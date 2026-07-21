Thành phố Hồ Chí Minh tuyển bổ sung gần 3.500 chỉ tiêu lớp 10 công lập

Căn cứ tình hình nhập học thực tế tại các trường sau giai đoạn tuyển sinh chính thức, ngày 21/7, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh công bố thông tin tuyển sinh bổ sung vào lớp 10 Trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027 cho các trường trên địa bàn.

Toàn thành phố có 79 trường trung học phổ thông thực hiện tuyển bổ sung, với tổng chỉ tiêu 3.488 học sinh. Một số trường Trường Trung học phổ thông có nhu cầu tuyển bổ sung nhiều, từ 100 chỉ tiêu gồm: Nguyễn Văn Linh (phường Bình Đông); Nguyễn Văn Tăng (phường Long Bình); Phong Phú (xã Bình Hưng); Đa Phước (xã Hưng Long); An Nhơn Tây (phường An Nhơn Tây); Trung Lập (xã Thái Mỹ); Võ Minh Đức (phường Thủ Dầu Một); Trịnh Hoài Đức (phường Thuận An); An Mỹ (phường Bình Dương); Trường Bưng Riềng (xã Xuyên Mộc).

Đối tượng được tham gia xét tuyển đợt bổ sung này là học sinh đã tham gia Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2026-2027 của thành phố, không trúng tuyển bất kỳ nguyện vọng tuyển sinh nào và có tổng điểm 3 môn thi (Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ) cộng điểm ưu tiên, điểm khuyến khích (nếu có) lớn hơn hoặc bằng điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 của trường trung học phổ thông công lập muốn đăng ký tuyển sinh bổ sung.

Học sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại trường trung học phổ thông, gồm phiếu báo điểm kết quả thi tuyển sinh lớp 10 có đóng dấu của trường trung học cơ sở nơi học sinh đăng ký dự thi.

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh lưu ý, mỗi học sinh chỉ được đăng ký tuyển sinh bổ sung vào một trường trung học phổ thông công lập trong danh sách những trường được tuyển bổ sung và không được thay đổi nguyện vọng trường sau khi đã nộp hồ sơ đăng ký.

Cùng với tuyển bổ sung cho lớp 10 (đại trà), Thành phố Hồ Chí Minh cũng tuyển bổ sung chỉ tiêu cho lớp 10 tích hợp (chương trình tiếng Anh tích hợp theo Đề án 5695) cho một số trường.

Điều kiện tham gia tuyển bổ sung loại hình này là học sinh đã trúng tuyển theo các loại hình nguyện vọng khác vào trường có giảng dạy chương trình tiếng Anh tích hợp, nay có nguyện vọng chuyển sang học chương trình tiếng Anh tích hợp ngay tại trường này. Các trường sẽ tổ chức khảo sát năng lực tiếng Anh của học sinh đăng ký và xét kết quả khảo sát từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ còn thiếu.

Bên cạnh đó, thành phố tuyển bổ sung chỉ tiêu lớp 10 chương trình tiếng Nhật (ngoại ngữ 1) cho Trường Trung học phổ thông Marie Curie. Trường trung học cơ sở có giảng dạy tiếng Nhật (ngoại ngữ 1) chịu trách nhiệm rà soát, lập danh sách học sinh thuộc đối tượng và đủ điều kiện xét tuyển bổ sung. Trên cơ sở đó, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố thực hiện xét tuyển theo điểm bài thi môn tiếng Nhật, xét từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu còn thiếu của trường.

Theo kế hoạch, từ ngày 22/7 đến 17 giờ ngày 29/7, các trường trung học phổ thông tổ chức tiếp nhận hồ sơ của thí sinh đăng ký tuyển sinh bổ sung.

Từ ngày 30/7 đến 17 giờ ngày 31/7, các trường rà soát dữ liệu, thực hiện xét tuyển; từ ngày 3/8 đến chậm nhất 16 giờ ngày 7/8 các trường công bố danh sách thí sinh trúng tuyển bổ sung và tổ chức tiếp nhận hồ sơ thí sinh trúng tuyển.

Năm học 2026-2027, Thành phố Hồ Chí Minh có 3 trường công lập đặc thù thực hiện tuyển sinh bằng hình thức xét tuyển, gồm: Trung học cơ sở-Trung học phổ thông Thạnh An (xã Thạnh An); Trung học phổ thông Võ Thị Sáu - đặc khu Côn Đảo; Trường Phổ thông Dân tộc nội trú. Các trường trung học phổ thông công lập còn lại trên địa bàn sẽ tuyển sinh bằng hình thức thi tuyển.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập của Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra ngày 1-2/6, với ba môn thi bắt buộc là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ. Những thí sinh có nguyện vọng vào lớp 10 chuyên hoặc tích hợp sẽ dự thi thêm môn tương ứng.

Toàn thành phố có 151.557 thí sinh đăng ký dự thi, tổng chỉ tiêu vào lớp 10 các trường trung học phổ thông công lập tại Thành phố Hồ Chí Minh là 118.550.

So sánh với năm trước, năm nay điểm chuẩn lớp 10 (đại trà) tại Thành phố Hồ Chí Minh có biến động khá mạnh, trong đó ghi nhận phần lớn trường tăng điểm chuẩn từ 0,25-5,75 điểm. Đặc biệt, các trường ở khu vực 1 (Thành phố Hồ Chí Minh cũ) hầu hết có điểm chuẩn tăng, chỉ một vài trường giữ mức tương đương năm trước hoặc giảm nhẹ; khu vực 2 (Bình Dương cũ) và khu vực 3 (Bà Rịa-Vũng Tàu cũ) điểm chuẩn nhiều trường giảm, một số trường tăng nhẹ hoặc giữ mức tương đương năm trước./.

Điểm chuẩn lớp 10 công lập tại Thành phố Hồ Chí Minh biến động mạnh 128 trường tại Thành phố Hồ Chí Minh có điểm chuẩn vào lớp 10 tăng, với mức tăng trong khoảng từ 0,25-9,5 điểm, tập trung chủ yếu ở khu vực 1 (Thành phố Hồ Chí Minh cũ); 33 trường có điểm chuẩn giảm.