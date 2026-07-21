Mở rộng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại thành phố Huế và Cần Thơ

Tiếp nhận nhiều nguồn thông tin mới từ nhân chứng và các cựu chiến binh, lực lượng chức năng tại thành phố Huế và Cần Thơ đang mở rộng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.

Xác minh, rà soát kỹ từng vị trí

Ngày 21/7, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế Nguyễn Văn Mạnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ thành phố đã đến kiểm tra hiện trường, động viên các cán bộ, chiến sỹ Đội quy tập 192 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực Ga Hương Thủy (tổ dân phố Châu Sơn, phường Hương Thủy).

Ghi nhận tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ Đội quy tập 192, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế Nguyễn Văn Mạnh yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tiếp tục mở rộng khu vực tìm kiếm, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, nhân chứng và cựu chiến binh để xác minh, rà soát kỹ từng vị trí, quyết tâm không bỏ sót các phần mộ liệt sỹ.

Ông Nguyễn Văn Mạnh cho biết khu vực này trước đây đã quy tập hơn 80 hài cốt liệt sỹ song theo nhiều nguồn thông tin, vẫn còn các phần mộ chưa được tìm thấy.

Thành phố sẽ huy động tối đa lực lượng, coi mỗi nguồn tin dù nhỏ nhất cũng là cơ sở để tiếp tục tìm kiếm, đưa các liệt sỹ còn nằm lại chiến trường trở về với quê hương.

Theo thông tin do cựu chiến binh Lê Hữu Tòng (phường Phú Bài) cung cấp, khu vực trảng cát gần Ga Hương Thủy từng là nơi chôn cất nhiều liệt sỹ hy sinh trong năm 1968.

Trước đó, vào năm 1993, lực lượng chức năng đã quy tập 83 hài cốt liệt sỹ tại khu vực này. Sau khi tiếp nhận nguồn tin, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã triển khai Đội quy tập 192 phối hợp với chính quyền địa phương, nhân chứng tiến hành xác minh, tổ chức tìm kiếm. Nhờ đó, ngày 17/7, Đội quy tập 192 đã cất bốc được một hài cốt liệt sỹ.

Khu vực Ga Hương Thủy (Huế) được mở rộng tìm kiếm hài cốt liệt sỹ. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Hài cốt được bọc trong tấm tăng bộ đội nên phần hộp sọ, xương ống và một số răng vẫn còn nguyên vẹn; lực lượng chức năng cũng tìm thấy một ống truyền dung dịch tại hiện trường. Đội quy tập đã lấy mẫu sinh phẩm phục vụ công tác xác định danh tính liệt sỹ theo quy định.

Thiếu tá Nguyễn Văn Lệ, Đội quy tập 192 cho biết sau khi thông tin về việc tìm thấy hài cốt được đăng tải, nhiều cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu tại khu vực cùng người dân tiếp tục cung cấp thêm tư liệu, giúp lực lượng chức năng mở rộng phạm vi tìm kiếm theo các nguồn tin mới.

Tìm thấy hài cốt nữ du kích Nguyễn Thị Út hy sinh năm 1969

Cùng ngày, thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ cho biết, sau ba ngày phối hợp với Đội K90 (Cục Chính trị, Bộ Tư lệnh Quân khu 9) tổ chức khảo sát, khai quật tại khu vực ấp Trường Thọ, xã Trường Long Tây, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện hài cốt liệt sỹ Nguyễn Thị Út, nữ du kích hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ.

Việc tìm thấy hài cốt xuất phát từ nguồn tin do thương binh Trần Văn Quận (77 tuổi, xã Tân Hòa, thành phố Cần Thơ) cung cấp.

Ông Quận nguyên là Tiểu đội phó Đội du kích xã Tân Hòa vào năm 1969, trực tiếp chiến đấu cùng đồng đội trên địa bàn và là người chứng kiến sự hy sinh của nữ du kích Nguyễn Thị Út.

Theo hồ sơ xác minh của Ban Chỉ huy Quân sự xã Trường Long Tây, thông tin do ông Quận cung cấp được đánh giá có giá trị vì nêu rõ thời gian, địa điểm và hoàn cảnh hy sinh, đủ cơ sở để tổ chức khảo sát, tìm kiếm.

Theo lời kể của ông Quận, vào khoảng 8 giờ một ngày trong tháng 8/1969, máy bay địch đổ quân càn quét khu vực vàm Chệt Thợ, xã Trường Long Tây. Năm chiếc máy bay liên tục quần thảo, bắn phá các chòi canh ngoài đồng.

