An Giang: “Vườn ươm” tài năng cho tương lai bền vững của vùng biên

Sau hơn 8 tháng thi công xây dựng 3 trường học trên địa bàn các xã vùng biên giới Giang Thành, Vĩnh Gia và Khánh Bình thuộc tỉnh An Giang, đến nay, các trường này đã sẵn sàng vang tiếng trống khai trường, đón năm học mới 2026-2027.

Bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 30/7

Dự án Trường bán trú, nội trú liên cấp Tiểu học-Trung học cơ sở Giang Thành, xã Giang Thành tiến độ thi công đạt 95% khối lượng hợp đồng, dự kiến bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 30/7/2026.

Trường bố trí 30 lớp học với 956 học sinh năm học 2026-2027.

Ông Tạ Hiện, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Giang Thành cho biết, cơ sở vật chất của trường được đầu tư đồng bộ, đáp ứng yêu cầu tổ chức dạy học, sinh hoạt nội trú, bán trú, tạo niềm tin cho phụ huynh và học sinh khi đăng ký học tập tại trường.

Kết quả tuyển sinh bước đầu đạt được nhiều tín hiệu tích cực, đặc biệt đối với cấp Trung học cơ sở đã vượt chỉ tiêu được giao. Hầu hết phụ huynh đồng tình với chủ trương tập trung học sinh về học tại trường.

Hiện nay, Hội đồng tuyển sinh đã tiếp nhận 887 hồ sơ đăng ký, đạt 92,78% chỉ tiêu, trong đó khối Tiểu học 458/610 chỉ tiêu, khối Trung học cơ sở 429/346 chỉ tiêu; tổng số học sinh đăng ký gồm 194 học sinh nội trú và 693 học sinh bán trú.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Giang Thành, để đảm bảo kế hoạch, Ủy ban Nhân dân xã chỉ đạo Hội đồng tuyển sinh của xã tiếp tục công tác tuyển sinh đợt 3 từ ngày 15/7 đến 8/8.

Đối tượng học sinh tập trung vào khối Tiểu học và thực hiện đúng quy định, đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng và tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh tham gia đăng ký xét tuyển.

Xã Giang Thành rà soát hiện trạng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn, đồng thời xây dựng phương án sắp xếp, bố trí nhân sự phù hợp quy mô trường, lớp và yêu cầu nhiệm vụ nhằm phục vụ tốt công tác giáo dục và đào tạo năm học 2026-2027.

Dự án Trường nội trú liên cấp Tiểu học-Trung học cơ sở Vĩnh Gia, xã Vĩnh Gia, tiến độ thi công đạt 88% khối lượng hợp đồng, dự kiến bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 30/7/2026.

Xã Vĩnh Gia hoàn thành đề án thành lập trường, xây dựng phương án tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; trong đó dự kiến bố trí 35 lớp học với 1.128 học sinh, điều động 53 giáo viên, tuyển mới 9 giáo viên và 7 nhân viên, nhân sự quản lý.

Dự án Trường Tiểu học và Trung học cơ sở nội trú Khánh An, xã Khánh Bình, thi công đạt 100% khối lượng, dự kiến bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 30/7/2026.

Xã Khánh Bình đã hoàn thành đề án thành lập trường, xây dựng phương án tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; dự kiến bố trí 45 lớp học với 1.716 học sinh, điều động 67 giáo viên, tuyển mới 9 giáo viên.

Trường Bán trú, Nội trú liên cấp Tiểu học - Trung học cơ sở Giang Thành, xã Giang Thành đang giai đoạn thi công hoàn thành. (Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN)

“Vườn ươm” tài năng cho tương lai bền vững của vùng biên

Tại 3 xã biên giới Giang Thành, Vĩnh Gia và Khánh Bình, sự ra đời của 3 ngôi trường phổ thông nội trú liên cấp hiện đại là biểu tượng cho sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Trên các công trường nơi vùng biên viễn những ngày này, không khí đang khẩn trương hơn bao giờ hết. Cả ba dự án trường học đều đang bước vào giai đoạn hoàn thiện những hạng mục cuối cùng để kịp bàn giao đúng tiến độ, đưa vào khai thác sử dụng.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy đã trực tiếp kiểm tra tiến độ các dự án và công tác chuẩn bị điều kiện vận hành 3 trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học-Trung học cơ sở tại các xã biên giới Giang Thành, Vĩnh Gia và Khánh Bình.

Lãnh đạo tỉnh chỉ đạo các xã, chậm nhất từ ngày 20-23/7/2026, ban hành quyết định thành lập trường, quy định chức năng, nhiệm vụ, bổ nhiệm Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng và bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên…

Từ ngày 30/7 đến 28/8/2026, các xã hoàn thành công tác giao dự toán, đảm bảo đầy đủ điều kiện để chi trả chế độ chính sách khi trường chính thức đưa vào hoạt động; nghiệm thu, tiếp nhận công trình, hoàn thành phương án bố trí công năng, trang thiết bị và các nội dung có liên quan; học tập kinh nghiệm tổ chức vận hành tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở Tịnh Biên; công bố, phê duyệt kết quả tuyển sinh.

Ngày 5/9/2026, tổ chức đồng loạt lễ khai giảng năm học 2026-2027 và lễ khánh thành các trường phổ thông liên cấp nội trú xã biên giới đất liền.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy yêu cầu, chủ đầu tư tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc các nhà thầu, tư vấn thiết kế tiếp tục duy trì, đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành dự án; đảm bảo hoàn thành dự án trước ngày 30/7/2026 theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp, hướng dẫn Ủy ban Nhân dân các xã Giang Thành, Vĩnh Gia, Khánh Bình, cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát tổng thể điều kiện, vận hành của các trường, đảm bảo phục vụ ngay cho năm học 2026-2027 theo quy định.

Các địa phương phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ, điều kiện phục vụ dạy và học, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngay từ đầu năm học 2026-2027.

Các xã tích cực tuyên truyền ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đầu tư xây dựng trường học tại xã biên giới; cơ chế, chính sách cho học sinh và giáo viên khi tham gia giảng dạy, học tập tại Trường phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở ở các xã biên giới.

Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi trong việc tuyển sinh hoặc huy động, điều động giáo viên, cán bộ, nhân viên đến công tác tại trường.

Việc đầu tư các trường nội trú liên cấp không đơn thuần là giải quyết bài toán thiếu trường, lớp mà còn là chiến lược nâng cao dân trí, thực hiện chính sách dân tộc và củng cố an ninh quốc phòng tại địa bàn trọng yếu.

Với sự nỗ lực của các cấp chính quyền và sự ủng hộ của nhân dân, những ngôi trường biên giới đang hiện hữu, hứa hẹn trở thành những “vườn ươm” tài năng cho tương lai bền vững của vùng biên thùy An Giang./.

Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú Về hỗ trợ tiền ăn, Nghị định quy định mỗi học sinh bán trú buổi trưa được hỗ trợ tiền ăn trưa mỗi tháng là 450.000 đồng và được hưởng không quá 9 tháng/năm học.

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