Phong tặng và truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng

Sáng 21/7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng" cho 15 cá nhân nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2026). Trong đó, có 1 người được phong tặng và 14 người được truy tặng.

Lễ phong tặng, truy tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng" nhằm tôn vinh công lao và sự hy sinh to lớn của các Bà mẹ Việt Nam anh hùng đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước; đồng thời thể hiện sự ghi nhận, tri ân của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những cá nhân được phong tặng, truy tặng danh hiệu cao quý này.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Thành Ngại, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp cho biết, phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn," "Đền ơn đáp nghĩa," tỉnh Đồng Tháp luôn xác định chăm lo cho người có công cách mạng là trách nhiệm, tình cảm, nghĩa vụ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân.

Đồng Tháp hiện có trên 194.000 người có công cách mạng và người hưởng chế độ trợ cấp một lần theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; trên 20.000 người có công và thân nhân người có công đang hưởng chế độ hằng tháng. Các chế độ chính sách ưu đãi đối với người có công luôn được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ được duy trì thường xuyên.

Ông Huỳnh Tấn Hoàng (ngụ ấp Hòa Tường, xã Phú Cường, tỉnh Đồng Tháp) chia sẻ, là con của Mẹ Việt Nam Anh hùng Huỳnh Thị Lệ, được Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng," gia đình ông rất xúc động.

Đây chính là niềm an ủi, động viên đối với gia đình ông nói riêng, và cũng là động lực để gia đình, thân nhân các mẹ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, động viên con cháu và nhân dân hăng hái tham gia các phong trào phát triển kinh tế-xã hội, làm giàu chính đáng tại địa phương. Ông rất tự hào và vinh dự khi được sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng.

Thời gian qua, tỉnh Đồng Tháp đã có những hành động cụ thể trong việc phát huy tinh thần yêu nước, chăm sóc người có công và gia đình người có công; tập trung thực hiện tốt Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ; qua đó quyết tâm, nỗ lực thực hiện tốt các chỉ tiêu, xây dựng Đồng Tháp phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng với sự hi sinh của các Anh hùng Liệt sỹ.../.

Quảng Trị: Truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” Việc truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” thể hiện sự trân quý, ghi nhận của Tổ quốc và nhân dân đối với công lao trời biển, sự hy sinh to lớn của các Mẹ Việt Nam Anh hùng.