiếp nhận đơn thư liên quan đến công tác tuyển sinh, tổng hợp và gửi sở giáo dục và đào tạo để xem xét giải quyết, hướng dẫn và thông báo cho thí sinh biết; tuyệt đối không được để chậm muộn, để sót đơn thư của thí sinh.

Các sở giáo dục và đào tạo tổng hợp và gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo các thông tin tại đơn đề nghị điều chỉnh lại nguyện vọng đối với thí sinh sau khi phúc khảo điểm thi Kỳ thi Tốt nghiệp trung học phổ thông có sự thay đổi điểm (nếu có).

Đặc biệt, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo khẩn trương chỉ đạo các điểm tiếp nhận hồ sơ rà soát, cập nhật dữ liệu tuyển sinh trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung. Cụ thể, các đơn vị rà soát môn ngoại ngữ, môn ngoại ngữ 2 trong kết quả học bạ; rà soát bảo đảm toàn bộ các Phiếu đăng ký được duyệt; rà soát và duyệt thông tin minh chứng ưu tiên và chứng chỉ ngoại ngữ; rà soát lại dữ liệu khu vực ưu tiên của thí sinh.

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cả nước còn 28.604 thí sinh có điểm ngoại ngữ nhưng không có mã môn ngoại ngữ; 7.475 thí sinh có điểm ngoại ngữ 2 nhưng không có mã môn ngoại ngữ 2; 3.114 thí sinh có mã môn ngoại ngữ nhưng không có điểm ngoại ngữ; 371 phiếu đăng ký chờ duyệt và sai thông tin đăng ký dự thi; 125.056 thí sinh chưa duyệt minh chứng; 2.616 dữ liệu khu vực ưu tiên của thí sinh cần rà soát. Theo đó, tổng lượt dữ liệu thí sinh cần được rà soát là trên 167.000.

Việc cập nhật hồ sơ cần đầy đủ các trường thông tin, thực hiện đúng, đủ, hết quy trình và hoàn thành trước 17 giờ ngày 24/7/2026. Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh việc dữ liệu, khu vực ưu tiên, thông tin của thí sinh không đầy đủ, chính xác sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả xét tuyển của thí sinh; Phiếu đăng ký, minh chứng không được duyệt sẽ không đủ điều kiện để xuất dữ liệu xét tuyển cho các trường đại học, cao đẳng./.

Điều tra mở rộng vụ tiêu cực trong thi tốt nghiệp THPT tại Quảng Trị Theo cơ quan điều tra, bước đầu xác định có 9 thí sinh liên quan trực tiếp đến hành vi gian lận, tiêu cực.

Trường hợp xác định vi phạm quy chế thi, các thí sinh này sẽ bị hủy kết quả thi.