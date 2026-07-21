Cần Thơ công bố điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10

Ngày 21/7, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ ban hành Quyết định phê duyệt điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027.

Mặt bằng điểm chuẩn năm nay có sự phân hóa khá rõ giữa nhóm trường chuyên, các trường trung học phổ thông công lập tại khu vực trung tâm và các trường ở vùng nông thôn, vùng đặc thù.

Ở khối trường chuyên, Trường Trung học Phổ thông chuyên Lý Tự Trọng tiếp tục dẫn đầu về mức điểm chuẩn. Trong đó, lớp chuyên Toán có điểm chuẩn cao nhất toàn thành phố với 41,2 điểm. Tiếp theo là lớp chuyên Sinh học đạt 39,8 điểm, chuyên Hóa học 39,1 điểm, chuyên Ngữ văn 38,7 điểm, chuyên Tiếng Anh 37,1 điểm và chuyên Tin học 36,15 điểm. Đây đều là những mức điểm khá cao, phản ánh sức cạnh tranh lớn đối với ngôi trường chuyên hàng đầu của thành phố.

Đối với hai trường chuyên còn lại, điểm chuẩn cũng ở mức cao nhưng thấp hơn so với Trường Trung học Phổ thông chuyên Lý Tự Trọng.

Tại Trường Trung học Phổ thông chuyên Vị Thanh, điểm chuẩn cao nhất thuộc lớp chuyên Ngữ văn với 35,15 điểm, tiếp đến là chuyên Hóa học 34,85 điểm và chuyên Toán 33,7 điểm. Trong khi đó, Trường Trung học Phổ thông chuyên Nguyễn Thị Minh Khai có điểm chuẩn cao nhất ở lớp chuyên Tin học và chuyên Toán cùng đạt 32,35 điểm.

Ở hệ trung học phổ thông công lập không chuyên, mức điểm chuẩn cao nhất là 35 điểm, thuộc Trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Cây Dương. Tiếp theo là Trường Trung học Phổ thông Châu Thành A với 34 điểm, Trường Trung học Phổ thông Vĩnh Hải 33 điểm.

Nhóm trường có điểm chuẩn từ 32 điểm gồm Trung học Phổ thông Cái Tắc, Trung học Phổ thông Lê Hồng Phong, Trung học Phổ thông Lương Thế Vinh, Trung học Phổ thông Tầm Vu và Trung học Phổ thông Tân Long. Đây là những đơn vị có mức điểm đầu vào cao nhất trong khối trường phổ thông công lập không chuyên năm nay.

Ở chiều ngược lại, một số trường có điểm chuẩn ở mức khá thấp. Trong đó, Trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Tân Thạnh có điểm chuẩn thấp nhất toàn thành phố, chỉ 4,4 điểm. Tiếp đến là Trường Trung học Phổ thông Thiều Văn Chỏi với 5,4 điểm, Trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Trường Xuân 5,55 điểm, Trung học Phổ thông Kế Sách 5,7 điểm, Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Phan Văn Hùng 5,9 điểm và Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Mỹ Hương 5,95 điểm. Nhiều trường khác có điểm chuẩn dao động từ 6 đến 10 điểm, chủ yếu tập trung ở khu vực nông thôn hoặc những địa bàn có nguồn tuyển không lớn.

Trong nhóm các trường Trung học Phổ thông tại khu vực trung tâm, nhiều trường vẫn duy trì mức điểm chuẩn khá cao như Trung học Phổ thông Thực hành Sư phạm 24 điểm, Trung học Phổ thông Châu Văn Liêm 23,65 điểm, Trung học Phổ thông Bùi Hữu Nghĩa 20,35 điểm, Trung học Phổ thông Nguyễn Việt Hồng 21 điểm, Trung học Phổ thông Hoàng Diệu 17,9 điểm, Trung học Phổ thông Thốt Nốt 14,35 điểm và Trung học Phổ thông Thới Lai 13,1 điểm.

Theo Quyết định của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ, căn cứ điểm chuẩn đã được phê duyệt, hội đồng tuyển sinh các trường sẽ tổ chức xét tuyển học sinh trúng tuyển theo đúng chỉ tiêu được giao. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027 là 34.273 học sinh, trong đó có 989 chỉ tiêu dành cho các lớp chuyên.

Việc công bố điểm chuẩn giúp thí sinh, phụ huynh có cơ sở đối chiếu kết quả kỳ thi, đồng thời hoàn tất các thủ tục xác nhận nhập học theo kế hoạch của từng cơ sở giáo dục.

Mức điểm chuẩn năm nay cũng cho thấy sự chênh lệch đáng kể về sức hút giữa các trường, đặc biệt là nhóm trường chuyên và các trường ở khu vực trung tâm so với những trường ở địa bàn vùng sâu, vùng xa./.

Hà Nội hạ điểm chuẩn vào lớp 10 của hai trường trung học phổ thông Hai trường hạ điểm chuẩn là Trung học phổ thông Xuân Khanh và Trung học phổ thông Nguyễn Trãi-Thường Tín. Mức hạ điểm chuẩn lần lượt là 0,5 điểm và 0,25 điểm.