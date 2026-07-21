Khẩn trương hoàn thiện trường nội trú liên cấp thứ hai vùng biên giới Điện Biên

Sau 8 tháng thi công, Trường Phổ thông dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Thanh Nưa (tỉnh Điện Biên) đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng.

Hàng trăm kỹ sư, công nhân làm việc ngày đêm, quyết tâm đưa công trình về đích trước ngày 30/7 để kịp đưa vào sử dụng trong năm học mới.

Đây sẽ là trường nội trú liên cấp thứ hai của Điện Biên được hoàn thành theo chủ trương xây dựng hệ thống trường nội trú tại khu vực biên giới, sau Trường Phổ thông dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Si Pa Phìn.

Những ngày giữa tháng 7, trên công trường Trường Phổ thông dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Thanh Nưa, tiếng máy thi công, tiếng khoan cắt hòa cùng nhịp làm việc khẩn trương của các tổ thợ. Từ khu lớp học, nhà nội trú, nhà công vụ đến sân trường và hệ thống hạ tầng kỹ thuật, nhiều mũi thi công được triển khai đồng thời để hoàn thiện những hạng mục cuối cùng trước thời điểm bàn giao.

Đến nay, công trình đã đạt trên 98% khối lượng thi công. Các hạng mục chính gồm nhà hiệu bộ, thư viện, khối lớp học tiểu học và trung học cơ sở, nhà học bộ môn, nhà đa năng, khu nội trú học sinh, nhà công vụ giáo viên, nhà ăn và bếp đều đã hoàn thành phần xây dựng. Các hạng mục phụ trợ như hành lang cầu nối, cổng, hàng rào, sân đường nội bộ, trạm biến áp, hệ thống phòng cháy, chữa cháy ngoài nhà và cảnh quan đang được gấp rút hoàn thiện.

Công nhân thi công nền sân, hoàn thiện khuôn viên Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Thanh Nưa. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Ông Trần Minh Tuấn, Chỉ huy trưởng công trình, cho biết đơn vị thi công đang tập trung lắp đặt trang thiết bị phục vụ học tập, sinh hoạt của học sinh, đồng thời hoàn thiện các hạng mục phụ trợ và vệ sinh công nghiệp toàn bộ công trình. Từ nay đến trước ngày 30/7, nhà thầu huy động tối đa nhân lực làm việc liên tục 24/24 giờ nhằm bảo đảm tiến độ bàn giao.

Theo ông Bùi Đức Giang, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thương mại-Xây dựng số 6 Điện Biên, mục tiêu của đơn vị là hoàn thành công trình trước ngày 30/7 để học sinh được học tập trong ngôi trường mới ngay từ đầu năm học. Thời điểm này, doanh nghiệp huy động khoảng 350 kỹ sư, công nhân chia thành 3 ca, 4 kíp làm việc liên tục ngày đêm trên công trường.

Ông Bùi Đức Giang cho biết thêm việc hoàn thành đúng tiến độ sẽ đưa Trường Phổ thông dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Thanh Nưa trở thành trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp thứ hai của tỉnh Điện Biên được hoàn thành theo chủ trương xây dựng hệ thống trường nội trú tại khu vực biên giới, sau Trường Phổ thông dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Si Pa Phìn.

Theo Ban Quản lý dự án các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Điện Biên, Trường Phổ thông dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Thanh Nưa hiện là công trình có tiến độ nhanh nhất trong nhóm 9 trường được khởi công đồng loạt năm 2025 trên địa bàn tỉnh. Kết quả này có được nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa chủ đầu tư và nhà thầu trong việc huy động nhân lực, máy móc, tổ chức nhiều mũi thi công, bám sát mục tiêu hoàn thành đúng kế hoạch.

Khởi công từ tháng 11/2025 với tổng mức đầu tư hơn 224 tỷ đồng, Trường Phổ thông dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Thanh Nưa được xây dựng trên diện tích hơn 5,3 ha, đáp ứng nhu cầu học tập và sinh hoạt của khoảng 1.050 học sinh. Công trình gồm 30 phòng học văn hóa, 13 phòng học bộ môn, 99 phòng ở nội trú cho học sinh, 15 phòng công vụ giáo viên cùng hệ thống nhà ăn, bếp, nhà đa năng và các hạng mục phụ trợ đồng bộ.

Việc đưa công trình vào sử dụng không chỉ đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt của học sinh vùng biên mà còn góp phần hiện thực hóa chủ trương xây dựng hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại khu vực biên giới, tạo điều kiện để học sinh vùng còn nhiều khó khăn được học tập trong môi trường khang trang, hiện đại ngay từ năm học mới.

Khối nhà học kết hợp khu nội trú nổi bật giữa công trường đang được hoàn thiện những hạng mục cuối. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Đến nay, tỉnh Điện Biên đã khởi công xây dựng 15 trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại các xã biên giới. Trong đó, Trường Phổ thông dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Si Pa Phìn đã hoàn thành và đưa vào sử dụng; 9 dự án khởi công năm 2025 với tổng mức đầu tư hơn 1.896 tỷ đồng đang được triển khai; 5 dự án khởi công năm 2026 có tổng mức đầu tư khoảng 1.370 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, toàn bộ 9 trường khởi công năm 2025 sẽ phải hoàn thành trước ngày 30/8 để phục vụ năm học 2026-2027, từng bước hoàn thiện hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại khu vực biên giới và tạo điều kiện học tập, sinh hoạt tốt hơn cho hàng nghìn học sinh vùng cao./.

Điện Biên: Giữ nhịp xây dựng trường nội trú liên cấp trong mùa mưa lũ Với sự chủ động của các chủ đầu tư và quyết tâm của nhà thầu, mục tiêu hoàn thành các trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp trước năm học mới ở Điện Biên đang từng bước được hiện thực hóa.