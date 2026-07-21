Hà Nội đôn đốc tiến độ loạt dự án cầu vượt sông Hồng, sông Đuống

Ngày 21/7, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường chủ trì cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến với các sở, ngành, địa phương để kiểm điểm tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công các cầu vượt sông Hồng, sông Đuống; yêu cầu các đơn vị tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm hoàn thành các công trình theo mục tiêu đề ra.

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bùi Duy Cường nhấn mạnh các dự án cầu vượt sông Hồng, sông Đuống là những công trình hạ tầng giao thông trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của Thủ đô.

Khi hoàn thành, các công trình sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông, tăng cường kết nối khu vực trung tâm với phía Bắc sông Hồng, thúc đẩy liên kết vùng, tạo dư địa phát triển đô thị và tạo động lực thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế của thành phố trong giai đoạn tới.

Để bảo đảm các dự án hoàn thành theo kế hoạch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư và nhà thầu nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp tháo gỡ ngay các khó khăn, vướng mắc phát sinh. Những nội dung thuộc thẩm quyền của thành phố phải được xử lý kịp thời; những vấn đề vượt thẩm quyền cần tổng hợp, báo cáo ngay để xem xét, giải quyết.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội, đối với dự án cầu Tứ Liên, giải phóng mặt bằng về cơ bản đã hoàn thành, tuy nhiên vẫn còn một số hạng mục công trình nổi, công trình ngầm và hạ tầng kỹ thuật chưa được di dời.

Tiến độ thi công hiện đạt khoảng 14,02%, chậm so với kế hoạch điều chỉnh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các địa phương và đơn vị liên quan hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch trước ngày 30/7; đồng thời hoàn thành việc cấp phép, di chuyển cây xanh, hệ thống chiếu sáng và các công trình hạ tầng kỹ thuật trước ngày 25/7 để tạo điều kiện cho nhà thầu tổ chức thi công đồng loạt.

Không khí thi công khẩn trương trên công trường cầu Ngọc Hồi. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Đối với dự án cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu, cuộc họp tập trung tháo gỡ các khó khăn liên quan đến giải phóng mặt bằng tại khu vực trụ T0, nơi giáp ranh giữa Hà Nội và tỉnh Hưng Yên, đồng thời liên quan đến dự án đường Vành đai 3,5.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cho biết Hà Nội đã thống nhất hỗ trợ tỉnh Hưng Yên khoảng 70 tỷ đồng thực hiện giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích thuộc địa bàn tỉnh; giao Sở Tài chính hoàn thành việc chuyển kinh phí trong ngày 23/7. Chủ đầu tư và các nhà thầu được yêu cầu huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công khoa học nhằm rút ngắn thời gian thực hiện dự án khoảng hai tháng so với kế hoạch.

Với dự án cầu Trần Hưng Đạo, giải phóng mặt bằng tại khu vực đất quốc phòng thuộc phường Bồ Đề cơ bản đã hoàn thành, hiện đang thực hiện cắm mốc và bàn giao mặt bằng.

Việc di dời hai cột điện 110kV đang được Tổng công ty Điện lực Hà Nội triển khai theo kế hoạch, dự kiến hoàn thành trước ngày 25/8. Đánh giá đây là dự án có tiến độ khả quan nhất trong số các cầu đang triển khai, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các đơn vị tiếp tục duy trì tiến độ, tăng cường kiểm soát chất lượng thi công, phấn đấu hoàn thành công trình vào tháng 5/2027, sớm hơn mục tiêu chung của các dự án.

Trong khi đó, tiến độ thực hiện dự án cầu Thượng Cát mới đạt khoảng 10,62%, thấp nhất trong các dự án đang triển khai, nguyên nhân chủ yếu do đang thực hiện điều chỉnh phạm vi, quy mô nút giao phía xã Liên Lộc.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu Sở Xây dựng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố cùng các đơn vị liên quan hoàn thành toàn bộ thủ tục điều chỉnh trong tháng 7 để tổ chức thi công đồng bộ ngay sau khi được phê duyệt.

Đối với hai dự án cầu Hồng Hà và cầu Mễ Sở thuộc dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, tiến độ thi công hiện đạt khoảng 39,5% đối với cầu Hồng Hà và 37,25% đối với cầu Mễ Sở. Khó khăn chủ yếu hiện nay là việc cân đối nguồn vốn ngân sách năm 2026.

Tại cuộc họp, lãnh đạo thành phố khẳng định sẽ bảo đảm bố trí nguồn vốn theo đúng quy định ngay khi các hồ sơ, thủ tục được hoàn thiện; đồng thời yêu cầu nhà đầu tư BOT chủ động huy động nguồn lực, tăng cường nhân lực, thiết bị và tổ chức thi công liên tục, không để việc chờ vốn ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Thi công cầu Mễ Sở - một trong những hạng mục trọng điểm của dự án đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô, có tổng mức đầu tư khoảng 4.900 tỷ đồng bắc qua sông Hồng, nối Hà Nội với tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Vũ Quang/TTXVN)

Về dự án cầu Lệ Chi, giải phóng mặt bằng vẫn còn gặp khó khăn khi còn 66 hộ dân có đất ở tại xã Phù Đổng chưa đồng thuận phương án bồi thường, hỗ trợ. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu địa phương tiếp tục tăng cường tuyên truyền, đối thoại, vận động người dân tạo sự đồng thuận; đồng thời nhấn mạnh, đối với những trường hợp đã thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục theo quy định nhưng vẫn không chấp hành thì phải áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật, bảo đảm hoàn thành bàn giao mặt bằng sạch trước ngày 15/8.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bùi Duy Cường giao Sở Xây dựng khẩn trương hoàn thiện biểu đồ tiến độ theo đường găng đối với từng dự án ngay trong tháng 7 để làm cơ sở kiểm soát tiến độ hằng tuần; phối hợp với chủ đầu tư và các nhà thầu rà soát từng hạng mục công việc, xác định rõ trách nhiệm và thời hạn hoàn thành.

Đối với việc quản lý đê điều, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu phương án cấp phép thi công linh hoạt trong mùa mưa, bảo đảm an toàn đê điều nhưng vẫn tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ các dự án.

Về tài chính, Sở Tài chính phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố chủ động mời đơn vị kiểm toán tham gia rà soát hồ sơ, thủ tục thanh quyết toán ngay trong quá trình triển khai dự án nhằm hạn chế phát sinh vướng mắc khi công trình hoàn thành.

Nhấn mạnh yêu cầu về kỷ luật, kỷ cương trong tổ chức thực hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bùi Duy Cường yêu cầu các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư và nhà thầu thường xuyên phối hợp, chủ động tháo gỡ khó khăn theo tinh thần "vướng ở đâu, xử lý ngay ở đó."

Thành phố sẽ tổ chức họp kiểm điểm tiến độ định kỳ ba tuần một lần để rà soát kết quả thực hiện, kịp thời chỉ đạo xử lý các tồn tại, quyết tâm đưa các dự án cầu vượt sông Hồng, sông Đuống hoàn thành đúng tiến độ, góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội của Thủ đô./.

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