Thời điểm đó, trong một chòi có ba người gồm bà Trần Thị Thơ, ông Hai Ẩn và bà Nguyễn Thị Út. Trận càn khiến ông Hai Ẩn bị thương gãy chân, còn bà Nguyễn Thị Út (tên thường gọi là Út Móm) hy sinh tại chỗ.

Sau trận đánh, ông Mười Kê, cán bộ tại địa phương lúc bấy giờ, đã đưa thi hài nữ du kích đến an táng tạm tại khu đất của ông Năm Nhung, khu vực Kênh Bờ Xoài, nay thuộc ấp Trường Thọ, xã Trường Long Tây.

Quá trình xác minh sau đó còn có sự tham gia của nhiều nhân chứng và người dân địa phương. Theo Ban Chỉ huy Quân sự xã Trường Long Tây, có 8 nhân chứng xác nhận từng biết việc chôn cất nữ chiến sỹ tại khu vực này.

Qua đối chiếu thông tin, lực lượng chuyên môn xác định sơ bộ vị trí mộ tại khu đất ông Năm Nhung, Kênh Bờ Xoài và đề xuất Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tổ chức khảo sát, quy tập theo quy định.

Hố khai quật - nơi tìm thấy hài cốt nữ du kích Nguyễn Thị Út tại kênh Bờ Xoài, xã Trường Long Tây, thành phố Cần Thơ. (Ảnh: TTXVN phát)

Sau ba ngày triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến trưa 21/7, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện hài cốt được xác định là của liệt sỹ Nguyễn Thị Út. Sáng 22/7, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục triển khai các phương án tiếp theo.

Trước đó, từ ngày 15/7, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ phối hợp với Đội K90 tổ chức khai quật khu vực được người dân cung cấp thông tin về hai hố chôn tập thể, được cho là nơi an táng 12 liệt sỹ thuộc Trung đoàn 10-Sông Hương hy sinh sau trận đánh Cái Túc vào khoảng tháng 3-4/1973.

Nguồn tin do ông Nguyễn Quật Khởi (68 tuổi), người dân địa phương, cung cấp cho biết hai hố chôn nằm ngoài hàng rào nghĩa trang cũ tại khu vực chợ Trường Lộc, xã Trường Long Tây hiện nay.

Theo ký ức của ông Khởi, các liệt sỹ được vận chuyển bằng hai xuồng ba lá đến nghĩa trang để an táng. Tuy nhiên, do máy bay địch liên tục tuần tra, bắn phá nên lực lượng làm nhiệm vụ buộc phải chôn cất tạm bên ngoài hàng rào nghĩa trang nhằm tránh bị phát hiện.

Sau năm 1975, khi nghĩa trang được di dời, hai hố chôn này không được phát hiện và dần bị lãng quên.

Theo hồ sơ xác minh của Ban Chỉ huy Quân sự xã Trường Long Tây, khu vực nghi có hai hố chôn tập thể hiện đã trở thành đất công và một phần có nhà dân xây dựng.

Địa phương dự kiến quy hoạch khu đất này để xây dựng trụ sở mới của Ban Chỉ huy Quân sự xã, vì vậy đã kiến nghị Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố sớm khảo sát, tổ chức tìm kiếm và quy tập nhằm tránh ảnh hưởng đến các phần mộ liệt sỹ nếu thông tin được xác nhận.

Theo Thượng tá Lã Phú Huy, Đội trưởng Đội K90, công tác khai quật gặp nhiều khó khăn bởi vị trí nghi có mộ nằm trong khu vực đông dân cư. Lực lượng làm nhiệm vụ phải sử dụng nhiều phương tiện chuyên dụng như máy khoan, máy đục để bóc tách từng lớp đất. Do đây từng là vùng chiến sự ác liệt, mỗi mét đất khai quật đều được rà phá vật liệu nổ nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng tham gia.

Thượng tá Tống Hùng Vinh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ, cho biết nếu phát hiện hố chôn tập thể như nguồn tin người dân cung cấp, đơn vị sẽ báo cáo Ban Chỉ đạo 515 thành phố và Quân khu 9 để trình Ban Chỉ đạo 515 quốc gia xem xét. Sau khi được cấp có thẩm quyền cho phép, lực lượng chức năng sẽ tiến hành quy tập, đưa các liệt sỹ về an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ thành phố./.

Triển khai điểm thu nhận mẫu ADN với thân nhân liệt sỹ chưa xác định danh tính Triển khai điểm thu nhận mẫu ADN thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn,” “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc, góp phần xác định danh tính các Anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.